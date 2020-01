Suomessa vasta kohta ensi-iltaan tuleva sotaelokuva, Chernobyl ja Tarantino juhlivat Golden Globe -gaalassa – katso kaikki palkitut

Quentin Tarantinon Once Upon a Time In Hollywood sai kunniaa.

Elokuva- ja tv-alan kerma kokoontui Golden Globe -gaalaan.

Viime vuoden parhaita elokuvia ja tv-sarjoja palkittiin perinteiseen tapaan Los Angelesin Beverly Hillsissä historian 77. Golden Globe -gaalassa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Elokuvapuolella palkintopöydän putsasivat Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood ja ensimmäisestä maailmansodasta kertova 1917, joka tulee Suomessa ensi-iltaan vasta tammikuun 24. päivä.

Once Upon a Time in Hollywood palkittiin parhaana komediaelokuvana, ja Tarantino sai siitä parhaan käsikirjoituksen Golden Globen. Elokuvassa näytellyt Brad Pitt puolestaan palkittiin parhaasta miessivuosasta.

Elokuvan 1917 ohjannut Sam Mendes puolestaan palkittiin parhaan ohjauksen Golden Globella, ja elokuva voitti vuoden parhaan draamaelokuvan pystin.

Televisiopuolen menestyjät olivat brittisarja Fleabag sekä HBO:n tuottamat Chernobyl ja Succession, jotka keräsivät kukin kaksi palkintoa. Kaikki kolme voittivat parhaan sarjan palkinnon kategoriassaan.

Elokuvat

Paras draamaelokuva: 1917

Paras musikaali- tai komediaelokuva: Once Upon a Time in Hollywood

Paras miespääosa draamaelokuvassa: Joaquin Phoenix, Joker

Paras naispääosa draamaelokuvassa: Renée Zellweger, Judy

Paras miespääosa musikaali- tai komediaelokuvassa: Taron Egerton, Rocketman

Paras naispääosa musikaali- tai komediaelokuvassa: Awkwafina, The Farewell

Paras miessivuosa: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Paras naissivuosa: Laura Dern, Marriage Story (Netflix)

Paras ohjaus: Sam Mendes, 1917

Paras käsikirjoitus: Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Paras animaatio: Missing Link (Huippujengi Himalajalla)

Paras vieraskielinen elokuva: Parasite (Etelä-Korea)

Paras musiikki: Joker, Hildur Guðnadóttir

Paras kappale: ”I’m Gonna Love Me Again” Rocketman – Elton John, Bernie Taupin

Televisio

Paras tv-sarja (draama): Succession (HBO)

Paras tv-sarja (musikaali tai komedia): Fleabag

Paras minisarja tai tv-elokuva: Chernobyl (HBO)

Paras miespääosa draamasarjassa: Brian Cox, Succession (HBO)

Paras naispääosa draamasarjassa: Olivia Colman, The Crown (Netflix)

Paras miespääosa musikaali- tai komediasarjassa: Ramy Youssef, Ramy

Paras naispääosa musikaali- tai komediasarjassa: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Paras miespääosa minisarjassa tai tv-elokuvassa: Russell Crowe, The Loudest Voice (HBO)

Paras naispääosa minisarjassa tai tv-elokuvassa: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Paras miessivuosa: Stellan Skarsgård, Chernobyl (HBO)

Paras naissivuosa: Patricia Arquette, The Act

Eniten ehdokkuuksia keräsi Netflixin tuottama Noah Baumbachin elokuva Marriage Story. Se oli ehdolla kuudessa palkintokategoriassa. Viiteen ehdokkutteen pääsivät Martin Scorcesen The Irishman ja Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood.