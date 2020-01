Brad Pitt murjaisi yllättäen ronskin vitsin rakkauselämästään – ex-vaimo Jennifer Anistonin reaktio kertoo kaiken

Brad Pittin vitsaili rakkauselämästään Golden Globe -gaalan palkintopuheessaan. Yleisössä istui samaan aikaan hänen ex-puolisonsa Jennifer Aniston.

Aikanaan Hollywoodin seuratuimpiin pariskuntiin kuuluneet Brad Pitt ja Jennifer Aniston erosivat vuonna 2005, mutta ex-avioparin välit vaikuttavat olevan hyvät edelleen.

Sekä Pitt että Aniston saapuivat juhlimaan tämän vuoden Golden Globe -gaalaan, jossa he istuivat vierekkäisissä pöydissä nauttimassa juhlaillallista. Myös jännitettävää riitti, sillä molemmat olivat ehdolla: Aniston sarjasta The Morning Show ja Pitt Quentin Tarantinon elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood.

Pitt pokkasikin itselleen parhaan miessivuosan palkinnon ja nousi People-lehden mukaan lavalle pitämään palkintopuhettaan raikuvien aplodien saattelemana.

Yllättäen Pitt otti kantaa myös erääseen viime aikoina puhuttaneeseen asiaan: hänen rakkauselämäänsä.

– Halusin tuoda äitini tänne, mutta en voinut, koska näköjään tapailen kaikkia, jotka vain seisovat vieressäni. Se olisi ollut aika kiusallista, Pitt totesi ronskisti saaden yleisön nauramaan.

Omalla paikallaan illallispöydässä istunut Aniston repesi nauramaan ex-puolisonsa spontaanille vitsille. Tv-kamerat kääntyivätkin välittömästi kuvaamaan Anistonin reaktiota, joka tyytyi saamastaan huomiosta huolimatta nauramaan vitsille makeasti muun yleisön mukana

Ennen juhlaillallista Pitt kommentoi punaisella matolla hänen ja Anistonin välejä lyhyesti Entertainment Tonightille. Häneltä kysyttiin aikooko hän tavata Anistonin illan aikana.

– Törmäämme Jenin kanssa varmasti, hän on hyvä ystävä, Pitt hymyili.

Hänelle huomautettiin, että fanit olisivat onnesta soikeina, jos hyvissä väleissä oleva ex-pari myöntyisi yhteiskuvaan vuosien jälkeen.

– Vuoden toiseksi merkityksellisin jälleennäkeminen? Ymmärrän, Pitt nauroi viitaten Anistonin julkaisemaan hitiksi muodostuneeseen yhteiskuvaan Frendit-sarjan tähtien kanssa.

Pitt ja Aniston ovat olleet erittäin vaitonaisia nykyisistä väleistään, mutta heidän tiedetään viettäneen aikaa toistensa kanssa. Pitt osallistui joulukuussa Anistonin järjestämiin joulujuhliin. Mirrorin mukaan Pitt saapui Anistonin juhliin hieman seitsemän jälkeen illalla. Hän oli yksi ensimmäisistä vieraista, joka saapui ja viipyi juhlissa myös pisimpään. E Newsin lähteiden mukaan Pitt poistui juhlista noin kello 11 aikaan illalla.

Aniston täytti helmikuussa 50 vuotta ja myös tuolloin Pitt saapui hänen juhliinsa. Peoplen mukaan kaksikolla on hyvin asiallinen suhde eikä Aniston olisi kutsunut Pittiä juhliinsa, jos näin ei olisi.

– He ovat olleet tekemisissä muutaman kerran hänen (Anistonin) syntymäpäivien jälkeen ja ovat ystävällisissä väleissä, sisäpiiriläinen paljasti Peoplelle.

Kaksikon suhdetta pidettiin aikanaan Hollywoodin unelmaliittona ja rakastuneelle parille povattiin pitkää tulevaisuutta yhdessä.

Aniston joutui kokemaan karvaan pettymyksen, kun huhut Pittin uskottomuudesta leimahtivat viiden vuoden avioliiton jälkeen. Pitt iski silmänsä Mr. & Ms. Smith -elokuvan kuvauksissa vastanäyttelijäänsä Angelina Jolieen.

Eron jälkeen Pitt oli naimisissa Jolien kanssa vuosina 2014–2016. Aniston puolestaan meni naimisiin näyttelijä Justin Theroux’n kanssa vuonna 2015. Myös he erosivat parin vuoden jälkeen vuonna 2017.