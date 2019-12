Viikon tutkintavankeudessa viettänyt Sofia Belórf julkaisi hehkeän bikinikuvan etelästä – ”Tää vuosi on ollut vaikein koskaan”

Dubaissa lomaileva Sofia Belórf vakuuttaa Instagramissa siirtyvänsä tulevaan vuosikymmeneen entistä vahvempana.

Mallina ja fitness-urheilijana tunnettu Sofia Belórf on tehnyt viime aikoina paluuta julkisuuteen. Belórf poisti kesällä suositun Instagram-tilinsä jouduttuaan tutkintavankeuteen. Belórf vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin tuottamuksellisesta rahanpesusta epäiltynä. Hänen Instagram-tilinsä poistui sen jälkeen, kun poliisi oli pidättänyt hänet.

Nyt Belórf on kääntänyt uuden sivun elämässään, vaikka hänen liikemies-avopuolisonsa Niko Ranta-aho on pysynyt vangittuna kesästä lähtien. Tällä hetkellä Belórf nauttii vuodenvaihteesta Dubaissa, josta hän on julkaissut runsaasti kuvia.

Tuoreimmassa otoksessa nainen poseeraa meren aalloissa hymyillen.

Hän hehkuttaa kuvatekstissä vahvistuneensa huimasti, vaikka kulunut vuosi onkin ollut hänelle elämän vaikein.

– Me walking into 2020 like... Tää vuosi on ollut mulle vaikein koskaan. Mutta, tuntuu että oon vahvistunut noin 1000% (tällä kertaa henkisesti), joten siitä olen erittäin kiitollinen. Sitä tarvitaan varmasti elämässä! Olen niin valmis uuteen vuosikymmeneen ja rakastumaan elämään uudestaan, Belórf hehkuttaa.

Nainen on merkinnyt kuvansa Palm Jumeirahille, joka on tunnettu saari Dubaissa. Belórf on julkaissut runsaasti muitakin kuvia lomaltaan.

– Toivoisin, että olisit täällä, hän kirjoitti sunnuntaina julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Belórfin puoliso Niko Ranta-Aho otettiin heinäkuun 18. päivä kiinni ja vangittiin todennäköisin syin rikoksista epäiltyinä. Belórfia epäillään tuottamuksellisesta rahanpesusta ja Ranta-ahoa törkeästä huumausaine- ja dopingrikoksesta. Kokonaisuudessa on epäiltyinä myös Cannonball-liivijengin entinen johtaja Janne ”Nacci” Tranberg.

Vuosi ei ole ollut helpoimmasta päästä. Belórf avautui tutkintavankeudessa viettämistä päivistään marraskuussa Radio Suomipopilla. Belórf kertoi, että tutkintavankeus oli rankkaa. Hänellä oli kirja ja patja, ensin ei ollut kirjaakaan.

– Toivon, että minun ei olisi ihan noin kantapään kautta tarvinnut miettiä elämääni. Olen siinä mielessä kiitollinen, että tajusin paljon asioita millä on väliä ja millä ei ole väliä. Tajusin keitä tarvitsen elämääni ja keitä en. Vapauden menetys on ihmiselle pahin rangaistus, Belórf kertoi Kuroselle.

Paluu arkeen ei sujunut kivuttomasti.

– Se eka kuukausi oli tosi rankkaa ja hullua. Joku vois soimata itseään, että ihan oma vika, mutta mä en pysty edes sitä nyt tekemään, nainen sanoi mietiskellen.

Huomioon tottuminen arjessa oli aluksi vaikeaa, mutta pikkuhiljaa tilanne helpottui.

– Siihen onneksi tottui ja tuli uusia uutisia ja ihmiset alkoi pikkuhiljaa kyllästyä, olin jossain vaiheessa jo vähän vanha vitsi. Nyt olen ollut pitkälti vain kotona ja tehnyt perusjuttuja. Nautin yksin olemisesta ja olen yrittänyt etsiä kliseisesti sellaista mielenrauhaa yksin. Ei minulle ole niin väliä mitä muut ajattelee, mutta itselleni haluaisin levollisen olon, Belórf kertoi.