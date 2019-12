Hollywood-tähti Michelle Williamsin salamarakkaus paljastui – meni kihloihin ja odottaa lasta vain kuukausia avioeronsa jälkeen

Näyttelijä Michelle Williams on useiden lehtien mukaan löytänyt uuden rakkauden vain kahdeksan kuukautta avioeronsa jälkeen.

Neljä kertaa Oscar-ehdokkaana ollut Hollywood-tähti Michelle Williams, 39, on lehtitietojen mukaan mennyt kihloihin ja odottaa lasta. People-lehti kertoo, että Williams on kihlautunut kaikessa hiljaisuudessa ohjaaja Thomas Kailin, 42, kanssa ja että pari odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan.

Peoplen mukaan Williams nähtiin hiljattain Kensingtonissa, Lontoossa ostamassa vauvanvaatteita äitiysliikkeestä. CNN:n mukaan iloiset uutiset on vahvistettu parin lähipiirin lähteen toimesta. Williamsin edustaja ei ole kommentoinut asiaa.

Peoplen tietojen mukaan parin Amorina toimi Williamsin 14-vuotias Matilda-tytär. Matildan isä on edesmennyt näyttelijä Heath Ledger, jonka kanssa Williams seurusteli kolmen vuoden ajan.

Daily Mailin mukaan on epäselvää, kuinka kauan Williams ja Kail ovat seurustelleet. Parin uskotaan tavanneen työn merkeissä syksyllä 2018, sillä he ovat molemmat työskennelleet Fosse/Verdon-sarjan parissa. Williams nähdään Kailin ohjaaman sarjan naispääosassa.

Fosse/Verdon-sarjan tähdet. Michelle Williamsin (toinen vas.) ja Thomas Kailin (oik.) epäillään tavanneen sarjan kuvauksissa.

Yhdysvalloista kotoisin oleva Kail tunnetaan sekä elokuvaohjaajana että teatterityöstään. Hän ohjannut näytelmiä Broadwaylla ja Off-Broadwaylla. Hänen tuotantoihinsa kuuluvat muun muassa musikaalit Hamilton ja In the Heights.

Williams on pysynyt julkisuudessa melko vaitonaisena yksityiselämästään. Hän asteli alttarille vuonna 2018 Phil Everumin kanssa, mutta pari erosi vain noin vuotta myöhemmin keväällä 2019.

Thomas Kail on työskennellyt Broadwaylla.

Williams on kertonut haastatteluissa, ettei puhuisi rakkauselämästään lainkaan, jos ei kokisi voivansa auttaa muita ihmisiä kokemustensa avulla. Williams on myöntänyt, ettei rakkauden löytäminen Ledgerin kuoleman jälkeen ole ollut hänelle helppoa. Pari erosi noin vuotta ennen Ledgerin kuolemaa, mutta traagiset tapahtumat jättivät silti Williamsiin pysyvän jäljen.

– En oikeastaan halua puhua siitä ollenkaan. Mutta entä jos se auttaa jotakuta? Mitä jos joku, joka on matkannut tähän suuntaan, joka on kamppailut yhtä paljon kuin minä ja etsinyt yhtä paljon kuin, löytää jotain, joka auttaa häntä? Williams sanoi Vanity Fair -lehden haastattelussa vuonna 2018.

– Älä tyydy. Älä tyydy johonkin, joka tuntuu vankilalta tai on vaikeaa tai satuttaa sinua. Jos se ei tunnu rakkaudelta, se ei ole rakkautta.

Williamsin mukaan Ledger rakasti häntä juuri sellaisena kuin hän oli.

– En koskaan luopunut rakkaudesta. Sanon aina Matildalle, että isäsi rakasti minua ennen kuin kukaan piti minua lahjakkaana tai kauniina tai minulla oli kauniita vaatteita.

Michelle Williams tunnetaan muun muassa Dawson’s Creek -sarjasta, jossa hän näytteli vuosina 1998–2003. Hän tähditti myös Brokeback Mountain -elokuvaa, jonka pääosaa esitti Heath Ledger. Williams on valittu parhaan naispääosan Oscar-ehdokkaaksi elokuvista My Week With Marilyn, Blue Valentine ja Manchester by the Sea.