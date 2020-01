Rahaongelmat, aviokriisi, salaa jätetty erohakemus... Näin Toni ja Heidi Niemisen aaltoileva liitto eteni

Toni ja Heidi Nieminen menivät naimisiin vuonna 2015. Sittemmin useampi kriisi on koetellut parin avioliittoa.

Ex-mäkihyppääjä, asuntokauppias Toni Nieminen, 44, ja hänen vaimonsa Heidi Nieminen ovat muuttaneet eri osoitteisiin. Asia kävi ilmi tiistaina, kun Heidi Nieminen julkaisi henkilökohtaisella Facebook-sivullaan julkisen päivityksen, jossa hän tarjosi perheen yhteistä Oulun-kotia vuokralle.

Ilta-Sanomat tavoitti Toni Niemisen, joka vahvisti asumuseron Ilta-Sanomille. Nieminen myönsi myös tapailleensa toista oululaista naista, mutta painotti, ettei suhde ole syy hänen ja hänen Heidi-vaimonsa eroon.

– Joo, myönnän tapailleeni toista oululaista naista, ja nyt siis asumme Heidin kanssa eri osoitteissa, Nieminen kertoi IS:lle tiistaina.

– Samaan hengenvetoon haluan korostaa, että tämä ei kuitenkaan ole syy eroomme. Niistä syistä en kuitenkaan halua ainakaan tässä kohdin puhua, hän painotti.

Oulun käräjäoikeudesta kerrottiin Ilta-Sanomille, ettei järjestelmään oltu ainakaan tiistai-iltapäivään mennessä kirjattu pariskunnan virallista avioerohakemusta.

Niemisten avioliitto on ollut vuosien varrella otsikoissa useampaan otteeseen. Maaliskuussa 2017 Nieminen kertoi pariskunnan ottaneen suhteestaan aikalisän. Hän kertoi tuolloin, ettei ole virallisesti eronnut vaimostaan, mutta vihkisormusta mies ei ollut pitänyt sormessaan tuolloin yli viikkoon.

– No, tässä on nyt jonkinlainen aikalisä menossa. En ole pitänyt vihkisormustani noin viikkoon, koska juuri tällä hetkellä emme ole yhdessä Heidin kanssa. Se on nyt tilanne, Nieminen kommentoi arkaa tilannetta Ilta-Sanomille.

Toni ja Heidi Nieminen menivät naimisiin vuonna 2015. Kuva on vuodelta 2016.

Pariskunta ei tuolloin avannut julkisuudessa syitä aviokriisilleen. Kuukautta myöhemmin he kuitenkin ilmoittivat selättäneensä ongelmat. Nieminen kertoi asiasta Ilta-Sanomille huhtikuussa 2017 antamassaan haastattelussa.

– Keskustelimme Heidin kanssa avoimesti asioista, perin pohjin. Kyllä tämä oli kaikkein järkevin ratkaisu. Menneet ovat menneitä, nyt katsotaan eteenpäin. Haluamme taas antaa toisillemme aikaa, mies linjasi.

Toni ja Heidi Nieminen tapasivat toisensa vuonna 2014.

Toni ja Heidi Nieminen ovat puhuneet julkisuudessa avoimesti taloudellisista vaikeuksistaan. He ovat kertoneet, miten tiukat ajat ovat heijastuneet heidän parisuhteeseensa. Vuonna 2016 pariskunta kertoi Me Naisille, että tiukan taloudellisen tilanteen keskellä hermot ovat toisinaan koetuksella.

– Hermot on olleet kireällä, koska on ollut vaikeuksia saada leipää pöytään. On tullut sanottua rumasti, ja olemme olleet väsyneitä. Olisi ollut helppo lopettaa taisteleminen. Mutta kun niistä on päästy, meidän juttumme on vain vahvistunut, pariskunta totesi tuolloin.

Vuonna 2017 Niemiset selättivät ensimmäisen aviokriisinsä. Samalla he ilmoittivat odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan.

