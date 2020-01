Hyvä Terveys: Hjallis Harkimo meni lääkäriin jatkuvien nenäverenvuotojen vuoksi – sai yllättävän diagnoosin

Hjallis Harkimo sairastaa uniapneaa, joka on melko yleinen sairaus suomalaisilla.

Hajllis Harkimo kärsi nenäverenvuodoista ja meni siksi lääkäriin. Jatkotutkimusten jälkeen selvisi, että hän sairastaa uniapneaa.

Liikemies Hjallis Harkimo kertoo tuoreessa Hyvä Terveys -lehdessä, että hän on hyvä nukkuja. Hän nukahtaa, kun pää osuu tyynyyn eikä ole tarvinnut elämänsä aikana unilääkkeitä kuin muutamia kertoja.

Hiljattain 66-vuotias Harkimo kuitenkin hakeutui lääkäriin ja sai kuulla kärsivänsä monelle suomalaiselle tutusta vaivasta.

– Vähän aikaa sitten minulla kuitenkin todettiin uniapnea. Menin lääkäriin jatkuvien nenäverenvuotojen takia ja sain samalla lähetteen tutkimuksiin. Käytän nyt suuhun yöksi laitettavaa kiskoa, jonka pitäisi helpottaa oireita, Harkimo kertoo Hyvä Terveys -lehdessä.

Hengitysliiton mukaan uniapneaa sairastaa jopa 9–24 prosenttia suomalaisista. Moni sairastaa ylähengitysteitä ahtauttavaa ja unenaikaisia hengityskatkoksia aiheuttavaa sairautta tietämättään.

Uniapnea on yleisintä keski-ikäisillä, mutta myös jopa lapset voivat sairastua siihen. Uniapneaa sairastavista 50–70 prosenttia ovat ylipainoisia. Sairauden oireisiin kuuluvat hengityskatkojen lisäksi muun muassa päivisin ilmenevä uneliaisuus, levoton yöuni, suun kuivuminen ja aamupäänsärky.

Hjallis Harkimo on kärsinyt terveysongelmista aiemminkin. Vuonna 2010 hän sai sydänkohtauksen kesken safarimatkan. Harkimo oli tuolloin Etelä-Afrikassa keskellä villiä luontoa ja hoitoon pääsy kesti siksi tunteja. Harkimo kuljetettiin lopulta sairaalaan, jossa hänelle tehtiin pallolaajennus.

– Ennen olin sitä mieltä, että olen kuolematon. Siinä uskossa meni vuosikymmeniä, Harkimo kirjoitti sydänkohtauksesta kolumnissaan vuonna 2012.

Viime vuosina Harkimo on kertonut julkisuudessa, että on siirtynyt kasvispainotteiseen ruokavalioon. Harkimon ruokavalion muutos alkoi kokeilusta, mutta kun hän huomasi pian voivansa paremmin kasvisruoan ansiosta, jatkoi hän kokeiluaan. Nyt sitä on takana jo pari vuotta.

– Teen tämän itseäni varten, hyvinvoinnin vuoksi, Harkimo kertoi IS:lle syksyllä 2018.

– Ajattelin vuoden alussa, että teen Youtube-videon siitä, että olen kaksi kuukautta kasvissyöjä. Se tuntui niin hyvältä, ja ajattelin jatkaa.

Kasvisruokavalioon siirtyminen takkuili aluksi, sillä Harkimo osasi kokata vain liharuokia.

– Alussa se oli ihan saatanan vaikeaa, koska niitä ruokia oli niin vaikea tehdä. Nyt kun siihen on tottunut, on se ihan helppoa. Minulla ei ole lainkaan ikävä lihaa, Harkimo sanoi.

Sen lisäksi, että kasviruoka tuo Harkimolle energiaa ja vaikuttaa positiivisesti hänen terveyteensä, auttaa se myös painonhallinnassa. Hän kertoo Hyvä Terveys -lehdessä, että pudotti elämäntaparemontin avulla painoaan kuusi kiloa.

– Ei liho ja on hyvä olo. Saa syödä, mitä haluaa ja niin paljon kuin haluaa. Ei paino siitä tipukaan, mutta ei se myöskään nouse, Harkimo kertoi IS:lle aiemmin kasvisruoan vaikutuksista.