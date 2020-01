Prinsessa Märtha Louisen shamaanirakas kommentoi nyt Ari Behnin kuolemaa – jätti aiemmin hautajaiset väliin

Prinsessa Märtha Louisen lasten isä Ari Behn kuoli joulupäivänä. Nyt Märtha Louisen nykyinen kumppani, shamaaniksi itseään kutsuva Durek Verrett on julkaissut lausuntonsa.

Shamaani Durek Verrett kommentoi kumppaninsa prinsessa Märtha Louisen ex-miehen kuolemaa Instagramissa.

Norjan prinsessa Märtha Louisen ex-mies Ari Behn kuoli joulupäivänä. Behnin manageri Geir Håkonsund vahvisti norjalaismedialle kuolinsyyksi itsemurhan.

Koko Norjan kuningasperhe osallistui hautajaisiin. Sen sijaan prinsessa Märtha Louisen nykyistä kumppania, shamaani Durek Verretiä ei tilaisuudessa näkynyt.

Nyt Verret on puhunut Behnin kuolemasta ensimmäistä kertaa julkisesti. Verret esitti sunnuntaina surunvalittelunsa Instagramissa. Hän kertoi, ettei aio kommentoida asiaa yksityiskohtaisemmin ollenkaan.

– Suuresta kunnioituksesta Märthaa ja Arin lapsia kohtaan, en kommentoi heidän isänsä kuolemaa, en nyt, enkä myöhemmin. Sanon vain, että olen äärettömän surullinen heidän menetyksensä vuoksi, Verret totesi lyhyesti.

Perjantaina Oslossa järjestetyissä hautajaisissa kuultiin muun muassa Behnin ja Märtha Louisen tyttären Maud Angelican, 16, koskettava puhe isälleen.

– Sinä sanoit aina, että olin säkenöivä timantti. Sinä sait meidät tuntemaan, että voimme tulla keneksi ikinä haluammekaan. Kiitos. Me toivomme, että tiedät, miten paljon rakastimme sinua. Me luulimme, että sinä halusit saattaa meidät alttarille. Me luulimme, että sinä halusit olla isoisä lapsillemme. Nähdä, millaisia meistä kasvaa, Maud puhui kyyneleet valuen.

Märtha Louise ja hänen tyttärensä Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn ja Maud Angelica Behn hautajaisissa.

Monet Behnin läheiset nostivat puheissaan esille kirjailijan masennuksen ja sen, kuinka vaikeita aikoja hänen elämässään oli ollut. Myös itse Märtha Louise on kommentoinut tragediaa julkisesti. Hovin perjantai-iltana julkaisemassa tiedotteessa Märtha Louise kuvaili perheen olevan syvän surun vallassa.

– Rakas Ari, meidän piti juhlia joulua yhdessä. Olimme odottaneet sitä kovasti. Olemme pohjattoman surullisia ja pahoillamme, että olemme menettäneet sinut. Olit tytöille lämmin, hauska, viisas ja hyvä isä, jota he tulevat suuresti kaipaamaan, Märtha Louise kirjoittaa.

– Kaipaamme hauskoja huomautuksiasi, hienoja näkökulmiasi, runollista sävyäsi, ylitsevuotavia kehujasi, tyttöjä kohtaan tuntemaa suurta rakkauttasi. Olisit ollut tänään niin ylpeä heistä, Märtha Louise kirjoittaa.

Märtha Louise ja Ari Behn kesäkuussa 2015.

Märtha Louise nostaa tiedotteessa esille Behnin mielenterveysongelmat ja sen, kuinka ne vaikuttivat koko perheeseen.

– Näkymätön sairaus otti sinusta vallan yhä enemmän ja enemmän. Näimme sinun hiljalleen katoavan, mutta pidimme kiinni toivosta, että kaikki järjestyisi. Perhe taisteli puolestasi. Perhe oli rinnallasi päivin ja öin, Märtha Louise kuvailee.

Prinsessan ja Behnin liitto kesti 14 vuotta ja heille syntyi kolme lasta. Myöhemmin uusi onni löytyi shamaani Durek Verrettin kanssa.

Durek Verrett ja Märtha Louise ovat kertoneet olevansa syvästi rakastuneita.

Prinsessan nykyinen parisuhde Verrettin kanssa on kuohuttanut hänen kotimaassaan Norjassa. Parin edesottamukset ovat häkellyttäneet sekä hovissa että sen ulkopuolella sen jälkeen, kun he julkistivat suhteensa toukokuussa. Norjalaiset eivät ole ottaneet Märtha Louisen uutta rakasta avosylin vastaan, vaan Norjassa on käyty kiivasta keskustelua siitä, että pitäisikö prinsessan luopua kuninkaallisesta tittelistään.

Viimeksi pariskunta oli otsikoissa, kun Verretin huomattiin kommentoineen hellobrookie-nimellä Instagramissa esiintyvän sporttimallin bikinikuvaa vain päivä Behnin kuoleman jälkeen.