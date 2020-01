Prinsessa Märtha Louisen ex-mies Ari Behn siunataan haudan lepoon perjantaina – hautajaiset nähdään Norjassa suorana tv-lähetyksenä

Prinsessa Märtha Louisen ja Ari Behnin liitto kesti 14 vuotta. He erosivat 2016.

Ari Behnin hautajaiset televisioidaan ja kirjailijan perhe toivoo mahdollisimman monen pystyvän saattamaan hänet viimeiselle matkalleen.

Prinsessa Märtha Louisen entinen aviomies ja lasten isä Ari Behn kuoli joulupäivänä. Hänen edustajansa vahvisti Behnin tehneen itsemurhan.

Kirjailija siunataan haudan lepoon huomenna perjantaina Oslon tuomiokirkossa klo 14 Suomen aikaa. Norjan yleisradio NRK esittää hautajaiset suorana Norjan TV 2-kanavalla klo 12 alkaen.

– Ari Behnin perhe on sanonut haluavansa, että jokaisella halukkaalla on mahdollisuus jättää hänelle viimeiset jäähyväiset. Niinpä TV2 esittää hautajaiset suorana ja se on perheen toiveiden mukaista, NRK:n edustaja Espen Olsen Langfeldt sanoo.

Norjalaiset ovat jättäneet Oslossa kynttilöitä, kukkia ja kirjeitä joulupäivänä kuolleen Ari Behnin muistoksi.

Norjan kuningasperheen odotetaan osallistuvan hautajaisiin. Myös Ruotsin kruununprinsessa Victoria on ilmoittanut osallistuvansa hautajaisiin.

– Haluan muistuttaa, että perhe on syvän surun syövereissä ja toivoo, että ihmiset eivät ota heistä kuvia tai videota kirkossa, Ari Behnin manageri Geir Håkonsund sanoo NRK:lle.

NRK:n mukaan TV2 esittää hautajaispäivänä myös studiokeskustelun, jossa pohditaan Behnin uraa ja elämää. Studiossa vieraana nähdään muun muassa kuninkaallisasiantuntija Trond Norén Isaksen.