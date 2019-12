Instagramin kovapalkkaisimmat julkkikset listattiin – Cristiano Ronaldon 45 miljoonan sometulot lyövät ällikällä

Julkkikset tienaavat Instagram-yhteistöillään uskomattomia summia.

The Sun ja Buzz Bingo ovat listanneet Instagramin parhaiten ansaitsevat julkkikset.

Parhaiten ansaitsevaksi Instagram-nimeksi The Sun listaa 34-vuotiaan jalkapalloilija Cristiano Ronaldon, joka on tienannut Instagram-julkaisuillaan lähes 45 miljoonaa euroa.

Cristiano Ronaldo on tämän vuoden eniten rahaa Instagramilla tienannut julkkis.

Yhdestä kuvasta mies on saanut parhaimmillaan 913 000 euron palkkion. Tänä vuonna mies on tehnyt yhteistyötä muun muassa urheilubrändi Niken kanssa.

Toiseksi listalla yltää Barcelona-joukkueessa pelaava jalkapalloilija Lionel Messi, 32, joka tienasi Instagram-yhteistöillään tämän vuoden aikana 22 miljoonaa euroa. Keskimäärin mies tienasi 606 000 euroa jokaisesta yhteistyökuvastaan.

Lionel Messi jää hopeasijalle julkkisten Instagram-tienestejä vertailtaessa.

Messi on kuluneen vuoden aikana tehnyt yhteistyötä muun muassa urheilujätti Adidaksen kanssa.

Kolmanneksi listalla yltää Kardashianin sisaruskatraan Kendall Jenner, 24, joka on tienannut Instagramilla melkein 15 miljoonaa euroa. Yhdestä julkaisusta nainen on tienannut keskimäärin 573 000 euroa.

Kendall Jenner on tienannut Instagramilla kolmanneksi eniten.

Yhteistyökumppaneina Kendallilla ovat olleet muun muassa Calvin Klein ja ihonhoitotuotemerkki Proactiv.

Neljännäksi parhaiten tienaavien Instagram-tähtien listalla on nostettu David Beckham, 44. Mies tienasi pelkillä Instagram-yhteistöillä lähes 11 miljoonaa euroa.

David Beckhamilla riittää sometienestejä, vaikka jalkapalloura onkin jo ohi.

Viidenneksi eniten Instagram-julkaisuillaan tienannut julkkis on poptähti Selena Gomez, 27. Gomez on julkaissut kuluneen vuoden aikana vain yhdeksän kaupalliseksi yhteistyöksi merkattua kuvaa. Tienestejä näistä kertyi naiselle 7 miljoonaa euroa.

Selena Gomez on listan sijalla viisi.

Jalkapalloilija Neymar Jr, 27, on listalla kuudentena. Neymar tienasi Instagramilla melkein 7 miljoonaa euroa.

Neymarilla on yli 130 miljoonaa Instagram-seuraajaa. Hän on julkaissut tämän vuoden aikana kymmenen julkaisua, jotka on merkitty kaupallisiksi yhteistöiksi.

Neymar Jr tienaa jalkapallon lisäksi myös Instagram-yhteistöillä.

Myös listan seitsemäs vaikuttaja on jalkapalloilija. Zlatan Ibrahimovic, 38, tienasi Instagram-julkaisuillaan lähes 4 miljoonaa euroa. Kaupallisiksi yhteistöiksi merkittyjä julkaisuja mies teki tämän vuoden aikana 38.

Zlatan Ibrahimovic on julkaissut Instagramissa tmän

Kylie Jenner yltää listalla kahdeksanneksi 3,5 miljoonan euron Instagram-tienesteillään.

22-vuotias kosmetiikkayrittäjä tienasi listalla olevista tähdistä eniten yksittäisellä julkaisulla. Yksittäisestä kuvasta nainen nimittäin tienasi yli miljoonan euron palkkion.

Kylie Jenner on listan sijalla kahdeksan, mutta tienannut yksittäisellä Instagram-julkaisulla julkkiksista eniten.

Yhdeksänneksi parhaiten tienanneeksi Instagram-tähdeksi yltää jalkapalloilija Ronaldinho, 39. Ronaldinho on tienannut Instagram-julkaisuillaan 2,3 miljoonaa euroa.

Ronaldinho listan sijalla yhdeksän.

Listan kymmenentenä on Khloé Kardashian, 35. Khloé on tienannut Instagramilla kuluneena vuonna yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.