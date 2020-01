Seela Sella, 83, alkoi tehdä ilkeitä rooleja ja huomasi käytöksessään muutoksen – seuraavassa näytelmässään hän esittää Hitleriä

Pitkällä urallaan lähinnä hyväntahtoisten ihmisten rooleissa nähty Seela Sella, 83, näyttelee pikkusiskojaan kiusaavaa, ahnetta juristia uudessa Teräsleidit-elokuvassa. Ja pahempaa on luvassa.

– Ehkä siirryn vanhemmiten näyttelemään pelkästään pirullisia ihmisiä!

Näin sanoo näyttelijä Seela Sella. Hän sanoo kommentin tiukasti, mutta sympaattisesti. Tavalla, jonka Sellan töitä vuosikymmenten kuluessa katsoneet teatteri-, tv-, elokuva- ja kuunnelmakuluttajat kyllä tuntevat.

Mutta kun Sella sanoo lauseen juuri Teräsleidit -elokuvan lehdistönäytöksen jälkeen, näyttelijän katseessa on näkevinään lähes pelottavaa pistävyyttä.

Pamela Tolan ohjaamassa Teräsleidit-elokuvassa on kolme sisarta kuin Tsehovin klassikkonäytelmässä. Mutta nämä siskot eivät kärsi joutilaisuudesta, vaan syöksyvät rajun huumorin taajuudelle viritetyssä road moviessa aukomaan kuluneen elämänsä umpisolmuja. Sella näyttelee sisaruskolmikon vanhinta, juristi Railia. Tämä on kiusannut pikkusiskojaan lapsuudesta lähtien – ja sivaltelee heitä edelleen säälimättömän terävällä kielellään.

Seela Sella esittää Railia Pamela Tolan ohjaamassa elokuvassa Teräsleidit.

Miten Sella sopeutui uudenlaiseen rooliin? Seurasiko se kokenutta näyttelijää myös siviiliin?

Sella tunnetaan monista mieleen painuneista rooleista tv:ssä ja elokuvissa. Olohuoneisiin hän on tullut vuosikymmenten kuluessa muun muassa omana aikanaan huomatuissa tv-draamoissa kuten Pirkko Saision Elämänmenossa (1978), Jouko Turkan Kiimaisissa poliiseissa (1993) – ja Spede Pasasen tuottamassa useasti viikossa nähdyssä tv-draamassa Ihmeidentekijät (1996–1998).

Jussi-palkinnon hän on saanut rooleistaan Timo Humalojan ohjaamassa Yksinpuhujassa (1985) ja Timo Koivusalon Kaltevassa tornissa (2007).

Rooli Teräsleideissä ei siis ollut Sellalle uusi aluevaltaus sinänsä. Elokuvan muissa vahvoissa rooleissa ”Railin” siskoina nähdään Leena Uotila ja Saara Pakkasvirta, jotka molemmat ovat Sellalle tuttuja työkumppaneita.

– Nennen (Uotila) kanssa teimme paljon töitä yhdessä, kun olin kiinnitettynä Radioteatteriin vuosina 1971–1975. Saaran olen tuntenut vielä pidempään, vuodesta 1959 Teatterikoulusta alkaen – eikä Saaran huumori ole muuttunut, Sella naurahtaa.

– Olemme kaikki kolme samanlaisia kuin olimme pentuinakin. Kun tuntee toisen hyvin, uskaltaa olla toiselle vielä ilkeämpi. Voi luottaa siihen, että toinen tietää tämän tulevan nyt pelkästään roolin takaa.

Seela Sella on tehnyt töitä näyttelijänä jo seitsemällä vuosikymmenellä.

Vaikuttiko kuvausten työilmapiiriin se, että kaikki keskeiset roolit oli kirjoitettu naisille ja lisäksi ohjaaja Tola ja kuvaaja Päivi Kettunen ovat naisia?

– Jokaisella ohjaajalla on oma tyylinsä. Mutta ehkä huumori naisten kesken on hieman toisenlaista, Sella vastaa.

Millaista?

– En tiedä... kyllä se voi olla yhtä ronskia kuin miesten kanssa, joskus ronskimpaakin. Mutta naiset aistivat sen herkän alueen, johon ei mennä sohimaan huumorin kautta eikä muutenkaan.

Keväällä Sella vie ilkeyden näyttelijänä vielä pidemmälle.

– Näyttelen Hitleriä, hän sanoo.

