Ex-uutisankkuri Aino Huilajan hurja vuosi: jätti työnsä ja lähti kiertämään maailmaa pakettiautolla, jossa ei ole vessaa tai suihkua

Uutisankkuri Aino Huilaja irtisanoutui syyskuussa ja muutti pakettiautoon, jolla hän nyt kiertää ympäri Eurooppaa. Nyt matka on vienyt Huilajan ja hänen miehensä Espanjaan.

Kolme kuukautta on kulunut siitä, kun MTV:ltä irtisanoutunut uutisankkuri Aino Huilaja lähti kiertämään Eurooppaa pakettiautolla yhdessä miehensä Jerry Ylkäsen sekä parin Arska-koitan kanssa. Nyt lokakuussa alkanut matka on vienyt kolmikon Espanjaan, jossa he viettivät myös joulua.

– Joulu on ollu tänä vuonna hyvin erilainen. Ihana, mutta ei mikään oikea joulu. Pikemminkin hitaita päiviä auringossa ja huljuilua meressä, Huilaja kirjoitti joulunaikaan Instagramissaan.

Parin matka Espanjaan ei ollut helpoimmasta päästä, sillä Lanzarotelle päästäkseen pakettiauto oli hetkeksi vaihdettava laivaan. 28 tuntia kestäneen, myrskyisän matkan ja muutamien merisairauksien jälkeen kolmikko pääsi vihdoin Kanarian vakaalle maaperälle. Huilaja ja Ylkänen kertoivat tuskaisesta laivamatkastaan Van elämää -podcastin tuoreessa jaksossa.

– Jos nyt saisin valita, niin saattaisin valita toisin. Merenkäynti oli valtaisaa, oli aika voimakasta, myrskytuulet puhalsi. Tämähän tarkoitti 28 non-stop pahoinvointia minulle, vaikka olin ajatellut, että eihän näin nyt minulle käy. Onhan sitä laivassa seilattu aiemminkin, mutta kyllä siinä sai laattaa pidellä, Huilaja valitti podcastissa.

– Mulla ei toi merimatka tuntunut kyllä oikein missään, ihmetteli puolestaan Ylkänen.

Koko elämä pakattiin pakettiautoon

Tänään satun olemaan täällä - huomenna jossakin toisessa paikassa. Minä kuljen kulkemistani, ja kun löydän hauskan paikan, pystytän telttani ja soitan huuliharppua.

Edellä mainittu lausahdus kuuluu Tove Janssonin luomalle muumihahmolle Nuuskamuikkuselle. Vastaava mietelause voisi kuitenkin yhtä hyvin kuulua MTV Uutisten uutisankkuri Aino Huilajan suusta.

Huilajaa ja Nuuskamuikkusta tuntuu yhdistävän vapaudenkaipuu, seikkailijaluonne ja palava halu suunnata kohti etelää.

Huilajan ja Ylkäsen matkassa mukana on myös pariskunnan Arska-koira.

Huilaja ilmoitti hiljattain irtisanoutuneensa työstään MTV:n uutisissa ja lähtevänsä miehensä Jerryn ja pariskunnan Arska-koiran kanssa kiertämään maailmaa.

Nuuskamuikkusen teltan ja huuliharpun Huilaja korvaa Mercedes-Benzin takatilaan rakennetulla minikodilla ja kasalla hyviä kirjoja.

– Lokakuun puolivälissä starttaamme matkaan, jolla ei ole määränpäätä. Ainoa tiedossa oleva kohde on Tallinna, Huilaja naurahtaa.

Päätös elämänmuutokselle ei syntynyt hetkessä, vaan taustalla on hänen mukaansa pidempi prosessi.

– Mieheni ja minä olemme molemmat halunneet jo pidemmän aikaa elämäämme jotain muuta, kuin tätä hektistä ja kiireistä kaupunkilaisarkea. Olemme vuosien ajan tehneet paljon töitä ja nyt tuntuu siltä, että hetki on oikea tälle muutokselle.

Huilajan ja Ylkäsen remontoimassa pakettiautossa ei ole esimerkiksi vessaa tai suihkua.

