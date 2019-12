Jessica, Taru, Erika ja Kirsi: Suomalaiskaunottaret rynnistivät riisumaan Portugalin Playboyhin vuonna 2019

Jessica Ruokola, Taru Kalenov, Erika Helin ja Kirsi Rissanen poseerasivat kukin Portugalin Playboylle vuoden 2019 aikana.

Vuosi 2019 muistetaan monista asioista. Yhdeksi niistä nousevat lukuisat suomalaiskaunottaret, jotka kuluneen vuoden aikana poseerasivat Portugalin Playboy -lehdessä. Kaikkiaan neljä suomalaisnaista nimittäin riisui legendaarisen lehden portugalilaisversiolle vuonna 2019.

Ensimmäinen heistä oli 30-vuotias Jessica Ruokola. Vuoden 2016 Miss Helsinki koristi Portugalin Playboyn sivuja maaliskuussa ja sai kunnian olla myös kyseisen kuukauden playmate eli keskiaukeamatyttö. Ruokolan kuvat olivat valokuvaaja Bernand Coelhon käsialaa.

Kyseessä oli jo toinen kerta, kun Ruokola poseerasi Portugalin Playboylle. Ensimmäistä kertaa nainen nähtiin kyseisessä lehdessä vuonna 2016. Ruokolalla oli tuolloin yhteinen manageri niin ikään Portugalin Playboyssa poseeranneen Susanna Tannin kanssa ja näin myös Ruokola itse päätyi lehden sivuille.

– Mulla oli yhteinen manageri Susanna Tannin kanssa ja tällä managerilla oli yhteys Portugalin Playboyhin. Managerimme oli lehden entisen päätoimittajan Marco António Reisin ystävä, Ruokola kertoi Ilta-Sanomille kesällä 2019.

– Ensimmäisten kuvien jälkeen lehden pääkuvaaja ihastui kuviini niin kovasti, että minut pyydettiin uudelleen Portugalin lehteen. Se oli elämäni paras päätös. Playboy on minulle niin kuin nenä päähän. Koska se on tosi iso julkaisu, mä oon ihan hemmetin ylpeä siitä. Ja olisi hienoa päästä vielä tästä eteenpäin, Ruokola haaveili tuolloin.

Seuraava Portugalin Playboyhin päätynyt suomalainen oli niin ikään Miss Helsinki -kilpailusta tuttu Taru Kalenov. Dubaissa nykyisin asuva Kalenov, 27, oli Ruokolan tapaan lehden keskiaukeamatyttönä sen viime elokuun numerossa.

Osallistuminen Miss Helsinki -kilpailuun vuonna 2015 ei tuonut Kalenoville kilpailun voittoa, mutta poiki runsaasti mallintöitä. Kesällä Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa nainen kertoi pitäneensä aina alusvaatekuvauksista ja haaveilleensa pitkään pääsystä legendaariseen Playboy-lehteen.

– Tein tuolloin toistuvasti kuvauksia erään tutun kuvaajan kanssa, joka sanoi aina uudelleen, että minun kannattaisi hakea Maximiin, Playboy-lehteen ja muihin tällaisiin julkaisuihin, Kalenov kertoi Ilta-Sanomille elokuussa.

– Tammikuussa käydessäni Suomessa tapasin kuvaajan, jonka kanssa tuli silloin puheeksi, että olen yrittänyt Playboy-lehteen jo kaksi kertaa tuloksetta. Hän sanoi siihen, että haluaisi tehdä kuvauksia Playboylle ja siitä se ajatus sitten lähti.

Myös vuoden 2018 Miss Suomi -finaalissa kilpaillut Erika Helin päätyi vuonna 2019 Portugalin Playboyhin. Helin, 25, matkasi Portugaliin lehden kuvauksiin elokuussa. Nainen pääsi toteuttamaan unelmaansa sen jälkeen, kun hän otti sosiaalisen median välityksellä yhteyttä valokuvaaja Bernand Coelhoon, joka oli aikanaan kuvannut myös Ruokolan keskiaukeamakuvat portugalilaislehteen.

