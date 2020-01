Hollywood-kaunotar hyppäsi joulun jälkeen puntarille ja kauhistui näkemästään – ”En ole vaikuttunut”

Näyttelijä Kate Hudson aikoo pistää itsensä takaisin ruotuun.

Monet aloittavat tammikuussa kuntokuurin ja laittavat ruokavalionsa uuteen uskoon. Näin tekee myös Hollywood-tähti Kate Hudson, joka kertoo Instagramissaan astuneensa puntarille ensimmäistä kertaa joulun ja uudenvuoden hulinoiden jälkeen.

Vaa’an lukema tuli yllätyksenä ja pienoisena järkytyksenä näyttelijätähdelle. Puntari paljasti, että Hudsonin paino on noussut 4,5 kiloa.

– Astuin puntarille, enkä ole vaikuttunut, Hudson kertoo Instagramin Stories-osiossa.

– Ihan ok, sillä tiedän mitä tehdä.

40-vuotias Hudson kertoo Instagramissa painavansa nyt 61,6 kiloa, kun normaalisti puntari on pysytellyt 56,6 kilon tuntumassa.

– Pyhien jälkeen painan 61,6 kiloa... Minä aina pyöristyn! Ihannepainoni on 56,6 kiloa, Hudson kertoo Instagramissaan.

Hudson ei ole muutamien kilojen painonnoususta huolissaan, vaan arvelee osan painosta olevan nesteitä.

– Sanoisin, että pari kiloa on pelkkää nestettä. Ruumiinrakenteeni on lihaksikas, joten painan enemmän, vaikka olen hoikka. On tärkeää ymmärtää, että lihasten tuoma paino on iloinen luku, Hudson toteaa.

Näyttelijä toteaa aikovansa päivittää laihdutuskuurinsa vaiheita sosiaalisessa mediassa.

Kate Hudsonilla on oma urheiluvaatemallisto Fabletics ja hän on toiminut Painonvartijoiden keulakuvana. Hudson on kertonut haastatteluissa olevansa hyvin urheilullinen, mutta kolmen lapsen äitinä hänellä ei enää ole yhtä paljon aikaa treeneille.

– Kaikki muut tulevat ennen sinua ja on vain löydettävä aikaa itselle, Hudson totesi People-lehden haastattelussa joulukuussa.

Kate Hudsonin tunnetuimpia elokuvia ovat muun muassa Melkien julkkis, Morsianten sota ja The Skeleton Key.

Hudsonin nuorin lapsi Rani Rose syntyi syksyllä 2018 ja tähti totesi Peoplelle, ettei raskauden aikana kertyneitä kiloja ole ollut helppo pudottaa.

Näyttelijä sanoi, että toisen raskautensa jälkeen hän laihtui entisiin mittoihinsa kuudessa kuukaudessa. Kolmannella painonpudotukseen meni vuosi.

Hudsonin mukaan hän pudotti ylimääräiset kilot Painonvartijoiden avulla.

– Se oli fiksumpi tapa laihduttaa, sillä kilot pysyvät poissa, Hudson kertoi lehdelle ja totesi, että hän ei kieltänyt itseltään mitään ruoka-aineita, vaan opetteli tekemään parempia valintoja.