Anu Saagim, 57, päätti jo aikoja sitten, ettei riisu enää kameran edessä – toisin kuitenkin kävi: ”Kai tämä on jonkinlaista narsismia”

Anu Saagim poseerasi vuonna 2019 alusvaatekuvissa seksikkäissä pitsihepeneissä, vaikka hänen ei pitänyt enää riisuutua kameralle.

Julkaisemme vuodenvaihteessa uudelleen vuoden luetuimpia artikkeleita. Tämä juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 19.10.2019.

VIROLAINEN viihdemaailman monitoiminainen Anu Saagim räväyttää tänä syksynä Baltian laajuisen alusvaatekampanjan keulakuvana. Saagim, 57, poseeraa virolaismerkki BonBonin tuoreissa kuvissa seksikkäissä alusasuissa.

Saagim myöntää, että kynnys kampanjaan suostumiseen oli suuri, sillä hän oli päättänyt jo aikaa sitten, ettei riisuutuisi enää kameran edessä.

– Oli ihan järkyttävää, kun minulle ehdotettiin sitä. Olen sanonut jo silloin, kun olin Playboyn kannessa ja olin nelikymppinen, että never, ever again. Sanoin, että tämä oli viimeinen tällainen juttu, Saagim nauraa.

Se ei kuitenkaan ollut. Playboy-kuvat saivat Saagimin mukaan aikaan sen, että häntä on pyydetty toistuvasti alusvaatekuviin ja hänelle tuputetaan erilaisissa kuvauksissa aina toinen toistaan pienempiä hepeneitä puettavaksi ylle.

– Aina, kun menen johonkin kuvauksiin, on stailistilla mukana hyvin paljastavia alusvaatteita. Sanon aina, että apua ei, en ota enää vaatteita pois. Silti mukana on niitä alusasuja ”ihan varmuuden vuoksi”. Sitten stailistit kehuvat kroppaani ja juodaan samppanjaa ja hups, taas lentää vaatteet pois päältä, Saagim kertoo.

KUN Saagimia viime keväänä pyydettiin BonBonin 15-vuotisjuhlakampanjan kuviin, oli vastaus aluksi jyrkkä ei. Hiljalleen hänen mielensä kuitenkin alkoi muuttua, kun hän pudotti painoa ja ystävän suostutteli häntä ovelasti.

– Olin laihtunut 6–7 kiloa, tullut juuri lomalta, minulla oli kaunis rusketus ja ystäväni, jonka kanssa teimme projektin, vähän pussasi minua. Hän on kuitenkin kymmenen vuotta minua nuorempi, Saagim nauraa ja jatkaa:

– Niin minä sitten suostuin, taas. Kai tämä on jonkinlaista narsismia. Sitä haluaa nähdä, että vau olen edelleen kaunis ja se pönkittää itsetuntoa.

Vaikka Saagim suostui alusvaatekuviin, päätti hän heti, ettei halua laittaa päälleen liian paljastavia vaatteita, vaan esimerkiksi aamutakin tai muita hieman peittävämpiä asuja. Silti Saagim poseeraa lokakuussa julkaistun kampanjan kuvissa pelkissä pitsialusvaatteissa ja sukkanauhoissa.

– Luulin, että voin peittää vähän strategisia paikkoja, mutta päinvastoin kävi siinäkin, niin kuin aina. Tämä oli nyt oikeasti viimeinen kerta ja tämä riisuminen loppuu nyt, hän kertoo nauraen.

Saagim sanoo olevansa erittäin tyytyväinen siihen, millaisia kuvista tuli, vaikka aluksi vastustelikin niiden ottamista.

– Tämä oli jännä kokemus ja kun näin valmiit kuvat, niin oli ihan että VAU. Olin aivan innoissani.

57-vuotias Saagim myöntää, että harva hänen ikäisensä suostuu enää alusvaatekuviin, vaikka maailmalta löytyykin yli viisi- kuusi- ja jopa seitsemänkymppisiä malleja. Monet virolaisyrityksen aiemmista alusvaatemalleista ovatkin olleet valtavasti Saagimia nuorempia.

Se ei häiritse Saagimia, sillä hän ei näe ikäänsä esteenä alusvaatekuville tai millekään muullekaan.

– Jos tunnen, että näytän hyvältä ja kaikki on hyvin, niin miksi ei. Ehkä kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten näin vanhaa ei olisi haluttu alusvaatekuviin, mutta nykyään se on ihan jees. Jos pidät itsestäsi hyvää huolta, voit tehdä sitä vaikka kuolemaan asti, jos vain uskallat.

Saagimille on tärkeää huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Hän korostaa terveellisen ruokavalion ja liikunnan tärkeyttä, ja toivoo, että inspiroisi myös muita naisia huolehtimaan terveydestään ja ulkonäöstään. Hänen mukaansa elämäntavoilla on suuri vaikutus itsevarmuuteen.

– Luulen, että olen antanut esimerkilläni iäkkäämmille naisille itsevarmuutta ja uskallusta. Uskon, että kuvani voivat tuoda rohkeutta myös nuoremmille naisille. Moni kolmekymppinenkin on sanonut, että ”Apua Anu, olen aina pelännyt vanhentumista, mutta kun katson sinua, en pelkää sitä enää”.