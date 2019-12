Täällä asuvat Suomen lemmenkipeimmät ihmiset! Pieni paikkakunta Keski-Pohjanmaalla vei kirkkaan ykkössijan

Suomen lemmenkipeimmät löytyvät Seksi-Halsualta.

Tuntuu uskomattomalta, mutta tilastot sen paljastavat: junarata ajaa ihmiset Suomessa television lemmenhakuohjelmiin.

IS selvitti viime vuosien tositv-ohjelmien osallistujien kotipaikkakunnat. Listauksessa on yhteensä 871 osallistujaa monesta tv:n lemmenpariohjelmasta. Monia lemmenkipeimpiä paikkakuntia yhdistää ainakin yksi asia – ne sijaitsevat pääjunaratojen varsilla. Niin reiteillä Tampere–Pori kuin Tampere–Jyväskylä on monta paikakuntaa, joissa erityisesti asukaslukuun suhteutettuna on paljon tv:n pariskuntaohjelmiin osallistuneita. Samoin esimerkiksi pitkillä reiteillä Helsingistä Vaasaan tai Lahden ja Kuopion suuntiin.

Lemmenkipein paikkakunta on kuitenkin Keski-Pohjanmaalla sisämaassa sijaitseva Halsua, vaikka pohjoisen juna kiertää paikkakunnan rannikon kautta. Halsua on ylivoimainen ykkönen nimenomaan silloin, kun osallistujien määrää verrataan kuntien asukaslukuun.

Tällä lemmenkipeimmät

1. Halsua 171,7

2. Keitele 89,1

3. Rantasalmi 85,4

4. Tuusniemi 78,4

5. Karstula 74,4

6. Oripää 73,3

7. Lappajärvi 65,0

8. Jämijärvi 55,3

9. Uurainen 52,9

10. Miehikkälä 51,5

Kunnan nimen perässä oleva luku kertoo sen, kuinka monta osallistujaa lemmenhakuohjelmissa on ollut per 100 000 kunnan asukasta.

11. Lumijoki 48,7

12. Puumala 45,5

13. Humppila 44,7

14. Orivesi 43,4

15. Juuka 42,5

16. Haapajärvi 42,0

17. Karvia 41,8

18. Toivakka 41,6

19. Keminmaa 36,8

20. Nakkila 36,8

Halsua oli ykkönen myös IS:n tutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten seksimääriä. Halsualaiset kertoivat harrastavansa seksiä jopa kolme kertaa viikossa. Keskimäärin. Joka viikko.

Halsuan ykkössija tv-lemmenkipeydessä irtosi indeksiluvulla 171,7, joka syntyi siitä, että kaksi halsualaista kisaajaa on löytänyt tiensä rakkausohjelmiin. Se on paljon reilun tuhannen asukkaan pikkukunnasta.

Koko maan lemmenkipeys-indeksin keskiarvo on 15,8. Toisin sanoen joka 6 300:s suomalainen on lähivuosina osallistunut tv-ohjelmaan, jossa etsitään ”sitä oikeaa” tai ainakin lempeä edes hetkeksi. Ei siis ole ihme, että lemmenkipeitä suomalaisia löytyy monelta pieneltäkin paikkakunnalta.

Napakympissä ja Ensitreffit alttarilla ohjelmissa nähty Oskari (Herra A) kartutti Espoon pisteitä kaksi kertaa.

Suomen kunnista edustettuina oli noin puolet, 148 kuntaa. Eli joka toiselta paikkakunnalta sentään joku on joskus ollut lempeä etsimässä koko kansan edessä.

21. Tampere 36,1

22. Punkalaidun 34,5

23. Vimpeli 34,5

24. Padasjoki 33,7

25. Sauvo 33,4

26. Lemi 32,9

27. Nokia 32,8

28. Merikarvia 32,1

29. Viitasaari 31,9

30. Parkano 30,9

Cheyenne Järvinen toi pisteen Helsingille.

Suurista kaupungeista ylivoimaisesti eniten ohjelmiin osallistui asukaslukuun suhteutettuna tamperelaisia. Kaikkiaan 85 henkilöä on lähtenyt Tampereelta tv-lempiohjelmiin. Tampere oli lemmenkipeimpien kuntien listalla sijalla 21. Helsingistä listalla oli kaikkiaan 148 kilpailijaa, ja sillä irtosi sija 53 samalla listalla.

Daniel ”Bile-Dani” Lehtonen kartutti pisteitä sekä Porvoolle että Lahdelle, koska muutti Temptation Island -esiintymistensä välissä kotipaikkaa.

IS listasi osallistujat seuraavista ohjelmista: Temptation Island Suomi, Love Island Suomi, Ensitreffit alttarilla, Maajussille morsian, Napakymppi, Bachelor Suomi ja Bachelorette Suomi sekä Satuhäät ja Unelmahäät. Napakympistä mukaan laskettiin uudet, vuoden 2017 jälkeen esitetyt jaksot. Tilasto ei ole sataprosenttisen kattava, koska muutamilta vanhimmilta tuotantokausilta ei ollut saatavilla jokaisen osallistujan paikkakuntaa.