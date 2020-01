Candace, 62, poseerasi alasti Playboylle ja sai somekansan riehaantumaan – riisui lehdelle ensimmäisen kerran jo vuonna 1979

Candace Jordan, 62, nähtiin Playboyn keskiaukeamatyttönä ensimmäisen kerran joulukuussa 1979.

Näyttelijänä ja mallina tunnetuksi tullut Candace Jordan (os. Collins) nähtiin Playboy-lehden keskiaukeamatyttönä eli playmatena joulukuun 1979 numerossa.

Nyt 62-vuotias Candace riisui itsensä Playboyn kuvauksia varten uudestaan, 40 vuotta myöhemmin. Playboy-lehden virallisella Instagram-tilillä lauantaina julkaistussa kuvassa amerikkalaisnäyttelijä poseeraa yllään ainoastaan alushousut.

– Haluan näyttää naisille, että kauneudella ja seksuaalisuudella ei ole rajoja, Candacea siteerataan kuvatekstissä.

Kuva keräsi välittömästi lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Suurimmassa osassa kommentteja ylistettiin naisen rohkeutta ja kiiteltiin hänen antamaansa esimerkkiä siitä, etteivät ikä ja kauneus kulje käsi kädessä.

– Näytät uskomattomalta, ilmiömäiseltä. Kiitos, kun näytät ihmisille, ettei kauneus katoa, eräs kommentoi.

– Tämä on niin mahtavaa ja kaunista, komppasi toinen.

– Paljon rakkautta ja kiitollisuutta Playboylle siitä, että näytätte kaiken ikäisiä, kokoisia ja erilaisen etnisen taustan omaavia naisia. Olen ylpeä edustaessani teitä, Candace itse hehkutti kommentissaan.

Candacesta julkaistu kuva on osa Playboyn tammikuun 2020 numeroa, joka kulkee nimellä The Equality Issue. Kyseinen lehti on omistettu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Siinä poseeraavat lukuisat jo kertaalleen Playboylle riisuneet kaunottaret, mukaan lukien Candace.

– Tässä numerossa näette ihmisiä, jotka pelottomasti tekevät töitä ja antavat meille toivoa siitä, että seuraavan vuosikymmenen aikana tulemme näkemään entistä yhdenvertaisemman yhteiskunnan, Playboyn sivuilla julkaistussa, päätoimittajien avoimessa kirjeessä kerrotaan.

Candace Jordan nousi julkisuuteen juuri Playboy-mallina, mutta sittemmin hän on luonut uraa näyttelijänä, juontajana ja televisiopersoonana. Varsinaisia elokuva- tai televisiorooleja nainen ei kuitenkaan ole tehnyt vuoden 1983 jälkeen. Hänen tunnetuin roolityönsä on peräisin vuodelta 1983, kun hän tähditti elokuvaa Risky Business.

Candace ei suinkaan ole vanhin Playboyn seuraavassa numerossa nähtävä kaunotar. Lehdessä poseeraa myös syyskuun 1963 keskiaukeamatyttö, nyt 77-vuotias Victoria Valentino.

– Kun soitimme Victoria Valentinolle ja kysyimme, voisiko hän harkita poseeraamista Playboylle uudestaan, hän ei epäröinyt. Hän tiedostaa, että vuonna 2020 tasa-arvon eteen taisteleminen edellyttää aitoa näkyvyyttä. Hän myös tietää, ettei kauneudella ole rajoja, Playboyn sivuilla kerrotaan.