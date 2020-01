Kehonsa kauneusleikkauksilla murjonut Ihmis-Ken on nyt Jessica – esittelee täyden muodonmuutoksensa Instagramissa: ”Tuntuu uskomattomalta”

Rodrigo Alves on kenties maailman tunnetuin kauneusleikkausfani.

Rodrigo Alves sanoo tuoreessa haastattelussaan aikovansa olla rohkeasti oma itsensä.

”Ihmis-Keninä” maailmalla mainetta niittänyt brasilialainen Rodrigo Alves ilmoitti hiljattain haluavansa muuttaa tyylinsä. Alves on kertonut haastatteluissa tuntevansa, että hänellä on naispuolinen alter ego Jessica. Viime kuukausina Alves onkin vähitellen muuttanut tyyliään roimasti ja nykyään hän viihtyy julkisuudessa Jessicana.

Britanniassa asuva somepersoona kertoo nyt brittilehti Mirrorille, että hänen tyylimuutoksessaan on kyse paljon muustakin kuin siitä, että hän haluaisi vain pukeutua naisten vaatteisiin.

Alves sanoo lehdelle ymmärtäneensä vuosikausia kestäneen kauneusleikkauskierteen jälkeen, että hän on transsukupuolinen.

– Olen tullut tunnetuksi Keninä, mutta olen oikeasti tuntenut aina olevani Barbie, hän luonnehtii lehdelle.

– Tuntuu uskomattomalta, että voin viimein kertoa maailmalle olevani tyttö.

Alves sanoo lehdelle kipuilleensa identiteettinsä kanssa vuosia. Lapsena häntä kiusattiin ja pilkattiin tyttömäiseksi. Kauneusleikkausten avulla hän muokkasi ulkonäkönsä sellaiseksi, miksi hän ihannemiehen mielsi.

– Olen vuosia yrittänyt elää miehenä. Minulle laitettiin feikki sixpack ja hauislihakset, mutta valehtelin itselleni. Olen nainen ja mieleltäni olen aina ollut nainen, hän sanoo Mirrorille.

Rodrigo Alves tunnetaan lukuisista kauneusleikkauksistaan, jotka ovat muuttaneet hänen ulkonäkönsä täysin.

Hän sanoo hyväksyneensä tosiasiat vuosi sitten, kun hän pukeutui naisten vaatteisiin kuvauksissa. Alves ymmärsi, että hän oli tukahduttanut osan itsestään ja nyt oli viimein aika hyväksyä asia.

– Varasin ajan lääkärilleni, joka suositteli minulle psykologia ja psykiatria.

– Olen elänyt salaa naisena viimeiset kolme kuukautta ja rakastan kaikkea naiseuteen kuuluvaa. Rakastan käydä kampaamoissa, laitattamassa kynteni, kulmakarvani ja ripseni. Rakastan mekkojen ja korkokenkien ostamista ja seksikkäisiin alusvaatteisiin pukeutumista.

Hän on aloittanut hormonihoidot ja seuraavaksi hän aikoo mennä jälleen plastiikkakirurgin paikkeille. Alvesin mukaan hänen kasvoistaan tehdään naisellisemmat ja tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa sukupuolenkorjausprosessia.

Alves on poistanut Instagramistaan kaikki vanhat kuvat, joissa hänet nähdään miestenvaatteissa.

– Lapseni olin hyvin naisellinen, leikin nukeilla ja pukeuduin äidin mekkoihin ja korkokenkiin. Minua kiusattiin koulussa tämän takia. Pojat pelasivat jalkapalloa ja tytöt lentopalloa. Minä pelasin aina tyttöjen kanssa.

Alvesin mukaan hänen perheensä suhtautuu sukupuolenkorjausprosessiin kannustavasti.

– Äiti oli huolestuneempi tulevista leikkauksista kuin siitä, että korjaan sukupuoleni. Siskoni sanoi toivovansa, että näytän häneltä.

Insider-lehti kertoi maailman kenties kuuluisimman kauneusleikkausfanin elämästä laajassa artikkelissaan lokakuussa.

Lehden mukaan Alves on käyttänyt yli 750 000 dollaria eli noin 675 000 euroa ulkonäköönsä. Hänelle on tehty ainakin 72 kauneusleikkausta.

Alves on myöntänyt kärsivänsä vakavista terveysvaikeuksista leikkauksiensa takia. Hänen nenänsä uhkaa romahtaa kokonaan, eikä hän pysty enää hengittämään kunnolla nenänsä kautta. Hän on sanonut hengittäneensä tavallisesti nenänsä kautta viimeksi neljä vuotta sitten.

– Voin myöntää rehellisesti, että olen peloissani. Jokainen leikkaus on entistä vaarallisempi, Alves myönsi Daily Mailin haastattelussa lokakuussa.

Alves kääntää päitä minne tahansa hän meneekin.

Alvesin leikkauskierteeseen on vaikuttanut kauneusleikkausriippuvaisuuden lisäksi se, että osa vanhoista leikkauksista on mennyt pieleen ja niitä on pitänyt korjailla jälkikäteen.

Rodrigo Alves aikoo tulevaisuudessa jatkaa sukupuolenkorjausprosessiaan.

Rodirigo Alves on nähty vieraana myös Arman Alizadin Arman ja viimeinen ristiretki -ohjelmassa. 2018. Alizad pääsi ohjelman kuvauksissa seuraamaan vierestä, kun Alvesilta poistettiin neljä kylkiluuta losangelesilaisessa sairaalassa.

– Rodrigo halusi itselleen kapeamman vyötärön, ja pääsin hänen mukaansa leikkaussaliin, kun häneltä poistettiin neljä kylkiluuta. Seisoin vieressä ja katsoin, kun veri vaan roiskui, Arman kertoi IS:lle.