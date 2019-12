Arnold Schwarzeneggerin syrjähypystä syntynyt poika seuraa isänsä jalanjälkiä: Joseph Baena on kuin Iso-Arska nuorena – treenaa jopa samalla kuntosalilla

Arnold Schwarzenegger on ylpeä pojastaan Joseph Baenasta.

Arnold Schwarzeneggerin poika Joseph Baena on isänsä tavoin innostunut kehonrakennuksesta.

Arnold Schwarzeneggerin, 72, syrjähypystä syntynyt poika Joseph Baena, 22, seuraa selvästi isäänsä uravalinnoissaan. Omena ei näytä puusta kauaksi pudonneen ainakaan pojan lihasmassan määrän perusteella.

Baenan Instagram-tili on täynnä toinen toistaan isänsä nuoruuskuvia muistuttavia kuvia. Kuvissa Baena esittelee kehonrakennusharrastuksensa tuloksia. Monet kuvista on otettu Kalifornian Venice Beachilla sijaitsevalla Gold’s Gym -kuntosalilla, missä Baena on usein nähty treenaamassa isänsä tavoin.

Isän ja pojan yhdennäköisyys on ilmiselvää, kun kuvia katsoo. Baena on kehonrakennuksen lisäksi kokeillut siipiään näyttelijänä, aivan kuten isänsä.

Hollywood Reporterin sisäpiirin lähteen mukaan Schwarzenegger on hyvin ylpeä pojastaan.

– Arnold on onnellinen ja ylpeä siitä, että hänen poikansa seuraa hänen jalanjälkiään, lähde kertoi Hollywood Reporterille tammikuussa 2019.

– Arnold rakastaa sitä, että Joseph on innoissaan kehonrakennuksesta. Arnoldin sydäntä lämmittää, että hänen poikansa nauttii kuntosaliharrastuksestaan samalla Gold’s Gym -kuntosalilla, jolla hän itse treenasi vuosia. He treenaavat yhdessä usein ja Joseph tuntee itsensä onnekkaaksi saadessaan oppia isältään, joka on hienoin kehonrakentaja koskaan, lähde kertoi lehdelle.

Isän ja pojan suhde ei ole aivan yksiselitteinen, sillä se tuli heille molemmille ilmi vasta vuonna 2011 Baenan ollessa jo 14-vuoden ikäinen.

Poika sai alkunsa vuonna 1997 Schwarzeneggerin ja perheen kotiapulaisen Mildred Baenan salasuhteesta. Schwarzenegger myönsi myöhemmin pettäneensä silloista vaimoaan Maria Shiveriä Baenan kanssa.

Kun tieto pojasta tuli ilmi, Schwarzenegger oli juuri päättänyt toisen kautensa Kalifornian kuvernöörinä. Hän kielsi tiukasti tienneensä poikansa olemassa olosta. Omien sanojensa mukaan hän sai tietää asiasta vasta sitten, kun Joseph alkoi näyttää aivan isältään.

Josephilla on Schwarzeneggerin ja Shriverin avioliitosta neljä sisarpuolta: Katherine, Christina, Patrick, ja Christopher. Lapsista nuorin syntyi vain viisi päivää ennen Baenaa.

Arnold Schwarzenegger nuorena.

Syrjähypyn paljastuttua Schwarzenegger ilmoitti eroavansa Shiverista. Parin 25 vuotta kestänyt liitto päättyi ja mies tunnusti isyytensä.

Schwarzeneggerin tiedetään tukevan Baenaa ja tämän Mildred-äitiä taloudellisesti ja maksaneen myös poikansa opinnot. Mitä enemmän aikaa on kulunut, sitä läheisemmäksi isän ja pojan välit vaikuttavat muuttuneen.

– Hyvää syntymäpäivää miehelle, joka on aina tikissä. Rakastan sinua isä, Joseph kirjoitti somessa viime kesäkuussa.