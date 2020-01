Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja hänen kumppaninsa Jannika Ranta tervehtivät yhdessä vieraita puolustusministerin vastaanotolla keskiviikkona.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen, 45, on aina ollut hymyilevä ja löytänyt huonoistakin asioista jotakin hyvää. Nyt hänen olemuksessaan on kuitenkin uudenlaista rentoutta ja hymykin on entistä herkemmässä.

Syynä on tietysti EK:ssa työskentelevä kauppapolitiikan asiantuntija Jannika Ranta, 31.

Kaikkonen kertoi parin yhdessäolosta marraskuun alussa Facebook-päivityksessään. ”Viihdymme yhdessä kovin hyvin. Eli kyllä me seurustelemme. Näin on. Ja näin on hyvä”, hän kirjoitti.

Kaikkonen on niin varma suhteestaan, että toi Rannan rinnalleen perinteiselle puolustusministerin vastaanotolle Säätytalolle. Pariskunta oli vaitonainen yhteiselostaan, mutta Kaikkonen kertoi, että vuodenvaihdetta vietettiin pienen lähipiirin kanssa.

– Olemme olleet yhdessä jo jonkin aikaa. Ja kuten aiemmin olen sanonut, hyvä näin, Kaikkonen kommentoi IS:lle.

Puolustusministeri naurahti hieman ennen vastaanoton alkua, että on jälleen tehnyt uudenvuodenlupauksen – sen saman, jonka hän on tehnyt joka vuosi.

– Päätin pudottaa muutaman kilon, ja nyt tuo lupaus pitää, hän painotti.

Kaikkonen asuu Tuusulassa kauniin Rantatien maisemissa. Vaikka ministerin työ vie aikaa, hän pyrkii metsään lenkkeilemään muutaman kerran viikossa. Myös Ranta on ahkera lenkkeilijä, joten ulkoileminen on mukavampaa kahdestaan.

Kaikkosta ja Rantaa yhdistää liikunnallisuuden lisäksi myös heidän puoluetaustansa sekä samanlainen arvomaailma. He olivat molemmat ehdolla vuoden 2017 kuntavaaleissa. Kaikkonen oli keskustan ehdokkaana Tuusulassa ja Ranta taas samaisen puolueen listalla omassa kotikunnassaan Kirkkonummella.

Kaksikon kahden vuoden takaisista Helsingin Sanomien vaalikonevastauksista käy ilmi, että he ovat varsin toisilleen sopiva pari paitsi yksityiselämässä, myös politiikan puolella. Kaikkonen ja Ranta olivat nimittäin vastanneet vaalikoneessa esitettyihin kysymyksiin lähes identtisesti.

Rannan kanssa keskustan puoluetoimistolla, Valtioneuvostossa ja muissa yhteyksissä tutustuneet kuvailivat häntä IS:lle syksyllä fiksuksi, sydämelliseksi ja nauravaiseksi.

Kansainvälistä ja kielitaitoista Rantaa on kuvattu myös urheilulliseksi naiseksi, joka arvostaa perinteisiä arvoja. Kiinan kieltäkin taitavan tyylikkään naisen tuntevat henkilöt ovat myös sanoneet hänen olevan maanläheinen ja tulevan toimeen kaikkien kanssa. Lisäksi hän on eläinrakas ja omistaa koiran.

Syyskuussa 2018 Satu Taiveahosta eronnut Kaikkonen on julkisuuden kautta oppinut, ettei avaa enää laajasti yksityiselämäänsä. Kun häneltä utelee, asuuko pari jo yhdessä, ministeri laittaa huulet tiukasti yhteen.

Puolustusministeri puhuu mieluummin työstään, jota hän sanojensa mukaan rakastaa.

– Olen erittäin motivoitunut ja tehtäväni on hyvin tärkeä. Olen hyvin isänmaallinen ja siksikin mielissäni saadessani hoitaa näin arvokasta tehtävää, Kaikkonen sanoi työstään.

Hänellä on jo aiempaa kokemusta eduskunnasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joten hän tiesi, mitä odottaa työltään.

– Matkapäivien määrä oli pienoinen yllätys, mutta en valita. Työni on niin mielenkiintoista, että teen sitä enemmän kuin mielelläni, hän kertoi.

Tälle vuodellekin kalenteri on melkoisen täynnä.

– Otamme kaikki viisi Hornetin seuraajavaihtoehtoa Suomeen testeihin heti alkuvuodesta, ja aion vuoden mittaan vierailla maamme varuskunnissa. Myös Suomen ja Ruotsin tiivistyvä puolustusyhteistyö on iso osa työtäni, hän luetteli.