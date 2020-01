Amanda Cronin mukaan häntä kosinut mies on ”yksi Pohjois-Euroopan vaikutusvaltaisimpia miehiä”. Kuvituskuva.

Amanda Cronin kieltäytyi kosinnasta, mutta piti saamansa timanttisormuksen.

Seurapiirikaunotar Amanda Cronin ei vastannut myöntävästi rikkaan sulhasehdokkaan kosintaan. Vaikka avioliitto ei naiselle kelvannut, otti hän kuitenkin mielellään vastaan satojen tuhansien eurojen arvoisen kihlasormuksen, jonka kosija naiselle antoi. Asiasta uutisoivat muun muassa Daily Mail, The Sun ja Perth Now.

Amandaa kosinut mies on naisen itsensä mukaan ”yksi Pohjois-Euroopan vaikutusvaltaisimpia miehiä”. Mies kosi naista vain hetki sen jälkeen, kun he tapasivat ensimmäistä kertaa toisensa hotellissa New Yorkissa.

– Huomasin oikein hyvännäköisen vanhemman miehen ottavan katsekontaktia. Hän antoi minulle puhelinnumeronsa ja etunimensä. Seuraavana päivänä lähetin hänelle tekstiviestin ja puhelimeeni pärähti valtavat määrät rakkaudentunnustuksia. Myöhemmin minulle selvisi, että hän on yksi Pohjois-Euroopan vaikutusvaltaisimmista miehistä – ja hänellä on vaimo.

Ensin Amanda kieltäytyi tapaamisesta, koska mies oli varattu.

– Sanoin, etten mahdollisesti voi tavata häntä. Hän oli valmis purkamaan avioliittonsa välittömästi ja sen jälkeen hän kosi. Lopulta tapasimme Lontoossa ja hän kosi uudelleen, tällä kertaa 10 karaatin timanttisormuksen kanssa. Se oli kaikki niin outoa. Tarjosin hänelle sormusta takaisin, mutta hän sanoi, että hänet tekisi onnelliseksi se, jos pitäisin sormuksen.

Amanda toipuu parhaillaan koettelemuksestaan Malediiveilla. Yli 290 000 euron arvoisen sormuksen hän sai pitää.