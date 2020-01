Krista Siegfrids löysi uuden rakkaan alle vuosi eron jälkeen – hehkuttaa onneaan ”Mr. Amsterdamin” kanssa: ”Hän on niin kuuma”

Siegfrids kertoo löytäneensä uuden rakkauden. Laulajatähti erosi pitkäaikaisesta puolisostaan maaliskuussa.

Laulaja Krista Siegfrids kertoo löytäneensä elämäänsä uuden rakkauden. Siegfrids julkaisi uutena vuotena Instagramin tarinoissaan kuvia ja videoita miehen kanssa, jota kutsuu ”Mr. Amsterdamiksi”.

Ensimmäisessä kuvassa Siegfrids poseeraa juhlatunnelmissa miehensä kanssa punaisella matolla.

Kaksikko poseerasi yhdessä juhlatunnelmissa.

Siegfrids julkaisi tarinoissaan myös videon uudesta rakkaastaan.

– Tässä on Mr. Amsterdam. Näen, että hän puhuu minulle, mutten kuule sanaakaan, koska hän on niin kuuma, Siegfrids kirjoittaa julkaisemansa videon yhteydessä.

– Okei, olen nolo teini. Enkä ole edes pahoillani, hän jatkaa.

Siegfrids julkaisi videon ”Mr. Amsterdamista”.

Krista ja hänen uusi miesystävänsä julhivat uutta vuotta Dubaissa. Laulaja kertoi esiintyneensä JA -resortilla jo kahdeksana vuonna.

– Tänään viihdytämme 1500 ihmistä! Niin jännittävää, hän iloitsi kuvatekstissään.

Maaliskuussa 2019 Siegfrids kertoi Instagramissa eronneensa pitkäaikaisesta puolisostaan, radiojuontaja ja koomikko Janne Grönroosista. Pari oli naimisissa alle kaksi vuotta, mutta yhdessä peräti 14 vuotta.

Siegfrids kertoi IS:lle syyskuussa erostaan ja uudesta elämäntilanteestaan Jossakin vaiheessa Siegfridsistä alkoi kuitenkin tuntua, ettei parisuhde antanut enää sitä, mitä sen piti antaa. Pari ajautui erilleen ja alkoi haluta elämältä erilaisia asioita. Tuntui, etteivät heidän unelmansa enää kohdanneet.

Sinkkukesän ajan Siegfrids panostikin itseensä ja otti kaiken ilon irti vapaudestaan: hän matkusteli ystäviensä kanssa muun muassa Prahassa, Amsterdamissa ja Ibizalla.

– Se on kaksipiippuinen juttu. On outoa, kun on aina yhdessä mietitty, miten asiat tehdään ja nyt voinkin päättää kaikesta itse. Olen nauttinut siitä vapaudesta, ystävien seurasta ja omasta ajastani valtavasti, Siegfrids pohti syyskuussa.