Kommentti: Tapasin nuorena Harvey Weinsteinin usein ja soitin hänen kotipuhelinnumeroonsa: ”Yksi Weinsteinin lausahdus jäi mieleen”

Harvey Weinsteiniin kohdistetuista ahdisteluväitteistä nousi kohu, joka aloitti me too -kampanjan.

Ilta-Sanomien toimittaja Suvi Kerttula työskenteli parikymppisenä kaksi kesää Yhdysvalloissa yksityisklubilla ja tapasi Harvey Weinsteinin lähes päivittäin.

Kesällä 1997 tapasin Miramax-elokuvayhtiön omistaja Harvey Weinstenin ensimmäisen kerran. Pian minulla oli hänen kesähuvilansa lankapuhelinnumero. Hän vastasi puhelimeen usein itse.

Tutustuin Weinsteiniin Martha’s Vineyard Islandilla Yhdysvalloissa. Vietin pienellä saarella kesät 1997 ja 1998.

The Vineyard – kuten arkipuheessa sanotaan – on saari Cape Codin etelärannikolla Yhdysvalloissa lähellä Bostonia. Saaren pinta-ala on 231,7 km², ja siellä asuu noin 15 000 ihmistä.

Martha´s Vineyard tunnetaan rikkaiden lomasaarena. Siellä on lähinnä vain omakotitaloja ja paljon upeita yksityisiä hiekkarantoja.

Tunnetuimpia saarelaisia ovat Jacqueline Kennedy Onassis ja laulaja Carly Simon. Presidentti Bill Clinton lomaili vaimonsa Hillaryn kanssa Martha´s Vineyardilla kesällä 1997.

Työskentelin kaksi kesää ns. country clubin vastaanotossa. Country club on yksityinen kerho, jossa jäsenet pelaavat tennistä, syövät ravintolassa ja tapaavat toisiaan. Country clubin jäseneksi pääsee vain tiukoin ehdoin. Taviksilla ei ole asiaa. Monet jäsenistä omistivat miljoonia maksavan talon saarella.

”Memberit”, kuten heitä kutsuimme, olivat Yhdysvaltojen kermaa. Yksi heistä oli Singerin ompelukoneperhe.

En silloin ymmärtänyt, millaisissa piireissä liikuin. Tutustuin kahden kesän aikana senaattoreihin, huippukirurgeihin, huippujuristeihin – ja amerikkalaisen elokuvan uudistaneeseen Harvey Weinsteiniin.

Tapasin Harvey Weinsteinin kymmeniä kertoja. Lukemattomia menestyselokuvia tuottaneelle Weinsteinille tuli lähes päivittäin paketteja yksityisklubin vastaanottoon. Luulen, että niissä oli elokuvien käsikirjoituksia. Sähköpostitse lähetettäviä Pdf-tiedostoja ei vielä silloin ollut.

Olen saattanut pitää kädessäni pakettia, jossa oli Oscar-elokuvan alkuperäinen käsikirjoitus!

Kun paketti tuli, soitin Weinsteinin kesähuvilan lankapuhelimeen: ”Mr Weinstein, teille on tullut paketti”. Usein hän vastasi itse.

Weinstein haki pakettinsa minulta respasta.

Alussa en tiennyt, kuka Harvey Weinstein oli. Kaikki muut tiesivät. Minusta hän oli vastenmielinen tyyppi.

Hän oli äänekäs, komenteleva ja hätäinen. ”My name is Harvey Weinstein”, hän huudahti niin että koko kerros kaikui.

Weinsteinilla oli reippaat otteet. Hän ei aina malttanut pysyä asiakkaan puolella, vaan rynnisti sisään respaan ja otti omin luvin pakettinsa, jos minulla oli puhelu kesken.

Weinsteinin kesähuvila oli noin kilometrin päässä yksityisklubista. Se oli valtava valkoinen puutalo Atlantin rannalla. Samanlaisia pitkäkuistisia huviloita näkee amerikkalaisissa elokuvissa.

