Iiro Seppänen muuttaa Englantiin – poseeraa uuden kotinsa edustalla onnellisena: talolla huima 5,8 miljoonan euron hintalappu

Tuottaja ja entinen extreme-urhelija Iiro Seppänen on löytänyt uuden kodin.

Tuottajana työskentelevä Iiro Seppänen jättää pian Etelä-Afrikan ja muuttaa perheensä kanssa Lontooseen.

Extreme-urheilijana ja taikuri tunnetulla Iiro Seppäsellä on edessä valtava elämänmuutos. Etelä-Afrikassa asuva Seppänen julkaisi torstaina Instagram-tilillään kuvan suuresta tiilitalosta, jonka hän kertoo olevansa perheensä uusi koti. Talo ei kuitenkaan sijaitse Seppäsen ja nykyisessä kotimaassa.

IS:n tietojen mukaan Seppänen muuttaa perheensä kanssa Lontooseen kevään loppupuolella.

– Ensi kesästä lähtien tämä kotoisa talo tulee olemaan perheemme uusi koti, Seppänen kertoo Instagram-kuvansa yhteydessä.

Seppäsen kanssa Englantiin muuttaa hänen perheensä, johon kuuluvat hänen Julia-puolisonsa, viime vuonna syntynyt Freya-tytär ja Julian Cesar-poika sekä neljä koiraa. Seppänen ja Julia avioituivat viime kesänä Barcelonassa järjestetyissä intiimeissä häissä. Pari kihlautui reilua vuotta aiemmin.

Seppänen kertoi IS:n Tainola Show’ssa marraskuussa, että hänen perheensä suunnitteli muuttoa Britanniaan, sillä lasten isovanhemmat asuvat Euroopassa ja Lontoosta käsin on helpompi tavata heitä.

– Me muutamme sinne pitkällä tähtäimellä. Minua kiinnostaa työmarkkinat siellä, Seppänen sanoi IS:lle.

Seppäsen uusi koti sijaitsee Lontoon keskustan ulkopuolella, St. George’s Hill -alueella Surreyssa. IS:n tietojen mukaan kiinteistö on myynnissä brittiläisellä kiinteistösivustolla, jossa sen hinnaksi kerrotaan peräti 4 950 000 puntaa eli yli 5,8 miljoonaa euroa.

Ilmoituksessa kerrotaan, että talo on 519-neliöinen ja että sen 0,7 hehtaarin tontille on lupa rakentaa myös uusi, noin 1 100 neliön rakennus. Tontilla on kaunis, etelään päin avautuva puutarha, joka rajautuu golfkenttään.

Myynti-ilmoituksen mukaan uima-altaalla varustettu kiinteistö sijaitsee rauhallisella alueella hiljaisen kadun varrella. Se tarjoaa yksityisyyttä ja kauniit maisemat vehreyden keskellä. Tiilitalossa on useita makuuhuoneita, pelihuone, useita oleskelutiloja, kirjastohuone sekä myös sauna.

Myynti-ilmoituksen kuvien mukaan talossa on myös suuret nurmikentät, huoliteltu pihatie ja useita autotalleja.

Iiro Seppänen julkaisi viime vuonna kirjan ja tähditti omaa tv-sarjaa.

Seppänen on ollut julkisuudessa vaitonainen yksityiselämästään. Viime syksynä hän kuitenkin esitteli puolisonsa Instagramissa ja julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan Julian kanssa. Seppänen kertoi tuolloin, ettei halunnut esitellä puolisoaan julkisuudessa aiemmin perheessä sattuneen tragedian vuoksi.

Julian ex-mies murhasi entisen parin 3-vuotiaat kaksoset kesällä 2017 ja asiaa käsiteltiin oikeudessa.

– En ole myöskään ikinä jakanut minusta ja vaimostani Juliasta yhteiskuvaa sosiaalisessa mediassa aikaisemmin. Tein sen valinnan voidakseni suojella perhettäni turhalta julkisuudelta, niin kauan kun kaksosten murhien oikeudenkäynti oli vielä ajankohtainen asia. Haluan nyt esitellä maailmalle kauniin vaimoni Julian, Seppänen kertoi Instagramissa viime lokakuussa.

Seppänen on aiemmin kertonut Seppänen kertoi IS:lle, että hän viihtyi kodissaan Kapkaupungissa loistavasti. Hän muutti Etelä-Afrikkaan tarkoituksenaan perustaa perhe ja asettua aloilleen.

– Ennen tänne muuttoani elin vuosia matkalaukkuelämää. Nyt tuntuu hyvältä olla paikallaan ja nauttia arjesta, Seppänen sanoi tuolloin.