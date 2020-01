Rocklegenda Rod Stewartin juhlinta uutenavuotena lähti lapasesta – raivoisa tähti kävi lastenjuhlien työntekijän kimppuun

Rod Stewart suivaantui, kun häntä ei päästetty yksityistilaisuuteen.

Sir Rod Stewart on yksi rockmusiikin elävistä legendoista, ja 74-vuotias mies keikkailee edelleen ahkerasti. Stewart on viime viikot lomaillut brittimedian mukaan Yhdysvalloissa, jossa rocktähti ajautui outoon selkkaukseen uudenvuodenaattona.

Daily Mail ja Mirror kertovat Stewartin perheineen viettäneen uuttavuotta Floridan Palm Beachillä. Laulajan seurue oli pyrkinyt brittimedian mukaan The Breakers -hotellin yksityistilaisuuteen ja tullut käännytetyksi ovelta.

Brittimedian haltuunsa saaman raportin mukaan hotellissa oli järjestetty uudenvuodenaattona lastenjuhla, jonne Stewart seurueineen olisi halunnut sisään. Lastenjuhlien vartija oli pyytänyt seuruetta poistumaan, jolloin laulaja oli poliisin mukaan hurjistunut.

– He pitivät kovaa meteliä ja järjestivät kohtauksen, joten turvamies pyysi heitä lähtemään.

Daily Mailille kerrotaan, että Rod Stewartin poika Sean Stewart oli käyttäytynyt uhkaavasti ja hyppinyt vartijan nenille. Sean oli poliisin mukaan tönäissyt vartijaa ja Rod Stewart puolestaan oli iskenyt miestä nyrkillä kylkeen.

Sean Stewartin äiti on Rod Stewartin ex-vaimo Alana Stewart.

Poliisista kerrotaan Daily Mailille, että Stewart oli kertonut halunneensa seurueen lasten pääsevän juhliin. Tähden mielestä vartija oli ollut riidanhaluinen ja hän oli tulistunut miehen käytöksestä.

– Rod pyysi anteeksi käytöstään, poliisista kerrotaan.

Rod Stewart juhli uuttavuotta Floridassa.

Poliisin mukaan hotellin turvakamerat paljastavat, että Rod Stewart ja hänen poikansa Sean Stewart kävivät käsiksi vartijaan. Stewartia syytetään pahoinpitelystä. Hän joutuu oikeuden eteen 5. helmikuuta.

Hotellin asiakkaat kertovat People-lehdelle Stewartin seurueineen käyttäytyneen riehakkaasti koko illan.

– He olivat äänekkäitä ja häiriköivät koko illan. Se oli kuin polttareissa, hotellin asiakkaat paheksuvat Peoplelle.

Stewart aloitti menestyksekkään soolouransa 1970-luvun vaihteessa. Ennen sitä mies oli mukana muun muassa The Jeff Beck Group ja Faces yhtyeissä. Stewart muistetaan muun muassa hiteistään Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy sekä Sailing. Stewart on ollut naimisissa kolmesti ja hänellä on kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa.