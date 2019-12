Juontaja Jenni Alexandrova julkaisi pysäyttävän kirjoituksen vuodesta 2019: ”Olit kylmä, pelottava ja julma”

Jenni Alexandrova kertoo Instagramissa, että kulunut vuosi kylvi huolta ja näytti elämän vaarallisuuden.

Vuosi 2019 päättyy vain muutamien tuntien kuluttua ja samalla päätökseen tulee myös kokonainen vuosikymmen. Moni julkkis on julkaissut Instagramissa kirjoituksia siitä, millainen kulunut vuosi tai vuosikymmen on heille ollut ja mitä he odottavat pian alkavalta 2020-luvulta.

Yksi vuotta 2019 muistelleista on radiojuontaja Jenni Alexandrova. Hän julkaisi maanantaina tilillään pysäyttävän tekstin, jossa hän kertoo vuoden olleen varsin kamala.

– Vuosi 2019. En jää kaipaamaan sinussa juuri mitään. Näytit elämän varjot ja vaarallisuuden. Olit kylmä, pelottava ja julma. Kylvit huolta sekä minun että lähimmäisteni elämään. Alexandrova kirjoittaa mustavalkoisen kuvan yhteydessä.

– Onneksi moni vastoinkäymisiä kohdannut oli sinua vahvempi. Sinä, vuosi 2019, olet nyt loppu. Me sen sijaan yhä täällä! hän jatkaa.

Alexandrova uskoo, että ensi vuodesta tulee parempi ja että elämä alkaa jälleen hymyillä.

– Vuosi 2020. My lover, my friend. Tunnen jo nyt, että sussa on kaikki se mitä tarvitsen. Mä tulen tutkimaan sun haasteet ja hauskuudet suurella nälällä. En jätä kiviä kääntämättä. Ei lupauksia, ei toiveita. Syli avoinna tulevalle!

Alexandrovan raskaaseen vuoteen mahtui ainakin ero pitkäaikaisesta kumppanista. Anna-lehti kertoi marraskuussa, että juontaja erosi hiljattain avopuolisostaan ja entisestä kollegastaan, Jussi Heikelästä. Eron myötä Alexandrova muutti poikansa kanssa pois parin yhteisestä kodista.

– Elämäni on nyt monin tavoin uuteen totuttelua. Ero on tapahtunut, ja minä ja poikani olemme muuttaneet uuteen kotiin. Löysimme ihanan asunnon, jossa aloittelemme uutta arkea, Alexandrova kertoi Annalle.

Alexandrova ja Heikelä seurustelivat usean vuoden ajan. He tutustuivat toisiinsa juontaessaan yhdessä Radio Rockin aamuohjelmaa ja yhteiselo alkoi, kun Alexandrova siirtyi muihin tehtäviin ja aloitti vuonna 2014 Radio Suomipopin juontajana.

Nykyään Alexandrova työskentelee Radio Aallolla. Vuosi 2020 tuo hänelle uusia tuulia työelämään, sillä hän aloittaa tammikuussa kanavan aamujuontajana yhdessä entisen työparinsa Sami Kurosen kanssa.

Kuronen ja Alexandrova juonsivat pitkään Radio Suomipopin popstudiota ja heistä tuli tuolloin hyviä ystäviä. Kuronen kertoi IS:lle aiemmin joulukuussa, että hän odottaa innolla paluuta Alexandrovan juontopariksi.

– Olemme pitäneet kiinni päivittäisistä lounashetkistä, vaihtaneet samalla juorut, itketty toisillemme henkilökohtaisten elämiemme surut, naurettu ilot ja haaveiltu aika ajoin siitä, että vielä joku päivä saisimme istua samaan studioon yhtä aikaa, Kuronen totesi.

Myös Kuronen analysoi maanantaina kulunutta vuottaan Instagramissa. Hän kertoi toivovansa, että vuodesta 2020 tulisi tasapainoisempi.

– Ääripäiden vuosi! Annoit enemmän kuin olisin ikinä uskaltanut pyytää, mutta viet mukanasi myös monta hienoa tarinaa. Helpolla et päästänyt missään vaiheessa. Viivan alle jää kaikesta huolimatta paljon kiitollisuutta. Uuteen vuosikymmeneen lähden monin tavoin puhtaalta pöydältä. Jos jotain saan toivoa, niin tasapaino olis kiva ylläri... Kuronen sanaili.