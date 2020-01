Ari Behnin arkusta paljastui erityisiä yksityiskohtia – teini-ikäisten tyttärien viimeinen viesti isälleen vetää hiljaiseksi

Prinsessa Märtha Louisen ja Ari Behnin tyttäret jättivät jäähyväiset isälleen perjantaina.

Norjan prinsessa Märtha Louisen ex-puoliso Ari Behn siunattiin viimeiselle matkalleen perjantaina päivällä Oslon tuomiokirkossa. Hautajaiset olivat hyvin koskettavat ja niissä kuultiin useita puheita. Behnin läheiset kertoivat, millainen ihminen kirjailija oli ja millaisena he tulevat hänet muistamaan.

Ehkä koskettavin hetki oli, kun Behnin ja Märtha Louisen esikoistytär, 16-vuotias Maud piti pitkän puheen ja kertoi isästään ja heidän suhteestaan. 16-vuotias Maud itki useita kertoja puheensa aikana ja prinsessa Märtha Louise seisoi hänen vierellään tukena. Lähes kaikki vieraat pyyhkivät kyyneleitään Maudin puheen aikana.

Ari Behnin kolme tytärtä jättivät isälleen viimeisen viestin myös tämän arkkua koristavaan vaaleanpunaiseen nauhaan. Siinä luki ”Rakastamme sinua ikuisesti, isä” sekä Maudin ja hänen pikkusiskojensa Leahin ja Emman nimet.

Behnin arkkua koristi myös toinen koskettava yksityiskohta. Sen päälle oli ripoteltu kimaltavia, vaaleanpunaisia jalokivikoristeita. Maudin puhe paljasti, mistä oli kyse.

– Sinä sanoit aina, että olin säkenöivä timantti. Sinä sait meidät tuntemaan, että voimme tulla keneksi ikinä haluammekaan. Kiitos. Me toivomme, että tiedät, miten paljon rakastimme sinua. Me luulimme, että sinä halusit saattaa meidät alttarille. Me luulimme, että sinä halusit olla isoisä lapsillemme. Nähdä, millaisia meistä kasvaa, Maud puhui kyyneleet valuen.

Behnin arkku oli koristeltu vaaleanpunaisilla jalokivikortisteilla ja Maud-tyttären piirtämällä kuvalla. Sen sivussa oli nauha, jossa oli viesti kirjailijan lapsilta.

Puheensa lopuksi Maud palasi timantteihin.

– Olit meidän rakas isämme. Toivon, että tiedät miten ylpeitä olemme sinusta. Siitä ihmisestä, joka meillä oli isänä. Sinä puhuit kaikille ja muistit kaikkia. Sinä inspiroit minua niin valtavasti. Sinä annoit minulle niin lämpimiä halauksia. Myös sinä olit säkenöivä timantti.

Maud asetteli puheensa aluksi arkun päälle piirtämänsä muotokuvan isästään. Märtha Louise tuki tytärtään ja asetti kätensä Maudin kädelle, kun tyttären ääni särkyi.

Tyttö kertoi, että muotokuvan piti olla joululahja isälle, mutta hän ei koskaan ehtinyt antaa sitä hänelle.

– Minun piti antaa tämä sinulle jouluna. Olin työstänyt sitä ainakin kymmenen tuntia. Kun piirsin muotokuvaa, mietin, kuinka paljon rakastan sinua ja kuinka kovasti odotan näkeväni sinun reaktiosi. En ollut nähnyt sinua kahteen viikkoon ja minulla oli kova ikävä, Maud lausui.

Ari Behn kuoli joulupäivänä 47-vuotiaana. Hänen kuolemansa oli itsemurha ja moni Behnin läheinen puhuikin hautajaisissa avoimesti pimeydestä, jota Behn oli kokenut. Hänen äitinsä kuitenkin sanoi, että viimeisessä keskustelussa oli mukana valoa ja rakkautta.