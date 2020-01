Golden Globe -gaala täyttyi tähtien pukuloistosta – Scarlett Johansson varasti huomion punaisella matolla

Golden Globe -gaalan puvut loistivat tänä vuonna punaisen, mustan ja valkoisen sävyissä.

Gaalakausi polkaistiin käyntiin Los Angelesissa, jossa juhlittiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Golden Globe -gaalan merkeissä. Gaalassa jaetaan elokuva- ja televisioalan palkintoja ja tapahtuma kerää vuosittain alan kirkkaimmat tähdet punaiselle matolle.

Tämä vuosi ei ollut poikkeus ja gaala täyttyi jälleen toinen toistaan upeammista juhlatyyleistä. Kutsuvieraat luottivat tällä kertaa erityisesti punaiseen, mustaan ja valkoiseen.

Yksi illan kuvatuimpia tähtiä oli näyttelijä Scarlett Johansson, 35.

Scarlett Johanssonin asu oli yksi illan kehutuimpia.

Vera Wangin suunnittelema punainen iltapuku oli dramaattinen ilmestys ja istui kantajalleen täydellisesti. Puku keräsi katseita erityisesti muhkealla laahuksellaan.

Scarlett Johanssonin iltapuku paljasti kauniisti näyttelijän selän ja tatuoinnit.

Näyttelijä Jennifer Aniston, 50, puolestaan luotti mustaan. Kauniin iltapuvun lisäksi katseet kiinnittyivät Anistonin vasemman käden nimettömään, jossa komeili suuri ja elegantti hopeasormus.

Mirror-lehden mukaan Aniston juhli gaalassa nautittuaan ensin useita päiviä kestäneestä romanttisesta lomasta uuden poikaystävänsä, ohjaajana työskentelevän Will Speckin kanssa.

Myös Jennifer Anistonin asussa nähtiin muhkea laahus.

Myös näyttelijä Nicole Kidman luotti punaiseen.

Oscar-palkitun Reese Whiterspoonin elegantti valkoinen iltapuku keräsi ylistystä.

Laulaja-näyttelijä Jennifer Lopezin asu oli muhkea ja näyttävä.

Laulaja-näyttelijä Taylor Swift oli yksi illan kuvatuimpia vieraita. Hän lipui kameroiden eteen näyttävässä kukkateemaisessa iltapuvussa.

Näyttelijä Margot Robbie hurmasi trendikkäässä iltapuvussa.

Näyttelijä Kerry Washington luotti dramaattiseen mustaan asuun.

53-vuotias Salma Hayek on yksi maailman menestyneimpiä latinalaisamerikkalaisia näyttelijöitä.

Oscar-palkittu näyttelijä Gwyneth Paltrow oli valinnut ylleen ruskeansävyisen iltapuvun.

Useita palkintoja uransa aikana kahminut näyttelijä Helen Mirren, 74, innostui heiluttelemaan helmojaan punaisella matolla.

Näyttelijä ja missi Priyanka Chopra meni viime vuonna naimisiin laulaja Nick Jonasin kanssa.

Elokuvapuolella palkintopöydän putsasivat Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood ja ensimmäisestä maailmansodasta kertova 1917, joka tulee Suomessa ensi-iltaan vasta tammikuun 24. päivä. Televisiopuolen menestyjät olivat brittisarja Fleabag sekä HBO:n tuottamat Chernobyl ja Succession, jotka keräsivät kukin kaksi palkintoa. Kaikki kolme voittivat parhaan sarjan palkinnon kategoriassaan.