Arman Alizad julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan uuden rakkaansa kanssa – ”Sä oot mun kuu ja mun aurinkoni”

Arman Alizad ylistää sosiaalisessa mediassa naisystäväänsä Senay Cocoa.

Arman Alizad on ollut julkisuudessa vaitonainen yksityiselämästään. Tänään torstaina toimittajana ja juontajana tunnettu Alizad julkaisi kuitenkin Instagramissa yhteiskuvan naisystävänsä Senay Cocon kanssa, jossa hän ylistää vuolaasti rakastaan.

– Meidän perhe ja Voldemort-kissa toivottaa kaikille superhyvää ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2020. Itse sain viettää uudenvuoden maailman ihanimman ja upeimman naisen kanssa. Sä toit elämään onnen, sun rinnalla mulla on kunnia saada seistä ja jos mitään saan toivoa, se on et saan viettää kaikki mun tulevat päivät sun vierelläs, Alizad kirjoittaa.

– Sä oot mun kuu ja mun aurinkoni. Oot mulle kaikki. Rakastan sua Senay.

Senay Coco tunnetaan meikkaajana ja stylistina. Hän on työskennellyt useiden Suomen eturivin artistien, kuten Evelinan stylistina.