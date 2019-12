Mallikaunotar Tyanna, 27, nappasi kenties vuoden 2019 halutuimman pestin – tienaa nyt yli 30 000 euroa kuukaudessa miljonäärin assistenttina

Instagram-malli ja sosiaalisen median vaikuttaja Tyanna De Assis onnistui nappaamaan paikan australialaismiljonäärin henkilökohtaisena assistenttina tuhansien hakijoiden joukosta.

Julkaisemme vuodenvaihteessa uudelleen vuoden luetuimpia artikkeleita. Tämä juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 30.10.2019.

Instagram-malli Tyanna De Assis onnistui nappaamaan varsinaisen unelmatyön 60 000 hakijan joukosta. Hän nimittäin sai paikan australialaismiljonääri Matthew Leppren henkilökohtaisena assistenttina.

Sydneystä kotoisin olevan Tyannan, 27, työnkuvaan kuuluu muun muassa matkustaa työnantajansa perässä erilaisiin luksuskohteisiin. 66 000 puntaa, eli yli 76 000 euroa kuukaudessa tienaava, vain 26-vuotias Matthew nimittäin rakastaa matkustelua ja majoittuu aina viiden tähden hotelleissa.

The Sunin mukaan niin ikään matkustelua rakastava Tyanna on elänyt varsinaista luksuselämää jo ennen uutta työnkuvaansa. Instagram-vaikuttajaksi itseään tituleeraava nainen on julkaissut sosiaalisessa mediassa lumoavia kuvia muun muassa omista matkakohteistaan, kuten Balilta ja Pariisista.

Hulppeiden työsuhde-etujen lisäksi Tyanna saa työstään myös hulppeaa palkkaa. Matthew nimittäin maksaa naiselle 28 000 puntaa kuukaudessa vastineeksi työstään. Summa on euroissa yli 32 000.

– Lähetin hakemuksen, koska tein tällaista työtä jo valmiiksi. Toimistotöitä ja PR-töitä, sekä sosiaalisen median sisällöntuotantoa, Tyanna selitti australialaismedialle.

– Tämä rooli on täydellinen minulle koska saan matkustella paljon, mitä tekisin paljon muutenkin.

Tyanna tunnustaa, että jopa hänen vanhempansa sekä ystävänsä ihmettelivät, miten hän onnistui nappaamaan himoitun työpaikan kymmenien tuhansien hakijoiden joukosta.

– Mutta hekin sanoivat, että työ sopii minulle täydellisesti.

Työpaikkailmoituksessa Matthew kuvaili paikkaa assistenttinaan ”maailman siisteimmäksi työpaikaksi”. Hän haki työhön henkilöä, joka olisi kykenevä työskentelemään paineen alla, olisi käytännöllinen, huolellinen ja organisointikykyinen sekä hyvä tietotekniikan kanssa.

Matthew perusti oman tietotekniikkayrityksensä vain 23-vuotiaana. Hän vahvisti, että Tyanna pääsee tulevaisuudessa mukaan miehen luksusmatkoille osana työnkuvaansa.

– Tyanna tulee matkustelemaan maailman ympäri tiimini kanssa. Haluamme näyttää ihmisille, että on muitakin tapoja työskennellä kuin perinteinen ”yhdeksästä viiteen” tyyli, mies kommentoi.