Bachelor-sarjasta tuttu pariskunta nappasi miljoonan dollarin jättipotin nettipelissä – syytetään nyt härskistä huijauksesta

Jade ja Tanner Tolbertia syytetään huijaamisesta fantasiajalkapallo-ottelussa, jossa Jade nappasi voiton sekä miljoonan dollarin pääpalkinnon.

Bachelor- ja Bachelor In Paradise -realitysarjoista tuttu pariskunta, Jade ja Tanner Tolbert, nappasivat viikonloppuna miljoonan dollarin jättipotin fantasiajalkapallopelissä. Jade, 33, iloitsi voitostaan avoimesti Twitterissä sen jälkeen, kun eräs pelaaja bongasi hänen nimensä tuloslistalta.

– Olen melko varma, että tämä tyttö oli mukana Bachelorissa. Tiedän tämän vain, koska tyttöystäväni pakottaa minua katsomaan sitä, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti.

– Haha, se olen minä! Ja Tanner kertoi minulle, ettei minun pitäisi pelata. Tämä ei tunnu todelliselta. Olen virallisesti sanaton, Jade hehkutti vastauksessaan.

Jade ei kuitenkaan ehtinyt iloita voitostaan kauaa, kun jo ensimmäiset huhut mahdollisesta vilunkipelistä lähtivät kiertämään sosiaalisessa mediassa, kertoo ET.

Monet Twitter-käyttäjät epäilivät, että pariskunta olisi tehnyt sääntöjen vastaisesti salaa yhteistyötä maksimoidakseen voittomahdollisuutensa.

Tanner Tolbert kommentoi erityisesti vaimoonsa kohdistuneita syytöksiä maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa. Mies painotti, että voitossa oli kyse puhtaasta onnesta, ei suinkaan sääntöjen vastaisesta taktikoinnista.

– Meidän on pohdittava, olisivatko nämä Jaden voittoon kohdistuneet kysymykset ja syytökset olleet samoja, jos hän olisi mies tai jos hän ei olisi julkisuudessa, Tanner totesi tiedotteessaan.

– Meille on uskomattoman tärkeää todeta, että Jaden voitto ei ole muuta kuin puhdasta onnea ja olemme vakuuttuneita siitä, että DraftKings päättää saman, hän lisäsi viitaten alustaan, jolla fantasiajalkapallo-ottelu viikonloppuna käytiin.

Myös DraftKingsin edustaja kommentoi kohua viikonloppuna. Lausunnossa todettiin, että kaikki alustalla käydyt ottelut ja niiden tulokset tarkistetaan perin pohjin ennen mahdollisten palkintorahojen maksua.

– Tarkistamme kaikkien suurien kilpailujen tulokset varmistaaksemme, että ne ovat käyttöehtojemme ja sääntöjemme mukaisia, organisaatio totesi tiedotteessaan.

– Otamme kilpailujen rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden vakavasti, eikä palkintoja makseta ennen kuin tarkistus on tehty, tiedotteessa vannotettiin.

Jade, 33, osallistui Bachelor-ohjelmaan ensimmäistä kertaa vuonna 2015, kun hän kamppaili muiden naisten kanssa Chris Soulesin sydämestä. Tanner, 33, osallistui samana vuonna formaatin Bachelorette-versioon, jonka päätähtenä oli Kaitlyn Bristowe.

Pari tapasi toisensa Bachelor-spinoffissa, Bachelor In Paradisessa vuotta myöhemmin. He menivät naimisiin vuonna 2016. Heidän häänsä televisioitiin kokonaisuudessaan ABC-kanavalla, joka on myös Bachelor-formaatin koti.

Pariskunta työllistää itsensä nykyään satunnaisilla tv-töillä sekä sosiaalisen median avulla. Parin esikoistytär Emerson syntyi elokuussa 2017. Heinäkuussa 2019 pariskunta toivotti tervetulleeksi toisen lapsensa, Brooks-pojan.