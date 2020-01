Jethro Rostedt ja Jarno-veli hehkuttavat maistelleensa Suomeen saapuvaa 90 000 euron konjakkia – rapujuhlissa ökyjuomaa kumottiin monta pulloa

Hintava Rémy Martinin LOUIS XIII Le Mathusalem -konjakki on veljeksille tuttu naukku.

Kiinteistövälittäjä ja mediapersoona Jethro Rostedt sekä tämän Jarno-veli saivat hieraista silmiään, kun uutisissa esiteltiin Suomeen ostettua konjakkipulloa, jossa on katteet kohdillaan. Huikeat 92 500 euroa maksava puteli oli tuttua tavaraa, sillä veljekset ovat naukkailleet kyseistä juomaa useita kertoja.

– Olen tainnut kyseistä konjakkia pari tai kolmekin pulloa joskus kiskaista, Jethro vinkkaa IS:lle.

Kyseinen luksuspullo on Rémy Martinin LOUIS XIII Le Mathusalem -konjakki, joka sisältää kuusi litraa ”yhtä maailman kalleimmista konjakeista” ja se painaa 17 kiloa. Näyttävä pullo on tehty kristallista ja sen valmistamisessa on ollut mukana reilut parikymmentä lasinpuhaltajaa.

Aivan yhtä vaikuttavan kokoisesta pullosta Rostedtit eivät ole maistelleet, mutta jo 70 senttilitraa samaa konjakkia maksaa Alkossa reilut 2 900 euroa.

Jethron mukaan konjakki oli ”ihan hienoa tavaraa”, vaikka maistelutaidoissa kenties olisikin vielä lisää harjoiteltavaa.

– En nyt tiedä olenko niin konjakkimiehiä. Makunystyräni eivät ole niin kehittyneet, että osaisin sen hienommin kuvailla, mutta aika pehmeä tuote se on, Jethro nauraa.

Hän muistelee ostaneensa ensimmäisen pullon kyseistä konjakkia aikanaan ruotsinlaivalta. Seuraava pullo olikin sitten jo Alkosta.

– Hemmetin kallistahan se on.

”Maku on aivan viimeisen päälle”

Myös veli Jarno Rostedtille kyseinen konjakki on tuttu hörppy. Veljekset ovat yhdessä kaataneet kyseistä juomaa pullon jos toisenkin.

– Vuonna 2013 rapujuhlissa juotiin snapsityyppisesti pullo kerrallaan. Se oli sillä siisti, hän muistelee.

Jarnon mukaan juoman tiukka hinta ei ole yhtään liioiteltu:

– Täytyy sanoa, että kyllä se pullo hintansa väärti on. Maku on aivan viimeisen päälle, Jarno hehkuttaa.

– Kyllä hakemalla hakea saa, jos parempaa meinaa löytää.