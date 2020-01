Syöpää sairastava Janita Lukkarinen, 26, siirrettiin ambulanssilla saattohoitoon: ”Ei musta näy päällepäin, että teen kuolemaa”

Janita Lukkarinen kertoo Instagramissa, että hänet on siiretty saattohoitoon.

Parin vuoden ajan imusolmukesyöpää sairastanut Janita Lukkarinen on viety saattohoitoon.

Parantumatonta syöpää sairastava Janita Lukkarinen, 26, kertoo Instagram-tilinsä Tarina-osiossa, että hänet siirrettiin keskiviikkona saattohoitoon.

Lukkarinen kertoo julkaisemillaan videoilla, että hänet kyydittiin ambulanssilla syöpäosastolla Helsingissä sijaitsevaan Terhokotiin.

– Terhokoti on seuraava osoite, mihin mennään. Nyt on pakkaukset käynnissä ja ambulanssikuskit on tullut, Lukkarinen kertoo videollaan.

Terhokoti on sen nettisivujen mukaan on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa.

Lukkarinen kuvasi Instagramiin matkansa saattohoitoon ja julkaisi videoita myös ambulanssin sisältä. Hän kertoo, että on saanut osakseen kritiikkiä siitä, ettei kuolemansairas ihminen voi näyttää siltä, miltä hän näyttää.

– En ymmärrä, miten ihmiset voi sanoa, että kuoleva ihminen ei voi näyttää tältä. Minkä ihminen kauneudelleen mahtaa. Ei musta näy varmasti päällepäin, että teen kuolemaa. Tässä mä oon just tän näköisenä menossa Terhokotiin, Lukkarinen sanoo napakasti.

Vajaan parin vuoden ajan syöpää sairastanut Lukkarinen perusti viime viikolla itselleen varainkeruutilin, jolla hän keräsi rahaa vaihtoehtoisiin hoitoihin. Hän toivoi, että löytäisi vielä jonkin tavan hoitaa syöpäänsä, jota terveydenhuolto ei pysty enää parantamaan.

Saattohoitoon siirtynyt Lukkarinen kertoo Instagramissa, että hänen Gofundme-sivuston varainkeruutilinsä suljettiin jostain syystä, vaikka sille oli kerääntynyt jo mukava potti rahaa. Lukkarinen toivoo, että ihmiset jatkaisivat rahan lahjoittamista suoraan hänelle.

– En voi kyllin kiittää. Aion käydä ne kaikki vielä läpi ja antaa kunniakiitoksen kaikille teille, jotka olette isommalla summalla lahjoittaneet.

Lukkarinen kertoi 23. joulukuuta joutuneensa sairaalaan syövän aiheuttamien oireiden vuoksi. Hän on kertonut jo aiemmin, etteivät syöpähoidot enää auta ja että hänen sairautensa on parantumaton.

Syyskuussa Lukkarinen kertoi IS:lle elämästään parantumattoman sairauden kanssa. Hän kertoi kärsivänsä kovista kivuista, joihin hän joutui jo tuolloin syömään hermokipulääkkeitä, joita käytetään saattohoitopotilaille.

– Sängystä ylös pääseminen ei todellakaan ole itsestään selvä asia minulle. Ilman lääkkeitä siitä ei tulisi mitään. Kipu on niin kokonaisvaltaista, Lukkarinen sanoi.

Sytostaattihoitojen loputtua Lukkarinen kertoi, että hänen syöpäänsä yritettiin hoitaa vielä sädehoidolla.

Sädehoito on yleisesti käytetty hoitomuoto syöpään. Sädettämällä voidaan hoitaa monia sellaisiakin kasvaimia ja -alueita, joita ei voida leikata tai joihin syöpälääkkeet eivät pääse tai tehoa.

Janita Lukkarinen poseerasi kotonaan syksyllä 2018. Tuolloin sytostaatit olivat saaneet hänen hiuksensa lähtemään.

Tosi-tv-sarjoista tuttu Lukkarinen sai ensimmäisen syöpädiagnoosinsa kesällä 2018 sen jälkeen, kun oudot oireet olivat piinanneet häntä jo kuukausien ajan. Lopulta kävi ilmi, että hänen keuhkoissaan oli pahanlaatuisia kasvaimia ja myöhemmin hän sai tietää sairastavansa imusolmukesyöpää, joka oli levinnyt muun muassa vatsaan ja ohutsuoleen.

Diagnoosi oli shokki, vaikka Lukkarinen oli ravannut lääkärissä liki puolen vuoden ajan erilaisten kurkku- ja hengitystieoireiden vuoksi.

– Pääni oli täynnä kysymyksiä: kuolenko tähän vai voinko parantua? Mitä nyt tapahtuu? Makasin sairaalan sängyllä, pidin äitiäni kädestä ja sanoin, että kuolen, Lukkarinen muisteli syksyllä 2018 IS:lle päivää, jona sai tietää sairastavansa syöpää.