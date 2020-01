Marika ja Jouni avioituivat Unelmahäät-ohjelmassa – pian puhelin alkoi tulvia viestejä: ”Päätimme kertoa kaikki ihan totuudenmukaisesti”

Unelmahäät-ohjelmasta tutut Marika ja Jouni asuvat nykyään pysyvästi Nokialla. Heidän yhteinen arkensa on onnellista, mutta työntäyteistä.

Halsualainen Marika ja tämän puoliso Jouni osallistuivat keväällä 2018 TV5-kanavan Unelmahäät-ohjelman kuvauksiin. Heidän tärkeä päivänsä ja sen valmistelut esitettiin televisiossa samana kesänä.

Marikan ja Jounin rakkaustarina on tavallisesta poikkeava. He seurustelivat ensimmäisen kerran vasta teini-ikäisenä, kun Jouni eksyi kaveriensa kanssa pieneen pohjanmaalaiseen Halsuan kylään juhlimaan. Nuoret rakastuivat ja viettivät yhdessä unohtumattoman kesän.

– Jouni istui punaisen 100A Datsunin kyydissä. Ajoi siitä ohi ja pysähtyi, avasi ikkunan ja huusi tuutteko tytöt kyytiin, Marika kertoi tarinan tv-ruudussa.

– Me istuttiin takapenkillä ja Jouni istui siinä vänkärin paikalla ja koko ajan katseli siitä sivupeilistä minua. Koetin mennä piiloon, että älä nyt tuijota. Mutta silti piti vähän kurkata, että hitsi, kun oli hyvännäköinen, hän jatkoi.

Syksyn tullen heidän tiensä kuitenkin erkanivat etäisyyden ja arjen haasteiden vuoksi. Molemmat jatkoivat elämäänsä ja menivät tahoillaan naimisiin.

Liitot päätyivät eroihin, mutta Marika ja Jouni eivät olleet unohtaneet toisiaan. Marika lähetti Jounille seitsemän vuotta sitten kaveripyynnön Facebookissa ja entiset rakastavaiset löysivät toisensa uudelleen.

He kantoivat tavaransa samaan osoitteeseen vain puoli vuotta jälleennäkemisen jälkeen.

Teini-iän rakastavaiset löysivät toisensa uudelleen 24 vuoden jälkeen.

Nyt ohjelman kuvausten alkamisesta on melkein kaksi vuotta aikaa. Marika vastaa puhelimeen Nokialta ja kertoo pariskunnan kuulumisia.

– Elämämme oli silloin yhtä myllerrystä. Kaikki tuntui tapahtuvan samaan aikaan. Oli muuttoa, opiskelua ja sitten vielä isäni kuoli, Marika muistelee.

Kuvausryhmä vietti puolen vuoden ajan joka viikko kokonaisen päivän pariskunnan kanssa. Kuvaukset olivat rankat, mutta antoisat.

– Jälkeenpäin ajatellen oli paljon tosi hauskoja hetkiä ja olimme iloisia, että lähdimme mukaan. Tykkäsin tosi paljon siitä kuvausporukasta.

Marika myöntää, että ohjelmaan osallistumisella oli omanlaisensa seuraukset pikkupaikkakunnan asukille. Tuolloin hän asui vielä osittain Halsualla. Marika muistaa, että pienet kauppareissutkin jännittivät häntä.

– Kerroimme tv:ssä asioita, jotka saattoivat olla Halsualla kohauttavia. Sanoimme suoraan, että meidän oli erojemme jälkeen hankala olla yhdessä siellä pienellä paikkakunnalla.

Marika ja Jouni astelivat alttarille Halsuan kirkossa heinäkuussa 2018.

Jakson esittämisen jälkeen kävikin niin, että Marikan Messenger-sovellukseen tulvi viestejä pitkin yötä. Osa viesteistä oli vanhoilta tutuilta ja osa uppo-oudoilta ihmisiltä. Yö hujahtikin viestejä lukien.

Marikan iloksi viestien sävy oli positiivinen. Tuomitsevia tai ilkeitä viestejä ei tullut oikeastaan yhtään.

– Mitään ikävää palautetta ei ihme kyllä tullut, vaikka päätimme heti, että kerromme kaikki asiamme ihan totuudenmukaisesti.

– Sen sijaan viesteissä oli, että on hienoa, että uskalsimme kertoa elämäntilanteestamme ja ongelmistamme. Monet kertoivat vastavuoroisesti omista vaikeuksistaan.

Nykyään Marikan ja Jounin yhteinen arki on kahden yrittäjän lämmintä yhteiseloa.

Halsuan maine ”seksikuntana” on syntyperäisen halsualaisen näkökulmasta erikoinen ja hieman huvittavakin juttu. Marika naurahtaa ja sanoo, että on lukenut Halsua-aiheisia uutisia hymy suupielissä.

– Minusta ihmiset siellä ovat pikemminkin ujoja. Eikä siellä edes ole kuin 1000 ihmistä koko pitäjässä.

Kun Marika kuulee, että runsaan seksin harrastamisen lisäksi halsualaiset osallistuvat poikkeuksellisen innokkaasti tv:n rakkausohjelmiin, hän ei ole uskoa korviaan.

– Huoltosuhde on sellainen, että siellä on valtaosin lähinnä eläkeläisiä. Ehkä siellä vanhainkodissa on sitten hurja meno, Marika pohtii.

Marika ja Jouni asuvat nykyään yhdessä Nokialla. Yhteinen arki on rauhallista ja antoisaa. Molemmilla on tahoillaan kolme lasta. Marikan lapset ovat jo aikuisia ja Marikalla on neljä lastenlastakin. Jounin nuorin lapsi on 16-vuotias.

Pariskunnan molemmat osapuolet ovat yrittäjiä, Marika kauneusalalla ja Jouni rakennusalalla. Se yhdistää heitä ja helpottaa parisuhteen sujumista. Molemmat ymmärtävät, että joskus työpäivät voivat venyä pitkiksi.

– Tsemppaamme toisiamme yrittäjän rankalla tiellä. Pitkiä päiviä tulee välillä, mutta se on meidän elämäämme.