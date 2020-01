Adele ja Harry Styles juhlivat yhdessä karibialaisravintolassa – tarjoilija ei ollut uskoa silmiään huomatessaan, mitä kaksikko jätti jälkeensä

Brittimuusikot Adele ja Harry Styles istuivat iltaa karibialaisravintolassa. Kaksikko muisti heitä palvellutta tarjoilijaa huimalla tipillä.

Muusikkokaverukset Adele, 31, ja Harry Styles, 25, viettivät viikonloppuna aikaa toistensa seurassa Karibialla, missä Adele on lomaillut jo pidempään, kertoo Mirror.

Lauantaina kaksikko istui yhdessä iltaa Carribean Fish Market -nimisessä ravintolassa. Heidän seuraansa liittyi Mirrorin mukaan myös koomikkona ja näyttelijänä tunnettu James Corden, 41. Corden muistetaan erityisesti suositusta The Late Late Show With James Corden -keskusteluohjelmasta, jossa Styles hiljattain vieraili.

Sunnuntaina sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää kuva kuitista, joka oli osoitettu brittikaverusten pöytäseurueelle. Kuitissa näkyy kolmikon lopullisen laskun olleen 472 dollaria eli noin 420 euroa.

Sosiaalisessa mediassa ihmisten huomio ei kuitenkaan kiinnittynyt seurueen ravintolalaskuun. Kolmikko oli nimittäin päättänyt muistaa heitä palvellutta tarjoilijaa käsittämättömällä tavalla, sillä he jättivät jälkeensä peräti 2020 dollarin eli noin 1800 euron suuruisen tipin.

– Hyvää uutta vuotta, kuittiin oli kirjoitettu.

Buck-nimisen tarjoilijan ystävä oli jakanut kuvan kuitista Instagramissa, mistä se lähti leviämään nopeasti. Kuvaa on jaettu Instagramin lisäksi muun muassa viestipalvelu Twitterissä viikonlopun aikana. Ilmeisesti kolmikko oli halunnut toivottaa tarjoilijalle hyvää alkavaa vuosikymmentä jättämällä tippiä tasan 2020 dollaria.

– Kun Harry Styles ja Adele jättävät ystävällesi mukavan 2020 uudenvuoden tipin, eräs kirjoitti Twitterissä.

One Direction -yhtyeestä tutuksi tullut Harry Styles julkaisi vastikään toisen sooloalbuminsa.

Kuvan alkuperäisestä kuitista Instagram-tilillään julkaissut mies oli myös onnistunut nappaamaan selfien kaverusten kanssa. Moroccanpython-nimimerkillä sosiaalisessa mediassa esiintyvä mies julkaisikin myös nämä otokset Instagram-tilillään.

– Upea ilta, upeita ihmisiä. Kippis, mies kirjoitti.

Adelen ja Stylesin yhteinen lomamatka on herättänyt runsaasti huomiota brittimediassa. Mirror arvuuttelikin hiljattain, olisiko kaksikko kenties julkaisemassa uutta musiikkia yhdessä.

Alkujaan One Direction -yhtyeestä julkisuuteen noussut Styles julkaisi hiljattain toisen sooloalbuminsa. Adele puolestaan on pitänyt taukoa musiikista sen jälkeen, kun hän julkaisi viimeisimmän albuminsa vuonna 2015. Lukuisia palkintoja voittanut Adele muistetaan muun muassa hiteistään Rolling In The Deep sekä Someone Like You.