Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn kuusi viikkoa kestänyt loma on ohi – aikovat tehdä poikkeuksellisen eleen heti kotiin palattuaan

Meghan ja Harry palaavat kotiin Yhdysvalloista ja Kanadasta, jossa he ovat lomailleet kuusi viikkoa.

Sussexin herttuapari prinssi Harry ja herttuatar Meghan viettivät joulun ja uudenvuoden Kanadassa. Daily Mailin mukaan herttuaparin ja heidän esikoisensa Archien loma on nyt ohi, ja he palaavat takaisin kotimaahansa Isoon-Britanniaan.

People-lehden mukaan herttuapari tekee ensimmäisen julkisen vierailunsa lomansa jälkeen tiistaina, jolloin he vierailevat Kanadan vanhemman diplomaatin Janice Charetten luona Lontoossa. Brittilehtien mukaan herttuapari oli lähettänyt vierailusta hovin virallisen tiedotteen. Sen mukaan tapaamisen tarkoituksena on kiittää vielä kertaalleen ”lämpimästä kanadalaisesta vieraanvaraisuudesta ja tuesta, jota herttuapari sai koko vierailunsa ajan”. Herttuapari nähdään siis todennäköisesti tiistaina julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuusi viikkoa kestäneen lomansa jälkeen.

Brittilehden mukaan on liki ennenkuulumatonta, että kuninkaallisen perheen jäsen kiittää tällä tavalla maata, joka ei ole ollut virallisesti heidän vierailunsa isäntänä. Herttuaparin vierailu Kanadassa oli nimittäin täysin yksityinen lomamatka, jonka aikana Harry ja Meghan eivät ottaneet osaa minkäänlaisiin kuninkaallisiin edustustehtäviin. Daily Mail kuitenkin huomauttaa, että herttuapari on tehnyt alusta alkaen asioita hovin perinteistä poiketen, joten virallinen kiitos maalle, jossa he viettivät yksityistä lomaansa, sopii heidän linjaansa.

Pari ei ole julkaissut reissultaan kuvia sosiaalisessa mediassa, mutta Vancouverinsaaren asukkaat kertoivat kansainväliselle medialle innoissaan Harryn ja Meghanin liikkeistä. Paikalliset raportoivat nähneensä parin lenkkeilemässä North Saanichin kaupungissa ja patikoimassa Horth Hillin kansallispuistossa Vancouverinsaarella.

Herttuaparin kerrotaan myös tarjonneen apuaan paikallisille vaeltajille. Vancouverinsaaren paikallisuutiset ja People-lehti kertoivat paikallisen nuorenparin kokeneen uudenvuodenpäivänä elämänsä yllätyksen, kun he törmäsivät metsässä tutulta näyttävään seurueeseen. Iliya Pavlovic ja Asymina Kantorowicz kertovat CTW Newsille ja Peoplelle olleensa patikoimassa Horth Hillin kansallispuistossa keskiviikkona ja pysähtyneen piknikille. Parin mukaan he olivat kaivaneet esille selfiekepin ja räpsivät yhteiskuvia kansallispuiston maisemissa.

Pian tummahiuksinen nainen tuli heidän juttusilleen.

– Hän kysyi haluaisimmeko, että hän ottaa meistä kuvan. Suostuimme. En vielä silloin tunnistanut naista, Kantorowicz toteaa.

Kantorowicz sanoo palasten loksahtaneen kohdilleen ja hän hoksasi, kuka apuaan tarjonnut tumma nainen oli.

– Minä jäädyin. En voinut uskoa kuka nainen oli. Sitten katsoin sivummalle ja ymmärsin, että prinssi Harry seisoskeli siellä. Katsoin heitä vuorotellen ja ajattelin, että voiko tämä olla totta?

– Nainen antoi puhelimen minulle takaisin ja toivotti hyvää uutta vuotta. Minä ja mieheni katsoimme toisiamme ja nauroimme, että tapahtuiko tämä oikeasti. Emme voi uskoa tätä todeksi. Tuntuu ihan unelta.

Tällaisen otoksen herttuatar nappasi pariskunnasta: