Seurapiirirouva Kaarina Kivilahti palasi julkisuuteen perintöriidan keskeltä – antoi tyhjentävän kommentin tilanteesta

Tuottaja Johan Storgård odottaa jo We Will Rock You -musikaalin Suomen ensi-iltaa ja suunnittelee myös uutta tuotantoa, joka on tarkoitettu Suomen nuorisolle. –Keskityn myös väitöskirjan tekemiseen, hän sanoi rinnallaan puolisonsa, Aalto yliopiston lehtori Sanni Heinzmann.