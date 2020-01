Sini Ariell asuu keskellä Australiassa riehuvia maastopaloja – kertoo nyt painajaismaisesta tilanteesta: ”En ole ikinä kokenut mitään tällaista”

Sini Ariell on hämmästynyt siitä, miten rennosti paikalliset suhtautuvat maassa tällä hetkellä riehuviin tulipaloihin.

Australiassa on viime aikoina riehunut poikkeuksellisen pahoja maastopaloja. Niitä on joutunut sivusta seuraamaan myös malli, tatuointitaiteilija ja bloggaaja Sini Ariell, 38, joka asuu farmilla noin 40 kilometrin päässä Singletonin kaupungista miehensä Stuart Bondsin ja tyttärensä Pennyn kanssa.

Kaikkiaan Australian maastopalot ovat viime kuukausina vaatineet ainakin 17 ihmisen hengen ja tuhonneet yli tuhat kotia. Palojen kärventämä alue on pinta-alaltaan Tanskaa suurempi.

– Kotimme sijaitsee sisämaassa ja lähin palo ehti marraskuussa 12 kilometrin päähän talostamme. Ongelmana on kuivuus. Viimeksi helmikuussa on satanut muutamana päivänä, Sini kertoo.

Kuivuus on aiheuttanut maaseudulla muitakin ongelmia kuin maastopalot, sillä mikään ei kasva. Tämän vuoksi esimerkiksi lehmiä on kuollut paljon.

– Täällä farmeilla on vielä se ongelma, ettei ole vesijohtovettä, vaan käyttövesi kerätään sadevedestä säiliöön. Jos ei sada, ei ole vettä, ellei tilata vesirekkaa täyttämään säiliötä. Se taas maksaa, eikä kellään ole varaa kastella maata, jotta jokin kasvaisi, Sini sanoo.

Myös Sinin ja Stuartin kotifarmilla on tällainen säiliö.

Stuartin vanhempien kotitalo on ensimmäinen vasemmalta savun vieressä. Kuva on otettu Marraskuun lopulla.

Australiassa maastopaloihin on totuttu, joten niihin varaudutaan eri tavoin.

– Täällä on käytäntö, että paikalliset suihkuttavat vedellä omat talonsa. Täällä maaseudulla helikopteri kaataa vesikuorman talon päälle. Kaupungeissa ihmiset kastelevat talonsa vesijohtovedellä, Sini kertoo.

Kun talot ovat märkiä tai kosteita, ne eivät syty palamaan niin helposti.

– Alueella jossa asumme on tällä hetkellä todella vakava kuivuustilanne. Kova tuuli kuljettaa kipinöitä kaikkialle, eikä ole satanut aikoihin. Kipinöitä syntyy tällaisissa olosuhteissa ihan itsestään, Sini sanoo.

Sinin mukaan aikaisemmin on ollut tavallista, että palomiehet ovat luvanmukaisesti sytyttäneet hallittuja metsäpaloja, joissa paloa pystytään hallitsemaan organisoidusti. Nyt tästä käytännöstä on kuitenkin luovuttu.

– Esimerkiksi kumipuu, joita täällä kasvaa metsissä, tiputtaa kuortansa joka vuosi. Metsissä on siis paljon kuivaa ja helposti syttyvää huttua, jonka määrään on aikaisemmin näillä hallituilla metsäpaloilla pystytty vaikuttamaan. Tämä kaikki helposti syttyvä materiaali edistää palojen leviämistä, Sini sanoo.

Marraskuussa myös Old Bar -rantakaupungissa, jossa Sinin miehen Stuartin vanhemmat asuvat riehui rajuja tulipaloja.

– Kävi niin, että Stuartin isä lähti lähimpään isompaan kaupunkiin 12 kilometrin päähän ostamaan maitoa ja voita. Sillä aikaa, kun hän kävi kaupassa, oli tie suljettu maastopalojen takia. Kukaan, joka oli lähtenyt Old Barista siihen suuntaan ei päässyt kotiinsa kokonaiseen päivään. Stuartin isä ja muut ihmiset samassa tilanteessa nukkuivat autoissaan, nainen kertoo.

