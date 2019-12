Laulaja Mikael Konttinen sai neljännen lapsensa – pienokainen hurmasi heti koko suurperheen

Laulaja Mikael Konttisen perhe kasvoi kuusihenkiseksi.

Laulaja Mikael Konttisen, 35, uusi vuosi alkaa tavallistakin mukavammissa merkeissä.

– Tyttö tuli! Nyt otamme uuden vuoden vastaan erittäin hyvillä fiiliksillä, Mikael Konttinen sanoo.

Edes vaipanvaihto ei himmennä hyvää oloa.

– Päällimmäinen tunne on kiitollisuus. Ei ole itsestäänselvää, että kaikki menee hyvin. Olen onnellinen mies, kun lapsikatras täydentyi nyt tyttärellä.

Tytöllä oli pituutta 53 senttiä ja painoa hiukan yli neljä kiloa.

– Kaikki lapsemme ovat olleet syntyessään aika reippaankokoisia.

Konttisilla on entuudestaan kahdeksan- ja kuusivuotiaat pojat sekä kolmevuotias tytär.

– Vauvasta näkee heti, että nenä on ihan samanlainen kuin äidillä ja sisaruksilla. Silmät ovat tummat eli tulevat minuun. Tytöllä on tummia hiuksia poikkeuksellisen paljon, oikein vaikuttava määrä, isä kuvailee.

Konttisten synnytyksiin on kuulunut sama perinne alusta alkaen.

– Olen saanut katkaista napanuoran jokaisella kerralla. Oli hauskaa pitää perinteestä kiinni myös tällä kertaa.

Oma osuus tuntuu pieneltä sen rinnalla, mistä muut synnytyksessä suoriutuvat.

– Joka kerta ihmettelen ja ihailen, kuinka valtavan työn äiti tekee. Lapsen syntymä on aina yhtä iso ihme, Mikael muistuttaa.

Hän ihailee myös sairaalan henkilökuntaa.

– Olemme neljän lapsen myötä tavanneet useita kätilöitä, synnytyslääkäreitä ja muuta henkilökuntaa. He ovat joka ainoa osoittautuneet paitsi huikeiksi ammattilaisiksi, myös mahtaviksi persooniksi. Ei voi kuin hattua nostaa.

Laskettu aika oli jo ennen joulua, mutta tyttö saapui maailmaan nyt viikonloppuna vuorokauden vaihduttua sunnuntain puolelle.

– Hän odotti, että päästiin sunnuntaihin, joka on isosiskon Fridan nimipäivä. Vastaisuudessa kumpaakin voidaan juhlia samana päivänä.

Konttinen ja lapset kävivät sunnuntaina kaksi kertaa katsomassa äitiä ja vauvaa.

– Jokainen lapsista halusi pitää vauvaa sylissään. Kolmivuotiaalle on kova juttu, että hänkin on nyt isosisko, ei enää vain pikkusisko. Ilmeestä näki, että hän oli hyvin onnellinen saadessaan pikkusiskon syliinsä.

Neljä lasta on tänä päivänä suurperhe.

– Synnytystalkoista on ollut paljon puhetta julkisuudessa. Olemme pyrkineet kantamaan kortemme kekoon, Mikael nauraa.

Hän ei usko perheen enää kasvavan.

– Meitä on nyt juuri sopivankokoinen porukka. Sanoisin, että ryhmä on kasassa. Perheessä on tasapaino, poikia ja tyttöjä yhtä monta.

Mikael Konttinen on koulutukseltaan lentäjä ja toimii Finnairilla tällä hetkellä pääosin Euroopan-lennoilla.

– Olen ollut nyt vapaalla varautumassa synnytykseen. Olen onnistunut olemaan mukana kaikissa neljässä synnytyksessä. Kertaakaan ei ole sattunut lentovuoro tai keikka juuri samaan aikaan.

Lentämisen ohessa Konttinen ehtii edelleen myös keikkailla. Helmikuussa hänellä on yhteisiä konsertteja Maria Lundin kanssa.

– Minä esitän Paul Ankan ja Maria laulaa Diana Rossin kappaleita. Myös muita esiintymisiä laivalta kirkkoon ja kaikkialla siltä väliltä on tulossa.

Konttinen elää ruuhkavuosia, mutta se ei tunnu liian rasittavalta.

– En aja itseäni piippuun, vaan teen molempia töitä maltilla ja järkevässä määrin. Ja kun saa tehdä hommia, joista todella pitää, se kummasti motivoi ja tuntuu hyvältä, Mikael perustelee.