Coelhoa epäilytti tuolloin missikaunottaren hillitty olemus, mutta lopulta sopimus Playboy-kuvista lyötiin lukkoon pitkien keskustelujen päätteeksi. Elokuussa Helin hehkutti Ilta-Sanomille kokemuksen olleen ikimuistoinen ja yhteistyön Coelhon kanssa sujuneen lopulta kovin mutkattomasti.

– Se oli ikimuistoinen kokemus. Playboyssa minua kiehtoo se, että vaikka kuvissa ollaan alasti, ne ovat aina elegantteja ja tyylikkäitä kuvia, eivät niinkään seksuaalisia, Helin hehkutti Ilta-Sanomille elokuussa.

– Jotkut valokuvaajat vain tietävät, mikä näyttää hyvältä. Hän (Coelho) osasi ohjata minua hyvin ja tiesi, miten valoja kannattaa käyttää, nainen kiitteli tuolloin.

Viimeisin Portugalin Playboylle poseerannut suomalaiskaunotar on nurmeslainen viiden lapsen äiti Kirsi Rissanen. Rissaselle, 46, poseeraaminen Playboylle oli kirjaimellisesti unelmien täyttymys, sillä nainen kertoi Ilta-Sanomille haaveilleensa pääsystä lehteen pikkutytöstä asti.

Rissasen joulukuussa julkaistut Playboy-kuvat olivat alastonkuviin erikoistuneen suomalaisvalokuvaaja Marika Kiviharjun käsialaa. Kiviharju on tiettävästi ensimmäinen suomalainen, jonka kuvia on julkaistu kyseisessä lehdessä. Playboyhin päätyneet kuvat on otettu Kiviharjun kotona Muurlassa. Rissanen lähetti muutaman otoksen Portugaliin ja samana iltana lehti näytti kuvien julkaisemiselle vihreää valoa.

– Mulla meni se yö ihan valvoessa. Kävin katsomassa sitä sähköpostia vielä uudestaan, että voiko tämä olla totta. Seuraavana päivänä soitin Marikalle ja totesin, että istuhan alas, nyt on uutisia, Rissanen muisteli IS:lle joulukuussa.

– Playboy on aina ollut minulle sellainen haave. Mutta sitten se on aina jäänyt, kun on tullut lapsia ja muuta. Mutta nyt sinkkuna ollessani ajattelin, että no miksipä ei. Kokeillaan, onko mahdollisuuksia. Ja sitten tärppäsikin, hän iloitsi.

Ensimmäinen Portugalin Playboylle poseerannut suomalainen oli Susanna Tanni, jonka kuvat julkaistiin lehdessä vuonna 2015. Hänen kautta Playboyn toimitus tutustui hiukan paremmin Suomeen.

Taru Kalenovin Playboy-kuvat ottanut valokuvaaja Juho Tirkkonen arvioi elokuussa, että tuoreet kasvot ovat toivottuja Portugalin lehdessä, sillä julkaisu on muiden maiden lehtiin verrattuna varsin nuori. Playboy-lehteä julkaistaan tällä hetkellä alkuperäisen USA:n-painoksen lisäksi 28 maassa.

– Sain kontaktin Jessican kautta. Portugalin Playboy on aika tuore lehti ja ne ottavat helpommin kuvia vastaan. He haluavat selkeästi rakentaa omaa juttuaan, Tirkkonen pohti Ilta-Sanomille elokuussa antamassaan haastattelussa.

Playboyn päälehden, eli Playboy USA:n sivuilla poseeranneita suomalaisia ovat Katariina Souri, Linda Lampenius, Anna Easteden sekä Tiina Virenius. Lisäksi Susanna Penttilä poseerasi Playboyn Voluptous Vixens -erikoislehdessä vuonna 2004.