Suuren päätöksen tekeminen oli osaltaan myös pelottavaa. Huilaja työskenteli Maikkarilla yli kymmenen vuoden ajan. Uutisankkurina hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien.

– Ennen lopputilin ottamista pohdin tietenkin sitä, tulenko enää milloinkaan saamaan työtä jos nyt lähden. Nyt kun päätös on tehty, se ei tunnu enää pelottavalta. Työnantajani puolelta olen saanut kannustavaa ja hyvää palautetta.

Irtioton valmistelu on tuonut mukanaan paljon ylimääräistä järjesteltävää. Pariskunnan asunto menee vuokralle, joten omia ja yhteisiä tavaroita on Huilajan mukaan ripoteltu ympäri Suomea.

– Tavaroiden läpikäyminen on ollut vapauttavaa. Osa on myyty, osasta luovuttu. Minulle tärkeä viherkasvisto on siirretty kotimaisemiin Lappiin äidin hoiviin.

Vajaan kuukauden kuluttua koko elämän on mahduttava vuosimallin 2010 Mercedes-Benz Sprinteriin. Uutta kotia on rakennettu koko kesä. Auto on vieläpä pariskunnan ensimmäinen yhteinen.

Oranssi Mercedes on saanut värinsä perusteella lempinimen O’Ranch, mutta autoa voi Huilajan mukaan kutsua myös Ranssiksi.

– O´Ranch oli jo rekisteröity matkailuautoksi, kun ostimme sen. Olemme tehneet siitä nyt omannäköistä.

Pariskunnan toimesta autoon on asennettu kattoluukku, josta voi katsella tähtitaivasta. Auton takatilan seinät on edellisen omistajan jäljiltä lämpöeristetty. Huilaja on uusinut pinnat tuoreella maalilla.

– Pyrimme tekemään autosta mahdollisimman minimalistisen. Ei mitään turhaa tai ylimääräistä.

Suurimman tilan auton takaosasta vie sänky.

– Ajatuksena oli alunperinkin, että yöt pitää pystyä nukkumaan hyvin. Se ei voi olla mikään päivittäin purettava ja koottava laveri. Sängyn alle jää vielä mukavasti säilytystilaa.

Kiinteää suihkua ja vessaa ei autosta löydy.

Huilaja kertoo, että maailmalle mukaan lähtee kannettava retkisuihku ja vessakäynnit hoidetaan ainakin matkan alkuvaiheessa esimerkiksi huoltoasemilla.

Keittiötaso autosta löytyy sähköliedellä ja jääkaapilla varustettuna. Mukaan pakataan myös grilli ja retkikeitin.

Tarkkaan laadittua budjettia auton rakentamiselle ei Huilajan mukaan ole ollut.

– Mahdollisimman halpa tietenkin. Kyllä tässä on pidettävä järki päässä. Säästöä on tullut siinä, että asioita on tehnyt itse.

Huilaja sanoo, että mukaan pyritään ottamaan mahdollisimman vähän tavaraa. Pakollisten tavaroiden lisäksi mukaan maailmalle lähtee kasa kirjoja, sillä niiden lukemiseen on vihdoin aikaa.

– Mukaan lähtee myös vaelluskengät, koska uuden elämän tarkoituksena on olla mahdollisimman paljon ulkona. Yhtäkään edustusvaatetta ei lähde mukaan tälle reissulle.

Vaikka tarkkaa reittisuunnitelmaa pariskunnalla ei ole, on Huilajan mielessä kuitenkin maita, joissa hän ehdottomasti haluaisi käydä.

– Ehdottomasti Balkan ja siellä esimerkiksi Albania kiehtoo meitä molempia. Myös Turkki ja Marokko ovat listallamme. Suurin osa matkasta tullaan kuitenkin viettämään koiran takia EU-alueella.Ensi kesänä oranssi Mercedes suuntaa mahdollisesti Suomen Lappiin. Etelä-Euroopan kuumuus ei pariskuntaa houkuttele.

– Olisi ihanaa kierrellä Suomen pohjoisosia ja tavata ystäviä, joita ei ole nähnyt pitkään aikaan, Huilaja haaveilee.