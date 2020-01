Piskuisen pubin asiakkaat hieraisivat silmiään: Hollywood-tähti pölähti paikalle ja tarjosi kaikille tuopit

Britanniassa sijaitsevassa Somersetissa koettiin uutenavuotena yllätys, kun pieneen paikallispubiin pölähti paikalle yllättävä vieras. Brittiläinen Metro-lehti kertoo, että paikalliset hämmästyivät, kun uudenvuoden viettoon paikalliseen pubiin saapui Hollywood-tähti Nicolas Cage.

Lukuisista menestyselokuvista tuttu Cage poseerasi pubissa valokuvissa paikallisten kanssa hyväntuulisena. Eräs Reddit-käyttäjä julkaisi kuvan Cagesta yhdessä muiden pubin asiakkaiden kanssa ja kertoi, että tähti todella vietti uudenvuoden Somersetissä.

Sen lisäksi, että Cage suostui yhteiskuviin, hän ilahdutti juhlakansaa myös toisella tavalla.

– Hän osti kaikille juomat, Reddit-käyttäjä kertoo.

– Hän oli todellinen legenda. Siisti tyyppi ja nyt myös kuuluu porukkaan.

