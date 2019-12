Laulajatähti poseeraa uutuusalbuminsa kansikuvissa täysin alasti – valokuvaaja huijasi artistia ovelalla tavalla

One Direction -yhtyeestä tuttu Harry Styles, 25, julkaisi hiljattain toisen sooloalbuminsa, jonka kansilehdessä hän poseeraa ilman rihman kiertämää.

Yhdessä albumin lukuisista promokuvista Styles poseeraa täysin alasti. Hiljattain mies vieraili Ellen DeGeneresin suositussa keskusteluohjelmassa. Samalla hän tuli paljastaneeksi, miten valokuvaaja Tim Walker sai suostuteltua laulajan riisumaan itsensä ilkosilleen kuvia varten.

– Kuvasin materiaalia albumia varten yhdessä brittiläisen valokuvaajan Tim Walkerin kanssa, jonka suuri fani olen. En ole koskaan tehnyt tämän kaltaista kuvausta. Yritimme ensin erilaista kuvaa, Styles kertoi DeGeneresille.

Walker kuitenkin huomasi nopeasti, ettei kuvista tullut sellaisia kuin kaksikko alunperin toivoi. Siispä Walker otti ohjat omiin käsiinsä ja pyysi Stylesiä aluksi riisumaan paitansa.

– Hän sanoi ”tuo paita ei oikein toimi, yritetään ilman sitä”. Sitten hän sanoi ”nuo housut eivät toimi myöskään, joten koitetaan ilman housuja”. Näin se tapahtui, Styles kertoi tilanteen kulusta.

– Nerokasta, miten hän teki sen, ihmetteli DeGeneres.

– Niin.. Ja nyt olen alasti, Styles nauroi.

Voit katsoa Stylesin vierailun Ellen DeGeneresin ohjelmassa yllä olevalta videolta.

Stylesin albumin kuvamateriaali on aiheuttanut paljon keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä Stylesin promokuvia jaettiin lukuisten uskollisten fanien toimesta.

Hiljattain Styles antoi varsin henkilökohtaisen ja avoimen haastattelun The Guardianille. Artikkelissa Styles puhui muun muassa urastaan, rakkaudesta ja sivusi myös paljonpuhuttua aihetta, eli seksuaalisuuttaan. Keskustelua on kirvoittanut myös Stylesin uutuusalbumin promomateriaali ja alastonkuvien lisäksi kysymyksiä ovat herättäneet myös miehen tyylivalinnat.

Fine Line -albumin kannessa Styles esimerkiksi poseeraa kirkkaanpinkkiin puseroon sekä leveälahkeisiin housuihin sonnustautuneena. Tuoreessa haastattelussa Styles kertoi pukeutumisensa kirvoittavan jatkuvasti kummallisia spekulaatioita hänen seksuaalisuudestaan, joita hän ei kuitenkaan allekirjoita.

– Minä vain haluan, että asiat näyttävät tietynlaisilta. En siksi, että se saisi minut näyttämään homolta, heterolta tai biseksuaalilta vaan siksi, että minusta se näyttää siistiltä, Styles selitti.

– Ja ennen kaikkea seksuaalisuus on mielestäni hauska asia. Jos ihan rehellinen olen, en ole ikinä ajatellut asiaa sen enempää, hän lisäsi.

Harry Styles on tänä vuonna ihastuttanut näyttävillä tyyleillään lukuisia kertoja.

Yhdeksi 2000-luvun menestyneimmistä poikabändeistä noussut One Direction jättäytyi vuonna 2015 määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Bändin jäsenet kuitenkin vannottivat faneilleen, että yhtye tekisi paluun vielä jonain päivänä. Sittemmin Styles, kuten myös kaikki muut yhtyeen jäsenet ovat kukin tahollaan luoneet uraa sooloartisteina.

Harry Styles julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2017 ja hänen suurimpia hittejään sooloartistina ovat muun muassa Sign of the Times, Watermelon Sugar sekä Light’s Up. Styles on kunnostautunut myös näyttelijänä ja hänellä oli rooli kehutussa Dunkirk-elokuvassa.