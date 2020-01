Juontaja latasi täyslaidallisen gaalayleisölle: Tom Hanks ei ollut uskoa korviaan – hillittömästä reaktiosta tuli heti somehitti

Ricky Gervaisin vitsit saivat Tom Hanksin leuan loksahtamaan Golden Globe -gaalassa.

Golden Globe -gaalan juontanut Ricky Gervais on ohjaaja, tuottaja ja näyttelijä, mutta myös koomikko, joka tunnetaan häikäilemättömistä vitseistään. Gervais juonsi tänä vuonna Golden Globe -gaalan jo viidettä kertaa. Gervais on pitänyt linjastaan kiinni jokaisena vuonna ja naurattanut yleisöä räävittömillä huomioillaan.

Tänä vuonna vitsien kohteeksi päätyi muun muassa seksuaalirikoksista epäilty Jeffrey Epstein. Yksi kohauttavimpia hetkiä oli, kun Gervais otti puheeksi Epsteinin kuoleman.

– Ohjelmani Afterlife on sarja miehestä, joka haluaa tappaa itsensä. Juonipaljastus, kausi kaksi on tulossa, koska hän ei tappanut itseään. Aivan kuin ei Jeffrey Epsteinkaan, Gervais sanoi saaden yleisön henkäisemään.

– Olkaa hiljaa. Tiedän, että hän on ystävänne, mutta en välitä, hän jatkoi.

Nainen nimeltä Virginia Giuffre väitti joutuneensa 17-vuotiaana Jeffrey Epsteinin hyväksikäyttämäksi ja kertonut harrastaneensa seksiä myös prinssi Andrew’n kanssa tuona aikana.

– Once Upon a Time In Hollywood on melkein kolmetuntinen elokuva. Leonardo DiCaprio osallistui elokuvan ensi-iltaan ja sen loppupuolella hänen seuralaisensa oli hänelle jo liian vanha, Gervais sanoi saaden yleisön tirskumaan.

– Jopa prinssi Andrew totesi, että hei, älä viitsi, Leo, Gervais napautti.

Ricky Gervais vitsaili useista viime vuonna kohauttaneista tapauksista.

Osansa sai myös näyttelijä Felicity Huffman, joka tuomittiin viime syksynä kahdeksi viikoksi vankilaan. Tuomio tuli lahjontaskandaalista, jossa Huffman maksoi tyttärensä korkeakoulun pääsykokeen valvojalle 15 000 dollaria.

– Tulin tänne limusiinilla, jonka rekisterikilven oli tehnyt Felicity Huffman, Gervais heitti viitaten vankeihin, jotka tekevät rekisterikilpiä ja muita töitä samalla, kun istuvat tuomiotaan.

Ronskit vitsit aiheuttivat People-lehden mukaan useita huvittuneita reaktioita. Hillittömin reaktio näytti kuitenkin olevan näyttelijätähti Tom Hanksilla. Hanks istui yleisössä tyylikkäässä puvussaan, mutta Gervaisin vitsien aikana hänen leukansa loksahti kirjaimellisesti auki.

Kameramiehet innostuivat tilanteesta ja kuvasivat miehen tunteikkaita ilmeitä.

Ei mennyt aikaakaan, kun myös somessa oli pistetty merkille Hanksin poikkeuksellisen ilmeikkäät reaktiot.

– Hanks edustaa meitä kaikkia ilmeidensä kanssa, Twitterissä innostuttiin.

– Hänen ilmeensä Ricky Gervaisin monologin aikana kertovat kaiken!

– Tom Hanks on ainoa asia, jonka takia tätä gaalaa kannatti katsoa, eräs katsoja virnuili.

Gervais puolusteli tyyliään juontojensa välissä ja muistutti, että hän ainoastaan vitsailee.

– Nauretaan vähän, teidän kustannuksella, eikö vain? Muistakaa, että nämä ovat vain vitsejä. Kuolemme kaikki pian, eikä uusintaa ole tiedossa, Gervais muistutti yleisölle.

Tom Hanks vastaanotti kunniapalkinnon.

Hanks pääsi itsekin lavalle, sillä hän vastaanotti Cecil B. DeMille -palkinnon, joka on Hollywood Foreign Press Association -yhdistyksen myöntämä kunnianosoitus. Cecil B. DeMille -palkinto jaetaan vuosittain Golden Globe -gaalassa.

Aiemmin palkinnon ovat napanneet muun muassa Oprah Winfrey, Meryl Streep ja Morgan Freeman.

Hanks saapui gaalaan vaimonsa Rita Wilsonin kanssa. Wilsonin gaalavalmistelut eivät sujuneet aivan odotusten mukaisesti, sillä hän jakoi tuohtuneen kuvan Instagramissaan vain hetkeä ennen tärkeää tapahtumaa.

Meikitön Wilson kertoi meikkaaja-kampaajansa olevan pahasti myöhässä.

– Tältä näytät, kun meikkaaja-kampaajasi Golden Globe -gaalaa varten on myöhässä puolitoista tuntia, vaikka varasivat hänet jo syyskuussa. Meille jää tunti aikaa tehdä meikki ja kampaus, Wilson pävitteli.

Kaikesta huolimatta ilta sai onnellisen lopun, sillä Wilson edusti hetkeä myöhemmin miehensä rinnalla meikattuna, hiukset kiharrettuna ja iltapuku yllään.