Hän tuli aina autolla. Asu oli aina sama: sortsit ja pikeepaita, joka oli usein vaaleanpunainen tai valkoinen.

Weinstein haki sanomalehdet respasta. Kerran hän vähän suuttui tullessaan hakemaan lehtiä. Luin parhaillaan hänen New York Timesiaan. Lehden sivulle oli jäänyt kahvikuppini rinki.

Hänen vaimonsa kävi yksityisklubilla pelaamassa tennistä. Harvey Weinstein ei pelannut tennistä. Hän söi. Pari kertaa viikossa hän nautti lounaan yksityisklubin ravintolassa vaimonsa ja kahden pienen tyttärensä kanssa.

Kaikki tiesivät, jos Harvey Weinstein oli ravintolassa. Hänen äänensä kantautui kauas!

Hän otti usein club sandwichin ranskalaisilla.

Weinsteinin kokki oli kämppäkaverini. Hän kehui työnantajaansa. Tietenkin! ”Hän on tosi mukava”, kokki sanoi ja kertoi Weinsteinin olevan kova tupakoitsija. ”Hän on ystävällinen, hän antoi minulle luvan ottaa tupakoitaan”, kokki kertoi.

Opiskelin mediatutkimusta. Opiskelukaverini eivät olleet uskoa, että olen tavannut Harvey Weinsteinin. ”Mikset yrittänyt saada töitä häneltä”, he tivasivat.

Pelkäsin potkuja yksityisklubilta. Asiakkaista ei saanut hyötyä. ”Olisin mieluummin ottanut potkut, jos pääsisin työskentelemään Harvey Weinsteinin kanssa”, opiskelukaverini sanoi.

Harvey Weinsteinia vastaan alkoi seksuaalirikosoikeudenkäynti Yhdysvalloissa maanantaina 6.1.2020.

Nyt Harvey Weinstein on Hollywoodin vihatuin ihminen. New York Times paljasti syksyllä 2017, että hänen on kerrottu ahdistelleen naisia vuosikymmenet. Moni on maksettu hiljaiseksi. Näyttelijä Rose McGowanille Weinstein maksoi 100 000 dollaria vaikenemisesta vuonna 1997. Samana vuonna tapasin herra Weinsteinin kymmeniä kertoja. Minua hän ei ahdistellut.

En myöskään koskaan kuullut kenenkään puhuvan ahdistelusta. Meillä yksityisklubin työntekijöillä oli tosin eri asema kuin elokuva-alan ihmisillä. Emme pyrkineet elokuvarooleihin. Emme olleet riippuvaisia hänestä.

Syksyllä 2017 Harvey Weinstein sai potkut omasta yhtiöstään ja hänen vaimonsa otti eron. Weinsteiniin kohdistetuista ahdisteluväitteistä nousi kohu, joka aloitti me too -kampanjan.

Nyt tammikuussa 2020 palkitulle elokuvatuottaja Weinsteinille on koittanut totuuden hetki. Seksuaalirikosoikeudenkäynti Harvey Weinsteinia vastaan alkoi Yhdysvalloissa maanantaina 6.1.2020.

Enpä olisi kesällä 1997 uskonut! Kesällä 1997 kaikki kumarsivat häntä. Nyt hän on laihtunut rajusti ja kulkee rollaattorilla, mutta hymy on sama. Ylimielinen.

Weinstein on sopinut etukäteen rahalla kymmeniä mahdollisia oikeusjuttuja.

Weinsteinia vastaan nostettiin 6.1.2020 neljä syytettä seksuaalirikoksista. Toinen naisista syyttää Hollywood-mogulia raiskauksesta vuonna 2013. Toisen mukaan Weinstein pakotti hänet suuseksiin.

67-vuotiasta Weinsteinia uhkaa pitkä vankeus. Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän kuusi viikkoa.

Mieleeni on jäänyt Weinsteinin minulle lausuma repliikki: ”I want everything”, haluan kaiken. Ajattelin silloin, että vain tahtoihminen pääsee elämässä todella pitkälle.

Nyt tiedän: tahtoihminenkin voi menettää kaiken.