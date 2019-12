Laulaja Isac Elliot julkaisi paljonpuhuvan kuvaparin siitä, miten totaalisesti hänen elämänsä on muuttunut

Isac Elliotin elämä oli hyvin erilaista, kun 2010-luku alkoi. Hän oli tuolloin 10-vuotias ja aivan tavallinen lapsi. Nyt hän on 19-vuotias ja mainetta jopa maailmalla niittänyt laulajatähti.

Isac Elliotista tuli 2010-luvulla suosittu poptähti ja aikuinen.

Poptähti Isac Elliotin elämä oli kymmenen vuotta sitten hyvin erilaista kuin nyt. Ensinnäkin, hän oli vasta alakouluikäinen ja toiseksi, kukaan ei tuntenut häntä. Nykyään Isac Elliot on 19-vuotias nuori mies ja tuhansien teinien idoli.

Isac Elliot havainnollistaa Instagramissa elämässään 2010-luvun aikana tapahtunutta muutosta. Hän julkaisi tilillään kuvaparin, jossa hän poseeraa vuosikymmenen alkupuolella noin 10-vuotiaana pikkupoikana ja sen lopussa jättimäisten yleisöjen edessä. Muutos on valtava.

– Tämä vuosikymmen on ollut mielipuolinen. Niin imelältä kuin se kuulostaa, tämä on kuitenkin vasta alkua. Ensi vuosi ja vuosikymmen tulee olemaan niin erilainen, Isac Elliot kirjoittaa kuvatekstissä.

Laulaja osoittaa kiitokset kuluneesta vuosikymmenestä erityisesti faneilleen, jotka ovat siivittäneet hänet tähteyteen.

– Kiitos teille, että teitte lapsuudestani ja nuoruudestani upeaa.

Vuonna 2000 syntynyt Isac Elliot singahti kuuluisuuteen vain 12-vuotiaana, kun hänen New Way Home -kappaleensa julkaistiin helmikuussa 2013.

Kappale menestyi Suomen lisäksi myös Norjassa, jossa suomalaislaulajaa alettiin fanittaa ahkerasti. Isac Elliotista tuli teinityttöjen idoli ja hän villitsi kirkuvia faneja ympäri Pohjoismaita.

Nuoren laulajan esikoisalbumi Wake Up World -julkaistiin keväällä 2013 ja hänet palkittiin seuraavana vuonna Emma-gaalassa vuoden tulokkaana. Hän nappasi palkintoja myös MTV Europe Music Awards -gaalassa, jossa hänet palkittiin parhaana suomalaisena esiintyjänä.

Isac Elliot vuonna 2013.

Vuonna 2014 Isac Elliot julkaisi toisen Follow Me -albuminsa ja joulukuussa 2017 päivänvalon näki kolmas levy Faith. Tällä hetkellä laulaja työstää uutta musiikkia uuden levy-yhtiön kanssa ja tähtää suureen kansainväliseen läpimurtoon.

Norjassa Isac Elliot on ollut jo vuosia megatähti, jonka saapuminen maahan on aiheuttanut kaaosta. Poliisit ovat joutuneet sulkemaan suomalaistähden hotellin ympäristön, sillä sadat innokkaat fanit ovat tungeksineet paikalle nähdäkseen edes vilauksen idolistaan. Maassa Isac Elliotin suosiota on verrattu jopa Beatles-maniaan.

Suomalaislaulaja on saanut nimeä muun muassa Kreikassa ja Kiinassa. Hän sai alkuvuodesta kutsun presidentilliselle illalliselle Kiinaan. Isäntänä ja kutsujana oli yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, Kiinan presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping.

Isac Elliot esiintyi koululaisille kesällä 2017.

Isac Elliot on saanut satunnaista huomiota jopa Yhdysvalloista, jonne laulaja pääsi esiintymään NBC-kanavan maineikkaaseen aamuohjelmaan Today Show’hun.

Myös muun muassa Kroatiassa, Puolassa, Turkissa ja Itävallassa tuntuu olevan suomalaistähden faneja ilman että juuri näihin maihin olisi koskaan varsinaisesti kohdistettu mitään Isac Elliot -markkinointia.