Aviokriisistä selvinnyt pariskunta ilmoitti lokakuussa 2017 odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan ja parin esikoinen Topias syntyi saman vuoden marraskuussa. Helmikuussa 2019 pari kertoi odottavansa toista yhteistä lastaan, jonka laskettu aika olisi kesällä.

Onnellisen vauvauutisen jälkeen Niemisten suhteessa tapahtui kuitenkin odottamaton käänne, kun Heidi haki avioeroa mieheltään salaa maaliskuussa 2019. Heidi oli jättänyt avioerohakemuksen Oulun käräjäoikeuteen 22.2.2019.

Heinäkuussa 2019 Niemiset toivottivat tervetulleeksi Elsa-tyttären.

Nieminen sai tietää vaimonsa jättämästä avioerohakemuksesta vasta, kun IS tavoitti parhaillaan Helsingistä Ouluun matkalla olleen miehen. Puhelimitse tavoitettu Nieminen vaikutti tuolloin aidosti hämmentyneeltä avioliittonsa tuoreesta käänteestä.

– Ei jumankauta! Siis mitä? Nyt voin kyllä sanoa niin rehellisesti kuin ikinä pystyn, että tästä hakemuksesta mulla ei ole mitään tietoa, Nieminen kommentoi IS:lle 7. maaliskuuta 2019.

– En siis oikeasti tiedä, onko tällaista hakemusta jätetty vai ei. Ilmeisesti on, jos teillä on sellaisesta oikein mustaa valkoisella olemassa, hän lisäsi.

Niemisten ensimmäinen yhteinen lapsi, Topias-poika syntyi vuonna 2017.

IS tavoitti Niemisen aviokriisin tiimoilta myös heti uutista seuraavana päivänä. Nieminen ei tuolloin edelleenkään tiennyt, oliko hän yhdessä Heidi-puolisonsa kanssa vai ei. Nieminen ei myöskään ollut tietoinen tapauksen uusimmasta käänteestä, jonka mukaan Heidi olisi vetänyt hakemuksensa pois.

– En tosiaan tiedä, mikä on nyt vallitseva tilanne, Nieminen kommentoi.

Oulun käräjäoikeudesta vahvistettiin Ilta-Sanomille huhtikuussa, että Heidi Niemisen jättämä avioerohakemus oli rauennut, sillä nainen ei vastannut käräjäoikeuden hänelle lähettämään selvityspyyntöön.

Heinäkuussa 2019 Niemiset toivottivat tervetulleeksi perheeseensä tyttövauvan. Elsa-tyttären syntymän jälkeen perheessä tuntui olevan rauha maassa ja lokakuussa Nieminen julkaisi omalla Instagram-tilillään harvinaisen yhteiskuvan, jossa poseeraa yhdessä vaimonsa kanssa.

Sittemmin Niemiset ovat olleet julkisuudessa varsin vähäsanaisia avioliittonsa tilan suhteen. Joulukuussa 2019 Nieminen kuitenkin vahvisti IS:lle asuvansa edelleen saman katon alla Heidi-vaimonsa kanssa.

– Ainakaan vielä ei ole ulkoruokintaan laitettu, mies vitsaili tuolloin.

Toni ja Heidi Nieminen (o.s. Laitila) tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Pariskunnan häitä tanssittiin syyskuussa 2015. Pariskunta on aiemmin asunut Oulussa, jossa he ovat yhdessä pyörittäneet suurperhearkea.

Toni Nieminen kertoi kuulumisiaan Ilta-Sanomille Rukan maailmancupissa loppuvuodesta.

Toni Niemisellä on neljä lasta omasta takaa: 14-vuotias Kerttu, 12-vuotias Maija ex-vaimonsa Veera Niemisen kanssa sekä nyt reilun puolentoista vuoden ikäinen Topias ja kesällä syntynyt Elsa. Lisäksi Niemisten perheeseen kuuluu Heidi-vaimon kaksi lasta, jotka hän sai aiemman liittonsa aikana.