Antti Heikkinen käsittelee uutuusteoksessaan maaseutua – kirjailija asuu itsekin keskellä luontoa: ”Saan mennä rauhassa kauppaan kumppareissa”

Antti Heikkinen on kiitollinen, ettei hänen ole tarvinnut lähteä kotiseudultaan Nilsiästä työn perässä. Myös kirjailijan teatterityöt ovat lähiseudulla.

Kirjailija Antti Heikkinen jaksaa uskoa edelleen maaseudun tulevaisuuteen.

Antti Heikkinen, 34, on kuvannut romaaneissaan maaseutuelämää, mikä on nykyään harvinaista. Hän on muutenkin omien polkujen tallaaja, jota voi sanoa hyvällä syyllä myös monilahjakkuudeksi.

Kun soitan Heikkiselle, hän on teatteriharjoituksissa Kuopiossa. Nilsiässä asuva Heikkinen on tehnyt pitkään myös teatteria ohjaajana, näyttelijänä ja käsikirjoittajana. Joskus hän käy myös stand up -keikoilla.

– Kirjoitan pääosin yöllä, kun perhe nukkuu. Koska välimatkat ovat usein pitkiä, ehdin ratin takana miettiä asioita – sitä, mitä kirjoitan, Heikkinen kertoo tavatessamme Helsingissä.

Heikkisestä on mukavaa käydä Helsingissä, mutta nyt hänellä on kiire takaisin kotiin, sillä perheeseen on tulossa koiranpentu ja teatteriharjoitukset odottavat.

Tänä syksynä Heikkiseltä on ilmestynyt kaksi teosta: Kallio poika – Peilikuvassa Kalle Päätalo (Gummerus) ja romaani Maaseudun tulevaisuus (WSOY). Kirjailijan on täytynyt olla varsin ahkera viime vuodet, sillä kumpaakaan teosta ei ole hutaisten tehty.

– Kirjoittaminen on työtäni, Heikkinen toteaa.

Heikkinen ei ole lainkaan imarreltu, kun hänen työtahtiaan ihmetellään. Hän ihmettelee, miksi sitä ihmetellään.

– Esimerkiksi monet rakennusmiehet ja hoitoalan ihmiset tekevät enemmän töitä, hän tietää.

Vaikka Heikkinen kirjoittaa yöllä, aikaa jää nukkumisellekin. Yli kuuden tunnin yöunia hän ei edes tarvitsisi.

– Tänä syksynä tein päivälläkin kirjan viimeistelyä. Yleensä keskityn päivisin teatterin tekemiseen tai perheen kanssa olemiseen, Heikkinen kertoo.

On sellaisiakin vaiheita, jolloin Heikkinen ei pysty olemaan vaimonsa ja lastensa kanssa tarpeeksi, mutta vastapainoksi hän pitää pitkiä lomia.

– Minulla on hyvä vaimo, Heikkinen mainitsee, sillä häntä ei kotona yritetä suitsia mihinkään normaaliin aikatauluun.

Heikkinen on mielestään onnellisessa asemassa: hän ei koe tekevänsä mitään väkisin, eikä hänen ole tarvinnut lähteä kotiseudultaan työn perässä, mistä hän on kiitollinen.

Ekaluokkalaisena Heikkinen keksi hakea kirjastoautosta Kalle Päätalo -kirjan. Myöhemmin hän oppi tuntemaan koko Iijoki-sarjan, jonka maalaiselämän kuvaus tuntui hänestä tutulta, vaikka onkin eri aikakaudelta.

– Päätalo oli ensimmäinen prosaisti, jonka tuotantoon tutustuin. Katsoin salaa videolta Elämän vonkamiehen jo alle kouluikäisenä, Heikkinen kertoo.

Kalle Päätalo -teoksessaan Heikkinen kirjoittaa myös itsestään. Kyse ei ole itserakkaudesta, vaan siitä, ettei hän halua tehdä elämäkertoja saman kaavan mukaan. Ei, vaikka Juicen elämäkerta oli myyntimenestys.

Maaseudun tulevaisuus on romaani, joka Heikkisen mukaan ”vinkkaa kunnioittavasti silmää” Heikki Turusen Kivenpyörittäjän kylälle ja F.E.Sillanpään Ihmisiä suviyössä -romaanille. Se on kunnianosoitus maaseudulle ja siellä asuville.

Heikkisen romaanissa pieni kylä ja sen asukkaat ovat todentuntuisia, mutta ihailtavaa on myös kirjailijan kieli.

