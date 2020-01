Mikko Leppilampi julkaisi paljonpuhuvan kirjoituksen – muistelee viime vuosikymmenen aikaisia tapahtumia: ”Olen sekä kiitollinen että pahoillani”

Mikko Leppilampi totesi Instagram-päivityksessään, että vuosina 2010-2019 hänen elämässään tapahtui paljon asioita.

Uuden vuosikymmenen vaihtuminen on viime päivinä herättänyt monet julkisuudesta tutut suomalaiset muistelemaan kulunutta kymmentä vuotta. Yksi heistä on juontaja Mikko Leppilampi, joka intoutui muistelemaan hiljattain päättynyttä vuosikymmentä Instagramissa.

Leppilampi, 41, julkaisi perjantaina omalla Instagram-tilillään tunteikkaan päivityksen, johon hän oli tiivistänyt viimeisten kymmenen vuoden aikaiset tapahtumat. Kirjoituksen yhteyteen mies oli liittänyt yhden kuvan jokaiselta kuluneelta vuodelta.

– 2010-2019 tapahtui paljon asioita, joista oon sekä kiitollinen, että pahoillani. Sitä elämä on. Tärkeintä on oppia kaikesta koetusta ja pyrkiä koko ajan paremmaksi niin työssään, kuin ihmisenä, Leppilampi kirjoitti päivityksessään.

Kirjoituksessaan Leppilampi listasi myös tavoitteitaan tuleville kymmenelle vuodelle. Tänä vuonna avoimesti kiireisestä arjestaan ja jaksamisestaan puhunut Leppilampi totesi päivityksessään, että aikoo tulevaisuudessa nauttia elämästään enemmän.

– Tän seuraavan vuosikymmenen tavoitteena on nauttia, arvostaa ja syventää niitä asioita, joita mun elämässä on, eikä tuhlata enää energiaa ja läsnäoloa siihen mitä ei ole. Katsotaan mihin kaikkeen se resonoi. Jos elämä sinne asti kantaa, niin varmaa on vain se, että tuun tammikuussa 2030 olemaan edelleen sekä kiitollinen, että pahoillani, hän kirjoitti.

Näyttelijänä läpimurtonsa viihdemaailmassa tehnyt Mikko Leppilampi on yksi Suomen tunnetuimpia televisiopersoonia.

Vuonna 2019 Leppilampi oli otsikoissa muun muassa taloustilanteensa sekä uuden parisuhteensa vuoksi. Syksyllä mies nähtiin Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, jossa hän kertoi tarvitsevansa kuukaudessa 16 000 euroa elämiseen.

Samaisessa ohjelmassa Leppilampi kertoi seurustelevansa Miss Suomi -kilpailusta tutun ex-taitoluistelija Beata Pappin, 24, kanssa. Leppilampi totesi marraskuussa 2019 Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että yksityisasioista avautuminen ei ollut hänelle suinkaan helppoa.

– Tämä oli mulle todella iso askel. Aikaisemmin mulla ei ole ollut mitään tarvetta avata itseäni ja olen ollut aika tarkka asioista tähän asti. Luulen, että ihmisten on ollut aika vaikea saada kiinni siitä, että kuka minä oikein olen, Leppilampi pohdiskeli tuolloin.

– Mulla oli kyllä tarve puhua, mutta en ole ikinä jännittänyt mitään niin paljon kuin tätä. Päätin jo etukäteen, etten halua sörkkiä sitä jaksoa vaan nostin kädet pystyyn ja totesin, että tulee mitä tulee, niin tällainen minä olen, hän lisäsi.

Leppilampi seurustelee Miss Suomi -finalistin ja ex-taitoluistelija Beata Pappin kanssa.

Mikko Leppilampi on yksi Suomen tunnetuimmista tv-kasvoista ja hänet muistetaan muun muassa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman pitkäaikaisena juontajana. Näyttelijänä uransa aloittanut mies ehti 2010-luvulla tähdittää myös lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja, kuten Veijarit, Härmä, 8-pallo sekä Downshiftaajat.