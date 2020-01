Dr. Philin omistama hulppea miljoonakartano myynnissä – fanit äimistyivät talon hämyisestä sisustuksesta: ”Kuin kauhuelokuvasta”

Dr. Philin omistaman kartanon sisustus yllätti tv-psykologin fanit.

Tv-tähti ja psykologi Phil McGraw, 69, on juontanut omaa nimeään kantavaa keskusteluohjelmaa jo vuodesta 2002 lähtien.

Dr. Phil on tahkonnut tv-ohjelmallaan ja kirjoillaan valtavan omaisuuden. Forbes-lehti arvioi, että tv-tohtori tienaa vuodessa yli 95 miljoonaa euroa. Dr. Phil on sijoittanut miljooniaan muun muassa arvoasuntoihin, joista yksi on nyt myynnissä. LA Times kertoo, että tv-tähti on pistänyt myyntiin Beverly Crestissä, Los Angelesissa sijaitsevan luksuskartanonsa yli 5,1 miljoonalla eurolla.

Amerikkalaismedian mukaan Dr. Philin perustama perhesäätiö omistaa talon, mutta talossa asuu hänen poikansa Jordan.

Dr. Phil kuvattuna vaimonsa Robinin kanssa.

Kaksikerroksisessa talossa on neliöitä 573 ja siinä on muun muassa viisi makuuhuonetta, kuusi kylpyhuonetta ja oma viinikellari. Talon kruunaa iso piha ja uima-allas, jossa on tilaa temmeltää.

Ulkoisesti talo ei juurikaan eroa muista alueen julkkisten omistamista luksuslukaaleista, mutta talon sisustus on lyönyt tähden fanit ällikällä. Sosiaalisessa mediassa fanit ovat kuvailleet talon olevan kuin suoraan sarjakuvasta, tietokonepelistä tai kauhuelokuvasta.

– Pihalla oleva veistos kertoo kaiken... sosiaalisessa mediassa luonnehditaan.

Ruokailutilan katseenvangitsijoita ovat erilaiset sarjakuvamaiset karhuveistokset, joita talossa on useita. Ruokailutilan seinällä komeilee kymmenkunta asetta. Aseiden alla lymyää vaaleansininen jänispatsas.

– Dr. Philin ruokailuhuone muistuttaa Fortnite-pelin holvia, Twitterissä naureskellaan.

Amerikkalaismedian mukaan aseet ovat osa taideteosta ja teoksen on tarkoitus vastustaa aseidenkäyttöä.

– Talon on kuin suoraan Beetlejuice-elokuvasta! sosiaalisessa mediassa kirjoitetaan.

– Ihan normaaleja juttuja... sosiaalisessa mediassa irvaillaan ja viitataan talon aseseinään ja seinällä komeilevaan tauluun, jossa lukee sana ”fuck” eli ”v*ttu”.

– Sisustus on kuin kauhuelokuvasta.

Heti ulko-ovelta vierailijoita tervehtii talon massiivinen portaikko, jonka kaiteet on päällystetty puusta veistetyillä köynnöksillä. Sama puuteema jatkuu talon muissakin kolkissa ja esimerkiksi talon baarin jakkarat muistuttavat puupölkkyjä

– Minulla on niin monia kysymyksiä, jotka eivät liity edes aseisiin, Twitterissä kummastellaan talon omalaatuisia koriste-esineitä.

– Rahalla ei voi ostaa tyylitajua, Twitterissä nälvitään.

– Yli 5 miljoonan euron talo. Taloon pitäisi kutsua manaaja.