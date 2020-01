Tavallinen perheenäiti Katja, 23, riisuutui kameran edessä – ”Ajattelin ensin, että ne ovat liian paljastavia”

Miksi tavisnainen riisuu alusvaatekuviin? Ilta-Sanomat otti asiasta selvää.

Ihmiset jakavat nykypäivänä todella paljon kuvia itsestään ja elämästään kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Erityisen paljon kuvia jaetaan Instagramissa.

Kuvien suhteen ei juuri ujostella, vaan elämä ja kaikki sen muodot tuodaan rehellisesti esille.

Erityisen valtavaksi ilmiöksi somessa ovat nousseet erilaiset alusvaate- ja boudoir-kuvat, joissa tuhannet ihan tavalliset naiset poseeraavat rohkeissa otoksissa vähissä vaatteissa.

Yksi näistä naisista on jyväskyläläinen Katja Kokkonen, 23-vuotias yhden lapsen äiti. IS lähti seuraamaan Kokkosen ja valokuvaaja Petteri Kaakisen boudoir-kuvauksia selvittääkseen, millaista kuvauksissa todella on ja miksi naiset haluavat otattaa itsestään vähäpukeisia kuvia.

Katja Kokkonen on tehnyt alusvaate- ja boudoir-kuvauksia Petteri Kaakisen kanssa jo useamman vuoden ajan.

Kaakisen studio sijaitsee Vaajakoskella, entisissä puolustusvoimien tiloissa Kanavuoren sisällä. Kävellessämme sisään pimeään luolaan, niin rehellisesti sanottuna herää ihmetys, mistä oikein on kyse, mutta perillä odotti pannuhuoneeseen rakennettu studio. Huoneen reunustalta löytyy rekvisiittaa kuten erilaisia asuja, tuoleja, asusteita ja sänky, keskellä huonetta on puolestaan suuri tyhjä tila, jota voi sisustaa mielensä mukaan. Päätyseinustalla on monenlaisia taustakankaita ja valoja, joilla voidaan luoda halutunkaltaista tunnelmaa. Vastapainona toisessa päädyssä lojuu asioita, joita löytyy kaikista suurista pannuhuoneista – monenlaisia mittareita, johtoja, putkia, venttiileitä ja työkaluja.

– Eniten multa pyydetään näitä rohkeampi kuvauksia, päivätyönsä ohessa valokuvia ottava Kaakinen selittää.

– Tällä alalla maine on todella tärkeää ja kun hyvä maine kiirii, niin ihmiset uskaltavat tulla kuvattaviksi.

Kaakinen kertoo, että useampi sata naista on käynyt otattamassa hänellä rohkeita kuvia itsestään ja keskimäärin alusvaatekuvauksia on kolmet viikossa.

–Tärkeintä on, kun itse tietää, miksi on mihinkin kuviin mennyt, Katja Kokkonen sanoo.

Kuvia otetaan niin huomenlahjaksi, elämän- tai muodonmuutoksen jälkeen kuin ihan vain omaksi iloksi.

– Monet tulevat esimerkiksi eron jälkeen ottamaan itsestään voimaannuttavia ja itseluottamusta nostattavia kuvia. Huomaa, että nykyään on pinnalla se, että hyväksytään itsensä sellaisena kuin on, Kaakinen kertoo.

– Minä en valikoi kuvattaviani millään tavalla. Vanhin kuvattava on ollut siinä 50–60 ikävuoden tietämillä. Kaikki käy, kunhan on yli 18-vuotias.

Salamavalo välkkyy, kun Katja Kokkonen poseeraa Kaakisen kameralle mustissa alusvaatteissa ja punaisessa kureliivissä. Kaakinen ohjeistaa Kokkoselle parempia kuvakulmia ja tunnelma on rento.

– Aloitin malliharrastuksen viitisen vuotta sitten, kun halusin kokeilla kameran edessä olemista. Bongasin somesta kuvaajan, jonka kanssa laitoin viestiä ja itseasiassa otan saman kuvaajan kanssa kuvia edelleenkin, Kokkonen kertoo.

Erilaiset alusvaate- ja boudoir-kuvat ovat nousseet valtavaksi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa.

Kokkosen ensimmäiset kuvat olivat hänen harrastuksiinsa ja tanssiin liittyviä. Sen jälkeen, kun hän synnytti esikoisensa, hän halusi otattaa itsestään kuvia myös alusvaatteissa.

Kun kuvauksia on seurannut hetken aikaa, niin Kokkoselta on pakko kysyä se perimmäinen syy, että miksi hän alun perin halusi itsestään vähäpukeisia kuvia.

– Kun musta tuli äiti, niin mä hyväksyin mun kropan sellaisena kuin se on. En ole koskaan ollut mitenkään liian lihava tai laiha, mutta minulle ei ikinä ennen olisi tullut mieleenkään mennä edes bikineissä kameran eteen. Synnytyksen jälkeen olin sujut itseni kanssa ja äitiys muutti mun näkemystä omasta kropasta ja itsestäni ylipäätään.