Palon jälkeen kaikki on palanut karrelle.

Tälläkin hetkellä Sini on tyttärensä kanssa Old Barissa vierailulla. Viimeksi tänään Sini joutui tekemisiin maastopalojen kanssa.

– Käytiin eilen ajamassa jeeppisafaria tuolla noin kilometrin päässä. Yhtäkkiä kaikkialla kuului paloautojen sireeneitä, oli helikoptereita ja kamala palaneen käry. Samassa paikassa olen lastenvaunuja käynyt työntelemässä. Siinä on myös karavaanialue, jossa majoittui 700 ihmistä. Heidät kaikki on nyt evakuoitu, Sini kertoo.

Suomalaisena maastopalot tuntuvat hetkittäin Sinistä todella hurjilta.

– Täällä me vain istutaan uima-altaalla ja odotetaan, että koska alkaa pillit soimaan ja tulee joku evakuointi-ilmoitus. En ole ikinä kokenut mitään tällaista ja paikallisille ihmisille se on ihan normaalia. He eivät niin stressaa.

– Aina välillä mietin, että missä mä oikein asun, Sini nauraa.

Lähistöllä riehuvat maastopalot joskus jopa pelottavat Siniä.

– Olen kysynyt välillä Stuartilta, että mitä me oikein tehdään. Olen kysynyt häneltä pitäisikö mennä johonkin kaverin luo yöksi, että voidaanko edes nukkua täällä, Sini sanoo.

Autosta otettu kuva riehuvasta maastopalosta.

Sinin mies ottaa asian paljon rennommin ja on yrittänyt rauhoitella puolisoaan.

– Stuart on rauhallinen ja vastaa mulle, ettei ole mitään hätää. Mentaliteetti on hänellä se, että kaikki on ihan ok ja suihkutetaan sitten vettä, jos se tuli tulee kohdalle, Sini kertoo.

Australia on iso maa, eikä siellä ole kaikkia seutuja kattavaa puhelinverkkoa. Tämäkin oli aluksi Sinille hämmentävä asia.

Sinin kotifarmilta on lähes 40 kilometrin matka lähimpään kaupunkiin Singletoniin. Välimatkalla ei ole puhelinverkkoa lainkaan. Alueilla, joilla ei ole puhelinverkkoa, toimii kuitenkin hätänumero.

– Ei oo nettiä, eikä ole puhelinkenttää. Tuntuu suomalaisena ihmeelliseltä. Suomessa voit olla siellä keskellä Lapin tuntureitten metsää ja aina on kenttää. Jos sattuisi jotain matkalla farmilta kaupunkiin, en voisi soittaa kuin hätänumeroon.

Sini Ariell ja Stuart-puolison parisuhde voi tällä hetkellä hyvin.

Myös hätävarakaapit ovat australialaisilta naiselle tutuksi tullut asia.

– Marraskuussa pahojen palojen aikaan koulut ja kaupat kiinni. Se kaupunki menee ikään kuin sellaiseen horrostilaan. Koko kaupunki voi olla palojen takia suljettuna, eikä kukaan pääse ulos tai sisään, Sini kertoo.

Tämä tarkoittaa usein myös sitä, ettei kaupoista saa ruokaa.

– Muuttaessani tänne nauroin Stuartille, kun hänellä oli sellainen kaappi, että onko hän yksi niistä maailmanloppuun varautuvista ihmisistä, Sini kertoo.

– Kun sitten tulvien takia kerran olimme kolme päivää eristyksissä farmillamme, olin todella kiitollinen siitä, että oli sellainen kaappi.

Sini sanoo, että Australiassa on maastopaloja joka vuosi. Yleensä ne eivät ole kuitenkaan olleet näin pahoja.

– Luonnossa on monta kasvi- ja puulajeja, jotka tarvitsevat liekin kuumuutta. Täällä luonto on sellainen, että se tarvitsee tulen, että ne siemenkodat aukeavat ja uutta voi kasvaa, Sini sanoo.