Kirsi Alm-Siira, 45, oppi nauttimaan liikunnasta kantapään kautta – varoittaa yhdestä helposta virheestä, johon monet suomalaiset sortuvat

Kirsi Alm-Siira on kiireinen uutisankkuri ja kahden lapsen äiti. Ruuhkavuosien keskellä hän löytää silti aina aikaa myös liikunnalle ja itsestään huolehtimiselle.

Vuoden vaihtuminen symboloi monille uutta alkua. Useat suomalaiset laittavat elämäntapansa kerralla remonttiin, kun uuden vuoden kunniaksi itselle on tehty lupaus liikunnan lisäämisestä sekä herkuttelun vähentämisestä. New year, new me, monet tapaavat ajatella.

Kirsi Alm-Siira, 45, ei lukeudu heihin. Päinvastoin. Hän uskoo kestävien elämäntapamuutosten syntyvän asteittain, ei hetkessä.

– En usko sellaiseen kaiken muuttamiseen yhdellä kertaa. Toki on myös ihmisiä, jotka ovat saaneet huikeita muutoksia aikaan lyhyessä ajassa, mutta uskon heidän olevan harvassa, Kirsi pohtii.

– Ainakaan omalla kohdallani se ei toimi ollenkaan.

Suurelle yleisölle televisiokanava MTV:n pirteänä uutisankkurina tutuksi tulleelle Kirsille liikunta on aina ollut tärkeä osa elämää ja arkea. Nuorena treenaaminen oli tavoitteellista ja suorituskeskeistä, kun taas aikuisiällä liikkumisesta on tullut naiselle keino tasapainottaa hektistä arkea sekä purkaa ylimääräistä energiaa.

– Nuorempana harrastin kilpa-aerobicia. Siihen liittyi enemmän suorituskeskeistä treenaamista ja myös syömisen kontrollointia. Enää minulla ei ole liikunnan suhteen sen kummempia tavoitteita. Saattaa olla sellaisia viikkoja, kun urheilen joka päivä ja toisinaan en liiku lähes ollenkaan, Kirsi kertoo.

– Ohjaan viikoittain ryhmäliikuntatunteja kuntosalilla, joten sen puoleen tulee liikuttua vähän puolivahingossakin. Ei niitä tunteja jaksa ohjata, jos on itse ihan rapakunnossa, hän lisää nauraen.

Jo useamman vuoden ajan Kirsin hymyilevät kasvot ovat olleet tuttu näky suomalaisten olohuoneissa niin aamutelevisiossa kuin myöhäisillan uutisissakin. Moni saattaakin miettiä, miten ihmeessä suositulla tv-kasvolla ja kahden lapsen äidillä on aikaa mahduttaa säännöllinen liikkuminen osaksi arkirutiineja. Naisella itsellään on asiaan selkeä näkemys.

– Nämä ovat kaikki järjestelykysymyksiä. Omalla kohdallani sovin monesti treffejä ystävieni kanssa kuntosalille tai lenkkipolulle. Lapset saatan puolestani ottaa mukaan esimerkiksi työpaikan kuntosalille, missä he touhuavat omia juttujaan sillä välin, kun itse treenaan, Kirsi selittää.

– Asioita on aina mahdollista yhdistää, hän täydentää.

Toki vuorotyö, äitiys ja epäsäännölliset aikataulut tuovat omat haasteensa arkeen myös Kirsin kohdalla. Hän kuitenkin muistuttaa, että kiireen keskellä on erityisen tärkeää tiedostaa, missä menee oman jaksamisen raja. Itseään ei tule pakottaa liikkumaan, jos siltä ei tunnu.

– Ei se ole aina helppoa minullekaan. Täytyy muistaa, että kaikelle on aikansa ja paikkansa. Jos tuntuu siltä, ettei ole aikaa tai halua liikkua, niin silloin ei ole sen hetki eikä siitä pidä mollata itseään, nainen painottaa.

– Mutta kyllä niitä keinoja löytyy. Itse olen kesäisin esimerkiksi juossut toisinaan kotiin, jos olen päässyt töistä keskellä yötä. Olen myös käynyt kuntosalilla esimerkiksi ruokatunnilla, hän vinkkaa.

Aina liikkuminen ei kuitenkaan jaksa kiinnostaa edes Kirsiä. Uutisankkuri muistuttaa, että myös hänellä on päiviä, kun sohvalla maataan yöpaidassa iltaan asti ja ainoana liikuntasuorituksena toimii astioiden lastaaminen tiskikoneeseen perheen yhteisen aamupalahetken jäljiltä. Kirsi sallii itselleen myös tällaiset päivät.

– Vaikka ihmiset pitävät minua energisenä, olen usein myös todella laiska. Yleensä ihmisillä on monta vaihdetta, mutta minulla on niitä kaksi ja ne ovat nolla ja sata. Silloin kun teen, olen todella energinen, mutta silloin kun laiskottaa, en todella tee yhtään mitään. Se on mahdollista nyt, kun lapset ovat hieman kasvaneet, Kirsi miettii.

– Pohjimmiltaan teen asioita siksi, että haluan tehdä niitä, en siksi että pitäisi. Sen vuoksi en seuraa esimerkiksi liikuntamääriäni orjallisesti. Vaikka olisi koko talven ainoa aurinkoinen päivä, enkä silti jaksa lähteä ulos lenkille, en pode siitä huonoa omaatuntoa, hän jatkaa.

Vuosien varrella Kirsi on oppinut suhtautumaan takavuosien itseään rennommin paitsi liikuntaan, myös ruokaan. Nuorempana kaikki mahdolliset dieetit läpikäyneelle Kirsille terveellisyys on toki edelleen yksi hänen ruokafilosofiansa kulmakiviä, mutta eräänlaisesta ehdottomuudesta nainen on iän karttuessa onnistunut pääsemään eroon.

– Tykkään nauttia elämästä. Totta kai nautin myös liikunnasta ja terveellisestä ruoasta, mutta sellainen askeettinen elämäntyyli tai jostain asiasta kieltäytyminen totaalisesti ei omalla kohdallani toimi. En rajoita itseltäni mitään, vaikka ehkä joskus pitäisi, Kirsi nauraa.