Ensimmäiset alusvaatekuvansa Kokkonen otti vain puoli vuotta esikoistyttärensä syntymän jälkeen.

– Mua jännitti silloin ihan sikana! Yli puolet ajasta oli mennyt, enkä oikein vieläkään tiennyt mitä olisi pitänyt tehdä tai miten olla. Mua vaan jännitti ja olin ihan paniikissa. Lopulta kuitenkin rentouduin ja juuri yksi niistä ensimmäisistä kuvista on edelleen mun suosikkikuva itsestäni, Kokkonen kertoo tuntemuksistaan.

– Kun näin kuvat ensimmäistä kertaa, niin ajattelin ensin, että ne ovat liian paljastavia ja seksistisiä, koska olen kuitenkin äiti. Mutta sitten ajattelin, että kyse on mun omasta kropasta eikä niissä näy mitään sopimatonta. Mun itseluottamus kasvoi aivan valtavasti.

–Toisinaan jotkut tutut laittaa viestiä, että ovat kateellisia ja kyselevät vitsillä, että voivatko he tulla avustajiksi tai valomiehiksi, Kaakinen kertoo.

Hän haluaakin huomauttaa, että alusvaatekuvien ottaminen ei ole kiinni ulkonäöstä.

– Kameran edessä poseeraaminen ei ole kiinni ulkonäöstä, vaan tämä sopii ihan jokaiselle, joka haluaa itsestään kauniita kuvia.

– Tämä on hyvin vapauttavaa ja tässä oppii paljon uutta itsestään.

Kokkonen julkaisee hänestä otettuja kuvia omalla Instagram-tilillään. Osassa kuvista hän poseeraa yksin, osassa on hänen tyttärensä tai koiransa ja osassa pääroolissa ovat muut elämän kohokodat. Jotkut kuvista ovat hänen itsensä ottamia selfieitä, jotkut taas työkseen kuvaavien käsialaa.

Somessa julkaistut vähäpukeiset kuvat jakavat paljon ihmisten mielipiteitä. Tämän on kokenut myös Kokkonen.

– Mun äiti aina sanoo, että tällaiset eivät ole hyviä kuvia. Että ei tällaisia pitäisi julkaista ja pitäisi miettiä, mitä nettiin laittaa. Kyllähän se on ihan totta, mutta musta ei ole tähän mennessä otettu semmoisia kuvia, jotka häiritsisivät mua millään tavalla, Kokkonen perustelee.

– Kyllähän ihmiset aina puhuu, että millaisen kuvan mä annan äitinä ja miten mun lapsi tulee reagoimaan tulevaisuudessa näihin kuviin. Tämä ei liity mitenkään vanhemmuuteen, tämä on vaan harrastus eikä kerro mun äitiydestä mitään, hän korostaa.

– Sekin vahvista itseä tosi paljon, kun ei välitä, mitä muut itsestä puhuu. Tärkeintä on, kun itse tietää, miksi on mihinkin kuviin mennyt.

Katja Kokkonen korostaa, että kuka vaan voi halutessaan poseraata alusvaate- ja boudoir-kuvissa. – Tämä on hyvin vapauttavaa ja tässä oppii paljon uutta itsestään.

Kokkonen käyttää kuviaan lähinnä somessa, mutta muutamia erityylisiä kuvia on julkaistu myös mainostarkoituksessa.

– Ainoa mihin en suostu, on alastonkuvat! Siinä menee mun raja, että aina on jotain vaatetta päällä.

Kuvaaminen ja kuvissa esiintyminen on pelkkä harrastus sekä Kaakiselle että Kokkoselle eikä kumpikaan heistä haaveile täyspäiväisestä työstä alan parissa.

Kaakinen myöntää, että jotkut ovat kateellisia hänen harrastuksestaan.

– Peräkammaripojat kuolaavat varmasti, jos rintsikat edes vähän vilahtaa kuvassa. Itse olen tottunut siihen, enkä ajattele kuvauksia lainkaan seksuaalisessa mielessä, vaan panostan täysillä laadukkaisiin kuviin.

– Toisinaan jotkut tutut laittaa viestiä, että ovat kateellisia ja kyselevät vitsillä, että voivatko he tulla avustajiksi tai valomiehiksi, hän nauraa.

Kokkonen huomauttaakin, että on tärkeää ottaa kuvaajasta selvää etukäteen.

– Itselläni on aina mennyt kaikki hyvin, vaikka olen tehnyt töitä useiden kuvaajien kanssa. Mutta olenkin ottanut heistä selvää etukäteen.

Kaakinen on täysin samoilla linjoilla mallinsa kanssa.

– Meitä on ihan joka lähtöön, ja joillakin on voinut olla myös huonoja kokemuksia joistain kuvauksista. Kuvaajalla on esimerkiksi saattanut ennemmin olla omat mielihalut mielessä kuin kuvattava. Eli varsinkin rohkeissa kuvissa selvitystyö on todella tärkeää. Kokemuksia voi kysyä vaikka edellisiltä malleilta.