Hitler ja Blondi on näytelmäkirjailija Michael Baranin kirjoittama ja ohjaama teos, jonka ensi-ilta on helmikuussa Tampereen Työväen Teatterissa. Syksyllä näytelmää esitetään Helsingissä aloituksena Tampereen Työväen Teatterin ja Suomen Kansallisteatterin yhteistyölle.

Baran sai idean näytelmään kysyttyään Sellalta, ketä tämä haluaisi vielä urallaan näytellä? Vastaus: Hitleriä.

”Oivalsin: jos Hitleriä esittää 83-vuotias juutalainen nainen, olen löytänyt teatterillisesti ja sisällöllisesti kiinnostavan ja omaäänisen tavan tuoda tämä modernin historian keskeisin hahmo näyttämölle”, Baran kertoo Tampereen Työväen Teatterin verkkosivulla.

Seela Sella on Hitler näytelmässä Hitler ja Blondi. Kuvassa myös Verneri Lilja.

Näytelmästä innostui siis peräti kaksi teatterinjohtajaa, Tampereen Työväen Teatterin Otso Kautto ja Kansallisteatterin Mika Myllyaho. Baranin mukaan hän keräsi itse kuitenkin rohkeutta muutaman viikon ajan kysyäkseen Sellalta, oliko tämä varmasti tosissaan ja kiipeääkö hän näyttämölle, jos Baran kirjoittaa Hitler-näytelmän.

”Tottakai. Jos vain vielä elän”, Sella vastasi kaksi ja puoli vuotta sitten.

Taidemaailmaa on parin viime vuoden aikana värittänyt keskustelu raskaan sarjan ilkeyksistä. Naisnäyttelijöiden hyväksikäyttö- ja ahdistelupaljastuksista alkanut keskustelu on aiheuttanut kohua eri puolilla maailmaa – ja ainakin pyrkimyksiä myös taidealan työskentelyolosuhteiden parantamiseen.

Sella on tehnyt näyttelijäntöitä seitsemällä vuosikymmenellä. Hän on kokenut eri työyhteisöissä monenlaisia toimintatapoja, mutta ei koe kärsineensä varsinaisesta häirinnästä.

– Olen siunatun vanha! Kun leffa lähtee ensi-iltaan, olen siis 83-vuotias! Mutta ei minulla kyllä ole ollut koskaan mitään #metoo-juttuja. En ole koskaan ollut kauhean itsevarma. Mutta sellainen varmuus minulla on ollut, että jos joku rupeaa lääppimään, minä lyön! ”Mene pois siitä pyörimästä”, hän kuvailee.

– Flirttailua sen sijaan rakastan – olen kova flirttailemaan itsekin. Olen kasvanut vahvojen naisten kanssa. Isä oli sodassa, kun olin lapsi. Miehet ovat oikein kivoja, mutta jos en tykkää jostain miehestä, osaan ajaa hänet kyllä pois. ”Hush, menetkös siitä!”

Sella korostaa, ettei vähättele #metoo -liikettä.

– Jos joku tuntee kärsineensä vääryyttä, on oikein, että asia selvitetään.

Teräsleidien roolissaan Railina Sella tuo ilkeydenkin keskelle sympaattisuutta ja lämpöä.

– Kukaan ei ole läpeensä paha paitsi ehkä joku sairas psykopaatti. Mutta normaalin ihmisen käytökselle löytyy aina joku syy. Eikä sitä tarvitse näyttelijänä aina vääntää rautalangasta. Kyllä katsojat sen syyn löytävät, on se sitten katkeruutta tai yksinäisyyttä, Sella sanoo.

Tuntuuko hyvältä vetää uudet, ilkeämmät suomut päälle?

– Kyllä! Tämä tuntuu hirveän kivalta!

Yksi asia on kuitenkin yllättänyt hänet. Sella on aina vakuutellut itselleen ja muille, ettei tuo roolejaan näyttämön tai kuvauspaikan ulkopuolelle. Mutta nyt uudenlaisia rooleja työstäessään hän on huomannut ajattelunsa muuttuneen.

– Olen muutamassa tilanteessa miettinyt, että samperi, voisinpa sanoa tuohonkin asiaan vähän pirullisemmin.

Ovatko ilkeämmät kommentit jo karanneet huulilta?

– Eivät. Olen vielä saanut pidettyä ne sisälläni!

Teräsleidit -elokuvan ensi-ilta on perjantaina 3. tammikuuta. Hitler ja Blondi -näytelmän ensi-ilta Tampereen Työväen Teatterissa 19. helmikuuta.