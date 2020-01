Dome Karukoski julkaisi kuvia Golden Globe -gaalan juhlahumusta – tältä maailmankuulussa tapahtumassa näytti kulissien takana

Suomalaisohjaaja Dome Karukoski julkaisi Instagramissaan runsaasti kuvia Los Angelesista ja Golden Globe -gaalan kulisseista.

Suomalaisohjaaja Dome Karukoski kertoi Instagramissa olleensa juhlimassa maailmantähtiä vilisseessä Golden Globe -gaalassa. Elokuva- ja tv-alan gaalaa juhlittiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa Yhdysvalloissa.

Karukoski julkaisi kuvapalvelussa runsaasti kuvamateriaalia Los Angelesista. Ensimmäisessä kuvassa hän istui autossa ja kertoi odottavansa pääsyä juhlapaikalle.

– Matkalla ensimmäiseen Golden Globe -gaalaani. Ruuhka ja pommikoirien tarkastus kestävät tunnin, Karukoski kuvaili turvajärjestelyjä.

Karukosken julkaisemassa kuvasarjassa näkyvät tarkat ja erittäin tiukat turvatoimet, jotka ympäröivät koko tapahtumapaikkaa.

Voit selata kuvia painamalla oikeassa reunassa olevaa vaaleaa nuolta.

Karukoski julkaisi runsaasti kuvia myös Golden Globe -gaalan punaisen maton ruuhkasta ja muun muassa illallismenusta.

Kuvat kirvoittivat kasan kommentteja, joissa miehelle toivotettiin onnea saavutuksesta.

– Olet elävä legenda.

– Tsemppiä!

– Nauti juhlista!

Karukoski teki viime vuonna kansainvälisen läpimurtonsa ohjaamalla Tolkien-elokuvan, joka kertoo englantilaiskirjailija J. R. R. Tolkienista.

Elokuva oli valtava Hollywood-tuotanto, jota tähdittivät Tolkienia näytellyt Nicholas Hoult sekä Lily Collins ja Anthony Boyle. Elokuvan budjetti oli 20 miljoonaa dollaria.

Elokuvaohjaaja juhli saavutuksiaan joulukuussa Linnassa Nadia-vaimo rinnallaan. Pariskunta on ollut yhdessä jo pitkälti yli kymmenen vuotta. Parilla on viisivuotias Oliver-poika.

– Pääsin tällaisena kloppina kokeilemaan Hollywood-elokuvaa. Nyt olen taas työtön työnhakija, mutta ei siinä mitään, Karukoski vitsaili Linnan juhlissa.

– Tämä on ollut yksi oman elämäni parhaista vuosista. Se on hienoa päästä mukaan tekemään ja levittämään tuollaista suurta elokuvaa. Tietynlainen unelma on toteutunut, hän myönsi itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla.

Dome Karukoski juhli vaimonsa kanssa Linnassa.

Karukosken aiempia filmitöitä ovat muun muassa Tyttö sinä olet tähti (2005), Tummien perhosten koti (2008), Kielletty hedelmä (2009), Napapiirin sankarit (2010) ja Leijonasydän (2013).