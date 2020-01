Maisa Torppa kertoo Instagramissa sairastamastaan endometrioosista.

Maisa Torppa julkaisi Instagramissa lomakuvan, jonka yhteydessä kertoo kohtaamistaan terveyshaasteista.

Maisan julkaisemassa kuvassa nähdään rannalla lomatunnelmissa, mutta kuvassa näkyy muutakin. Maisan alavatsalla näkyvät leikkausarvet, joiden alkuperästä kaunotar kertoo julkaisussaan.

– Mun arvet vatsassa on neljästä endometrioosileikkauksesta. Ne on osa mua ja mä en aio niitä hävetä tai piilotella. Eli turha haukkua, Maisa kirjoittaa julkaisussaan.

Endometrioosi on kivulias naistensairaus, joka on myös valitettavan yleinen.

Sairaudessa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella, ja pesäkkeet aiheuttavat kroonisen tulehdusreaktion kudokseen. Taudin oireita ovat kuukautis- ja vatsakivut sekä lapsettomuus.

Arvioiden mukaan endometrioosia sairastaa noin 200 000 suomalaisnaista. Endometrioosiyhdistyksen arvion mukaan endometrioosia on noin joka kymmenennellä naisella.

Monen Maisan seuraajan mielestä on hienoa, että Maisa kertoo endometrioosistaan ja ei häpeä arpiaan.

– Ei vitsit, et tiedäkään kuinka paljon merkitsee että ääneen sanot endometrioosin! Meitä on niin paljon joita se tuhoaa vaan harva siitä puhuu, eräs seuraaja kommentoi.

– Sä olet kaunis jos jotakin arvet häiritsee älä välitä.

– Ihana että tuot esille myös kehon virheitä mitä meillä kaikilla on, upeaa esimerkkiä näytät.

Joulukuussa 2019 Maisa kertoi Instagramissa vaikeasta vuodestaan.

– Vuosi 2019 on ollut valitettavasti mun elämäni hirvein vuosi. Oon ollut täysin rikottu ihmisraunio, joka on yrittänyt selviytyä vaan päivästä seuraavaan, Torppa kirjoitti.

Torppa erosi lokakuussa entisen kihlattunsa, rallikuski Jari-Matti Latvalan kanssa. Torppa kertoi ensin, että häät on siirretty. Sitten Latvala tiedotti medialle, että häät on peruttu.

Vain kuukausi myöhemmin Torppa paljasti Me Naisissa, että hän on löytänyt uuden rakkauden häntä kymmenen vuotta vanhemman miehen kanssa. Mikko-niminen mies ja Torppa tutustuivat keväällä, ystävystyivät ja myöhemmin ihastuivat. Instagram-päivityksessään Torppa kiitteleekin yhtä erityistä miestä, joka on tehnyt hänestä jälleen onnellisen.

– Nyt oon ensimmäistä kertaa tänä vuonna oikeasti onnellinen. En edes muistanu miltä tää tunne tuntuu! Siitä kunnia kuuluu mun perheelle ja ystäville, jotka on tukenut ja kannatellut mua koko tämän vuoden, Torppa kirjoitti.

– Ja tietty yhdelle tietylle ihmiselle, joka on ensimmäinen mies kuka saa mut nauramaan hysteerisesti ja kohtelee mua uskomattoman hyvin, hän jatkoi.

Torppa kertoo kirjoituksessaan, että ryhtyi syksyllä opiskelemaan positiivista psykologiaa, joka on auttanut naista saamaan oman itsetuntonsa ja arvostuksensa takaisin.

– Mä luulin syksyllä, ettei mua pystyisi enää murentamaan enempää. Kyllä pystyi. Vaihtoehdot oli jäädä maahan makaamaan tai nousta ylös, Torppa kertoi.

– Polku on vielä kesken ja kaiken kokeman jälkeen ottaa varmasti vielä aikaa ennen kuin pystyn olemaan täysin oma vahva itseni. Mutta nyt mä oon oikeesti onnellinen ja tää tuntuu ihan helkkarin hyvältä, hän hehkutti.