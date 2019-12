Victoria Beckhamin muoti-imperiumi pahoissa talousvaikeuksissa – Posh Spice tarjoutui luopumaan autonkuljettajastaan

Victoria Beckhamin bisnekset ovat ottaneet takapakkia.

Spice Girls -yhtyeestä julkisuuteen ponnahtanut Victoria Beckham on viime vuodet keskittynyt oman muoti-imperiuminsa pyörittämiseen. Beckhamilla on omaa nimeään kantava vaatemerkki, joka tarjoaa korkealaatuisia designervaateita- ja asusteita. Beckhamin muotiluomukset ovat olleet valtava menestys, mutta nyt entisen Spice Girlin liiketoimet ovat ottaneet takapakkia, kertoo The Sun.

Victoria Beckham on ihailtu tyyli-ikoni ja samalla myös oman vaatemallistonsa keulakuva.

Brittilehden mukaan Bechmamin vaatemerkin liikevaihto on laskenut roimasti ja hän on joutunut tekemään merkittäviä muutoksia säästääkseen rahaa.

Beckhamin liikevaihdon kerrotaan laskeneen liki 11 miljoonalla eurolla ja Beckham on säästötoimina muun muassa luopunut omasta autonkuljettajastaan. The Sunin mukaan Beckham joutuu nyt menemään töihin joko taksin kyydissä tai omalla autollaan.

Merkillä on liikkeet Lontoossa ja Hongkongissa.

Myös vaatemerkin Hammersmithin-asuinalueella Lontoossa sijaitseva pääkonttori joutuu luopumaan näyttävistä kasviasetelmistaan.

Beckhamin sanotaan myös joutuneen irtisanomaan kaksi avustajaansa ja alentamaan omaa palkkaansa.

– Asiat menevät vain huonompaan suuntaan. Autonkuljettaja on poissa ja nyt hän joutuu itse ajamaan töihin. Kasveista luovutaan, sillä niiden hoito on liian kallista, sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

– Victoria on murheissaan, mutta hän on antanut muoti-imperiumilleen kaikkensa, eikä luovu siitä taistelematta.

The Sunin mukaan aviomies David Beckham on tukenut vaimonsa liiketoimia taloudellisesti kymmenien miljoonien eurojen edestä. Pariskunnalla on useita yhteisiä liiketoimia, jotka nekään eivät ole enää yhtä tuottoisia kuin ennen.

David ja Victoria Beckhamin bisnekset eivät suju entiseen malliin.

Esimerkiksi David Beckhamin DB Venturesin liikevaihto on laskenut noin puolella.

Beckhamit ovat julkaisseet omien brändiensä alla muun muassa hajuvesiä.

– Tämä on todella noloa Beckhameille, sillä se osoittaa, etteivät he enää ole yhtä kiinnostavia kuin ennen. Jos joku tavallinen yritys menettäisi puolet tuloistaan, niin se olisi iso kriisi, asiantuntija kommentoi lehdelle.