Kirjaa lukiessa tulee mieleen, kuvataanko tässä katoamassa olevaa maailmaa. Kovin painokkaasti nyt puhutaan siitä, että ”kaikki” haluavat isoon kaupunkiin.

– Paha on povata mitään, mutta uskon ja toivon, että maaseudullakin on tulevaisuutta, Heikkinen sanoo.

Heikkisen toivo voi kuitenkin tyrehtyä, jos yhteiskunta sammuttelee maaseudulta kaikki valot.

– Ilmastonmuutos on karmiva asia, mutta ääripäät sitä koskevassa keskustelussa ovat pelottavia. Maanviljelyä ja lehmien pieruja on syytetty suurimmaksi napajäätiköiden sulattajiksi. Onneksi keskustelu on jo saanut asiallisempia sävyjä.

– Ei ole järkeä vetää omaa tuotantoa alas. Se on sama, jos särkisin oman uunini ja paistaisin sämpylät naapurissa, Heikkinen lataa.

Helsingin vinkkelistä voidaan jopa ihmetellä, miksi Heikkinen jäi kotiseudulleen. Vastaus on yksinkertainen: hänellä on Nilsiässä kaikki, mitä hän tarvitsee. Sitä paitsi junat kulkevat.

– Maalla asuminen vie mahdollisuuksia moneen, mutta myös antaa paljon. Asumme nyt taajamassa, mutta olisin valmis muuttamaan sinne, minne katuvalot eivät näy ollenkaan.

– Voin kiittää maaseutua paljosta – mielenterveyttäni myöten. Mukavampi minun siellä on kuin kaupungissa. Saan mennä rauhassa kauppaan kumppareissa ja pieruverkkareissa, Heikkinen naurahtaa.

Kaikkien pitäisi Heikkisen mielestä saada asua siellä, missä parhaalta tuntuu. Hän ymmärtää hyvin, miksi kaupunkielämä houkuttelee niin monia.

– En mene kaupunkiin huutamaan, että muuttakaa pois, Heikkinen heittää piikkinä niille, joiden mielestä maalta pitää lähteä ja äkkiä.

Monet Heikkisen ikätovereista ovatkin lähteneet Nilsiästä, mutta ei hän siellä ole ainoa ikäpolvensa edustaja.

– Kun menen baariin, siellä on ikäisiäni ja nuorempiakin – eivätkä he ole mitään rökäleitä, Heikkinen kertoo.

Heikkisen teatterityötkin ovat yleensä lähiseudulla. Tänä syksynä hän on ohjannut Siilinjärven teatterille Viisi naista kappelissa -näytelmän. Kuopiossa hän esiintyy ravintolateatterissa kolmen hengen näytelmässä.

Toimittajan työt paikallislehdessä Heikkinen sentään lopetti pari vuotta sitten, sillä jostakin oli pakko luopua.

Laulamisessakin Heikkinen on lahjakkuus. Itse hän mainitsee vain yhden taitonsa: kokkaamisen.

– Kun on vapaata, laitan ruokaa ja lueskelen – sellaista tavallista, hän kuvaa kotielämäänsä.

Antti Heikkisen esikoisromaani Pihkatappi julkaistiin 2013. Sitä ennen hän oli lähetellyt käsikirjoituksiaan turhaan kustantajille.

Eräänä syksynä Heikkinen meni Helsingin kirjamessuilla kysymään kustantaja Touko Siltalalta, lukeeko hän varmasti romaanin käsikirjoituksen, jos Heikkinen sellaisen lähettää.

– Se oli iso askel ujolle maalaispojalle, Heikkinen muistaa.

Heikkinen lähetti kolmen romaanin käsikirjoituksen. Siltala julkaisi Pihkatapin, joka poiki esikoiskirjailijalle Savonia-palkinnon ja Kalevi Jäntti -palkinnon.

– Yhden niistä käsikirjoituksista olen sovittanut myöhemmin romaaniksi, Heikkinen kertoo.

Toinen julkaisematon käsikirjoitus oli Heikkisen mielestä vuonna 2010 hurja satiiri julkisuudesta. Kun hän luki sen viime talvena, hän totesi: tämähän on kaikki jo tapahtunut.

Heikkinen on tehnyt seitsemässä vuodessa yhdeksän teosta, joista yhtäkään hänen ei tarvitse hävetä. Nyt hän tekee teollisuusneuvos Einari Vidgrénin elämäkertaa, romaania hänellä ei ole teossa.

– Sain sanottua Maaseudun tulevaisuudessa niin paljon, Heikkinen tuumaa, mutta eiköhän hänellä kohta taas ole kerrottavaa.